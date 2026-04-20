जेष्ठ व्यक्तींची प्रेमकथा, 'तुला पाहता'मध्ये सतीश पुळेकर आणि इला भाटे पहिल्यांदाच एकत्र!
जेष्ठ व्यक्तींची प्रेमकथा 'तुला पाहता' चित्रपटामध्ये पाहायला मिळणार आहे. या चित्रपटाचं पोस्टर रिलीज करण्यात आलं आहे.
Published : April 20, 2026 at 5:13 PM IST
मुंबई - चित्रपटांमधील जेष्ठ व्यक्तींच्या प्रेमकथा अत्यंत हळुवार आणि वास्तवदर्शी असतात. तरुणाईतील चंचलतेपेक्षा या प्रेमात समजूतदारपणा, सहवासाची गरज आणि भावनिक आधार अधिक दिसतो. अशा कथांमधून आयुष्याच्या उत्तरार्धातही प्रेम फुलू शकतं, हा सकारात्मक संदेश मिळतो. जुन्या आठवणी, अपूर्ण राहिलेलं प्रेम किंवा नव्यानं सुरू झालेला सहप्रवास यांना सुंदरपणे मांडलं जातं. या कथा प्रेक्षकांच्या मनाला स्पर्श करतात आणि प्रेमाला वयाचं बंधन नसतं हे अधोरेखित करतात. याच धाग्यावर आधारित एक नवीन मराठी सिनेमा येऊ घातलाय ज्याचं नाव आहे 'तुला पाहता'. हा चित्रपट 1970च्या दशकापासून आजच्या आधुनिक काळापर्यंतच्या तीन पिढ्यांची कथा सांगतो. त्या काळातील पोशाख, संगीत आणि वातावरण यामुळं प्रेक्षकांना जुन्या काळात नेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. तर दुसरीकडे, आजच्या पिढीतील ‘लिव्ह-इन रिलेशनशिप’ आणि ‘जनरेशन गॅप’सारख्या विषयांनाही कथेत प्रभावीपणे हाताळण्यात आला आहे.
'तुला पाहता' चित्रपटाचं पोस्टर रिलीज : या चित्रपटाचं पोस्टर नुकतंच सोशल मीडियावर प्रदर्शित झालं आहे. प्रेम ही अशी भावना आहे, जी कधी, कुठे आणि कोणावर जडेल याचा काही नेम नसतो. प्रेम कसं करावं हे सांगणारे अनेक असतात, पण ते विसरणं किती कठीण असतं, याची जाणीव फार थोड्यांना असते. आयुष्यातील एखादी खास व्यक्ती अचानक दूर गेल्यानंतर अनेक वर्षांनी पुन्हा समोर आली, तर मनात नेमकं काय घडतं, याचं सुंदर आणि भावनिक चित्रण 'तुला पाहता' या चित्रपटातून अनुभवायला मिळणार आहे. चित्रपटात मानसी पाटील आणि नचिकेत लेले ही नवी जोडी एक वेगळं ऊर्जस्वल आकर्षण निर्माण करते. त्यांच्यासोबत ज्येष्ठ कलाकार सतीश पुळेकर आणि इला भाटे यांची जोडी प्रथमच एकत्र पाहायला मिळणार आहे. याशिवाय निशिगंधा वाड, आनंद काळे, दीपाली विचारे, पल्लवी अजय, स्वप्नील परजाणे आणि आकाश शिंदे यांसारख्या कलाकारांचाही प्रभावी सहभाग आहे. जुन्या आणि नव्या पिढीतील कलाकारांचा संगम हा या चित्रपटाचा मोठा प्लस पॉइंट ठरणार आहे.
'तुला पाहता' चित्रपटाबद्दल : 'तुला पाहता' या चित्रपटाची निर्मिती ब्रेव्ह व्हील प्रॉडक्शन्सच्या मयुरा प्रधान यांनी केली असून कथा, पटकथा, संवाद आणि दिग्दर्शनाची धुरा त्यांनीच सांभाळली आहे. छायांकनाची जबाबदारी पुष्कर झोटिंग यांनी पार पाडली आहे, तर संगीत रोहन प्रधान आणि रोहन गोखले यांनी दिलं आहे. नृत्यदिग्दर्शन दीपाली विचारे यांनी केलं आहे. येत्या 10 जुलै रोजी 'तुला पाहता' हा चित्रपट जागतिक स्तरावर रिलीज होणार आहे.