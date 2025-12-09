धर्मेंद्र शोलेच्या अमरत्वाचे शिल्पकार! साशा सिप्पी यांच्याकडून धरमजींना आदरांजली
शोलेचे संरक्षक साशा सिप्पी यांनी धर्मेंद्र यांना अतिशय भावूक शब्दांत आदरांजली वाहिली. त्यांनी धर्मेंद यांच्या निधनानं आपलं वैयक्तिक नुकसान झाल्याचं सांगितलं.
Published : December 9, 2025 at 2:18 PM IST
मुंबई : भारतीय चित्रपटसृष्टीचे दिग्गज अभिनेते आणि मॅटिनी आयडॉल धर्मेंद्र यांच्या वाढदिवशी (8 डिसेंबर) साशा सिप्पी यांनी त्यांना हृदयस्पर्शी आदरांजली अर्पण केली आहे. साशा सिप्पी यांनी लिहिलं की, “जर जी. पी. सिप्पी साहेब आज असते, तर त्यांनीच सर्वात आधी धरमजींना मानवंदना दिली असती. ‘शोले’ची महानता धरमजींमुळेच परिभाषित झाली.”
साशा सिप्पी यांनी अतिशय भावनिक पोस्टमध्ये म्हटलं, "भारताचे सर्वोत्तम मॅटिनी आयडॉल धरमजींना आम्ही जड अंतःकरणाने निरोप दिला आहे. एक खरा दिग्गज ज्यानं आपल्या देशाच्या आणि रुपेरी पडद्याच्या प्रत्येक चाहत्याच्या हृदयावर अमिट छाप पाडली. सर्वांप्रती त्यांची उदारता आणि मायाळूपणा कधीही विसरता येणार नाही."
धर्मेंद्र यांच्या जाण्यानं वैयक्तिक नुकसान : आपल्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक जीवनात धर्मेंद्र यांचं मार्गदर्शन लाभल्याचंही साशा यांनी लिहिलं. आपल्या अडचणीच्या काळात धर्मेंद्र यांनी दिलेल्या अढळ पाठिब्यांची आठवणदेखील साशा यांनी सांगितली. तसंच, धर्मेंद्र यांच्या जाण्यानं वैयक्तिक नुकसान झाल्याचंही साशा यांनी सांगितलं.
धरमजींच्या निर्णयांमुळेच शोले सर्वोत्तम : साशा यांनी श्रद्धांजलीत ‘शोले’मधील धर्मेंद्र यांच्या योगदानाचं विशेष स्मरण केलं. जी. पी. सिप्पी यांनी ही फिल्म धर्मेंद्र यांना केंद्रस्थानी ठेवून साकारली होती. नवख्या अमिताभ बच्चन यांच्या कास्टिंगला त्यावेळी धर्मेंद्र यांनी दिलेलं समर्थन भारतीय चित्रपटसृष्टीतील अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा ठरला. चित्रपट निर्मितीच्या काळात धरमजींनी ‘शोले’चा भार खऱ्या अर्थानं वाहिला आणि त्यात जीव ओतला. यामुळेच तो त्या काळातील सर्वोत्तम चित्रपट ठरला.
साशा यांनी 1999 मधील एका आठवणीचा उल्लेख करत लिहिलं की, जेव्हा मला सिप्पी लेगेसी आणि ‘शोले’चा संरक्षक म्हणून निवडण्यात आलं, तेव्हा मला माझ्या आजोबा जी. पी. सिप्पी साहेबांसोबत धरमजींना भेटण्याचा मान मिळाला. शोलेला 25 वर्षे पूर्ण झाल्यावर एका कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या कार्यक्रमाला धरमजी सर्वात आधी पोहोचले होते आणि सर्वात शेवटी गेले. हेमाजी आणि ते वेगवेगळे आले, माध्यमांशी संवाद साधला आणि आमच्या कुटुंबासोबत अनेक आठवणी शेअर केल्या. पाच तासांनंतर ते दोघे एकाच कारमध्ये निघाले.”
धरमजींनी नेहमी पाठिंबा दिला : त्यांनी पुढे लिहिलंय, “2000 मध्ये जेव्हा मी ‘शोले’ पुन्हा बनवण्याचं ठरवलं, तेव्हा धरमजींनी मला पाठिंबा दिला. माझ्या आजोबांच्या निधनानंतरच्या कठीण काळात तर त्यांनी मला अपरिमित प्रेम तसंच धीर दिला. मी त्यांना खूप मिस करेन.” जर जी. पी. सिप्पी साहेब आज असते, तर ‘शोले’च्या 50 वर्षांच्या सोहळ्याचं केंद्रस्थान निश्चितच धर्मेंद्र असते. त्यांच्या अनुपस्थितीनं हा उत्सव अपूर्ण ठरतो. या कारणानेच आपण या महान मॅटिनी आयडॉलप्रती आपलं प्रेम व आदर व्यक्त करतो.
या कलाकारांमुळे शोले अमर : शेवटी, साशा सिप्पी यांनी ‘शोले’ अमर बनवण्यासाठी योगदान देणाऱ्या सर्वांचा उल्लेख करून कृतज्ञता व्यक्त केली. हेमा मालिनी यांच्या सौंदर्य, स्थैर्य आणि भूमिकेतील नजाकतीसाठी, अमिताभ बच्चन यांच्या पिढी घडवणाऱ्या अप्रतिम अभिनयासाठी, जया बच्चन यांच्या शांत पण प्रभावी उपस्थितीसाठी त्यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली. सोबतच, अमजद खान आणि संजीव कुमार शोलेचा कणा होते, असंही साशा यांनी सांगितलं.
