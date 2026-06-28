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'लापता लेडीज' फेम सत्येंद्र सोनीची शूटिंग सेटवरून झाली हलपट्टी, व्हिडिओ शेअर करून केलं दु:ख व्यक्त...

'लापता लेडीज' फेम सत्येंद्र सोनीचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगानं व्हायरल झाला आहे. यामध्ये तो शूटिंग सेटवर त्याच्याबरोबर काय घडलं याबद्दल सांगताना दिसत आहे.

Satendra Soni
सत्येंद्र सोनी (laapataa ladies - screenshot)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 28, 2026 at 1:40 PM IST

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हैदराबाद : 'लापता लेडीज' आणि 'मिर्झापूर' या चित्रपटांमध्ये दिसलेला अभिनेता सत्येंद्र सोनीचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर खूप वेगानं व्हायरल झाला आहे. हा व्हिडिओ पाहून अनेकांना मोठा धक्का बसला आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेला व्हिडिओत सत्येंद्र सोनीनं खूप गंभीर आरोप केले आहेत. एका चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान मानधनाची मागणी केल्यामुळं त्याला चित्रपटाच्या सेटवरून हाकलून देण्यात आले आणि दिग्दर्शकानं त्याला जीवे मारण्याची धमकी देखील दिल्याचं तो व्हिडिओत सांगत आहे. या व्हिडिओमध्ये सतेंद्र सोनी इंस्टाग्रामवरील व्हिडिओमध्ये त्यांच्याबरोबर घडलेली घटना रडत सांगताना दिसत आहे. आता त्याची अशी अवस्था पाहून अनेकजण त्याला स्वत:ची काळजी घेण्याचा सल्ला देत आहे.

अभिनेता सत्येंद्र सोनीनं दिग्दर्शकावर केला मोठा आरोप : सत्येंद्र सोनीनं आपल्या व्हिडिओमध्ये म्हटलं, "नमस्कार, माझे नाव सत्येंद्र सोनी आहे आणि मी एक अभिनेता आहे. मी एका चित्रपटाच्या शूटिंगसाठी मैहरला आलो होतो. चित्रपटाचं नाव 'पेड पालकी' आहे आणि त्याचे दिग्दर्शक पुष्पेंद्रजी आहेत. आमचं बोलणं झालं आणि त्यांनी आम्हाला 50,000 रुपयांची साइनिंग अमाऊंट दिली आणि सांगितलं की बाकीची रक्कम ते शूटिंगनंतर थेट देतील. आमचं 8 दिवसांचं शूटिंग आधीच पूर्ण झालं होतं. जेव्हा आम्ही आमच्या मानधनाची मागणी केली, त्यानंतर त्यांनी सामान बांधण्यास सांगितलं, तुम्ही हॉटेलमध्ये दिसता कामा नये असं म्हटलं.'

अभिनेता सत्येंद्र सोनीनं चित्रपटसृष्टीत केलेलं काम : सतेंद्र सोनीला सोशल मीडियावर अनेक चाहते पाठिंबा दर्शवत आहेत. या घटनेनंतर त्याला लवकरात लवकर न्याय मिळावा आणि सर्व काही ठीक व्हावं यासाठी अनेकजण प्रार्थना करत आहेत. दरम्यान सतेंद्र सोनी 'लापता लेडीज' या चित्रपटामध्ये दिसला होता. यामध्ये त्यानं 'छोटू'ची भूमिका साकारली होती. या भूमिकेनंतर तो प्रसिद्धीझोतात आला होता. तो 'लपता लेडीज' व्यतिरिक्त 'बवाल' (2023), 'वनवास', 'अब तो भगवान भरोसे' आणि 'मिर्जापुर' वेब सीरीज यामध्येही दिसला आहे.

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