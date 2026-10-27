सयाजी शिंदे आणि त्यांचा मुलगा सिद्धार्थ शिंदे 'विष्णूबाळा' चित्रपटात दिसणार एकत्र
सयाजी शिंदे आणि त्यांचा मुलगा सिद्धार्थ शिंदे 'विष्णूबाळा' चित्रपटात एकत्र झळकणार आहेत. सिद्धार्थचा हा अभिनेता म्हणून पदार्पणातला चित्रपट आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 27, 2026 at 4:31 PM IST
हैदराबाद : मराठी चित्रपट 'विष्णूबाळा’ हा सध्या चर्चेत आहे. या चित्रपटामध्ये सयाजी शिंदे आणि सिद्धार्थ शिंदे बाप-बेटे एकत्र रुपेरी पडद्यावर दिसणार आहेत. चित्रपटसृष्टीत बाप-बेटे एकत्रित झळकण्याची परंपरा ही फार पूर्वीपासून आहे. मराठी, हिंदी आणि दाक्षिणात्य सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेता सयाजी शिंदे यांचा मुलगा सिद्धार्थ आता मराठी सिनेसृष्टीत पदार्पण करण्यासाठी सज्ज झाला आहे. ‘विष्णूबाळा’ या आगामी मराठी चित्रपटातून दोघेही एकत्र येत असून सिद्धार्थनं वडिलांच्या पावलावर पाऊल ठेवत अभिनय क्षेत्रात काम करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
‘विष्णूबाळा’ चित्रपटात सयाजी शिंदे आणि सिद्धार्थ शिंदे दिसणार एकत्र : ‘विष्णूबाळा’ या चित्रपटात एका महत्त्वपूर्ण भूमिकेत सिद्धार्थ झळकणार आहे. महाविद्यालयीन काळापासून मला या क्षेत्राची ओढ वाटू लागली. या क्षेत्रात काम करण्यासाठी मी अभिनयाचं रितसर प्रशिक्षणही घेतलं. सुरुवात करायची तर मराठी चित्रपटातूनच, हे मी ठरवलं होतं. या चित्रपटाच्या निमित्तानं माझ्या पदार्पणाचा आणि वडिलांसोबत काम करण्याचा दुग्धशर्करा योग जुळून आला आहे. या चित्रपटाच्या निमित्तानं आम्हाला रसिक प्रेक्षकांचं मनोरंजन करायला मिळतंय, हे आमच्यासाठी आनंददायी असल्याचं सांगत सिद्धार्थने आपल्या भावना व्यक्त केल्या. या पिता-पुत्राच्या जोडीला एकत्र पाहणं प्रेक्षकांसाठी खूप विशेष ठरणार आहे.
‘विष्णूबाळा’ चित्रपटाबद्दल : ‘विष्णूबाळा’ चित्रपटाची निर्मिती शिव समर्थ फिल्म प्रोडक्शन आणि सिनेम्यटिक सफारी फिल्म प्रोडक्शन या बॅनरखाली केली जात आहे. या चित्रपटाचं लेखन अरविंद जगताप यांनी केलंय. दिग्दर्शनाची धुरा ‘रावरंभा’ या ऐतिहासिक चित्रपटातून यश मिळवलेले दिग्दर्शक अनुप जगदाळे सांभाळत आहेत. निर्मिती शिव समर्थ फिल्म प्रोडक्शन यांची असून सहनिर्माते सचिन क्षीरसागर आहेत. सत्यघटनेवर आधारलेल्या, रक्तरंजित संघर्षाचा नायक असलेल्या 'विष्णूबाळा'ची मध्यवर्ती भूमिका सयाजी शिंदे साकारणार आहे. मराठी, हिंदी चित्रपटसृष्टीतील कलावंतांची मांदियाळी या भव्य चित्रपटातून आपल्या भेटीला येणार आहे. हा चित्रपट मराठीसोबत हिंदी, तेलुगू आणि तामिळ भाषांमध्ये रुपेरी पडद्यावर प्रदर्शित होणार आहे.