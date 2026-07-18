ही ‘सरोजिनी’ आहे तरी कोण, जिच्या प्रेमात पागल झालेत ‘भूतम भयम्’मधील सात दोस्त?
‘भूतम भयम्’ चित्रपटामधील ‘सरोजिनी’ हे गाणं रिलीज करण्यात आलं आहे. या गाण्यामध्ये सात मित्रांचा गोंधळ पाहायला मिळत आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 18, 2026 at 11:06 AM IST
हैदराबाद : चित्रपटांमध्ये एखाद्या पात्राची ओळख करून देण्यासाठी गाणे हे प्रभावी माध्यम ठरते. अशा गाण्यांतून त्या पात्राचा स्वभाव, व्यक्तिमत्त्व, स्वप्ने आणि कथेतले महत्त्व सहजपणे प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचते. संवादांपेक्षा संगीत आणि दृश्यांच्या माध्यमातून पात्राशी भावनिक नाते निर्माण होते. त्यामुळं पात्राची दमदार एंट्री अधिक लक्षवेधी आणि संस्मरणीय बनते. 'भूतम भयम्' या चित्रपटात देखील एका गाण्यातून 'सरोजिनी'ची एन्ट्री होते. या चित्रपटाच्या कथानकात सात बेरोजगार मित्रांच्या आयुष्यात 'सरोजिनी'च्या आगमनानंतर घडणाऱ्या धमाल घटनांची झलक 'सरोजिनी' या गाण्यात पाहायला मिळते. सरोजिनीला पाहताच हे सातही जण तिच्या प्रेमात पडतात आणि तिचं मन जिंकण्यासाठी प्रत्येक जण आपल्या वेगळ्या आणि भन्नाट शैलीत प्रयत्न करताना दिसतो. त्यामुळं गाण्यात विनोद, रोमांस आणि धमाल यांचा सुरेख मेळ साधला गेला आहे.
'सरोजिनी' गाणं रिलीज : या गाण्याला गायक जसराज जयंत जोशी यांनी आपल्या दमदार आवाजानं सजवलं आहे. श्रीनाथ म्हात्रे यांनी संगीतबद्ध केलेल्या या गीताचे बोल प्राजक्त देशमुख यांनी लिहिले आहेत. गाण्याबद्दल बोलताना जसराज जयंत जोशी म्हणाले, “सरोजिनी’ ऐकताच त्यातील उत्साह आणि खोडकरपणा मला भावला. सात मित्रांच्या निरागस भावना आणि त्यांच्या मजेशीर प्रयत्नांना आवाजातून साकारण्याचा प्रयत्न केला. रेकॉर्डिंगदरम्यान आम्ही मनापासून आनंद घेतला आणि तीच ऊर्जा गाण्यातही उतरली आहे. हे गाणं प्रेक्षकांच्या ओठांवर सहज रुळेल, असा मला विश्वास आहे.”
‘भूतम भयम्’ चित्रपटाबद्दल : झी स्टुडिओज प्रस्तुत आणि कायरा कुमार क्रिएशन्स निर्मित ‘भूतम भयम्’ हा आगामी हॉरर-कॉमेडी चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वीच चर्चेचा विषय ठरत आहे. चित्रपटातील ट्रेलरनंतर आता ‘सरोजिनी’ हे नवं गाणं प्रदर्शित करण्यात आलं असून, त्यातील उत्साही संगीत, रंगतदार नृत्य आणि मजेशीर मांडणी प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेत आहे. ‘भूतम भयम्’ या चित्रपटाची निर्मिती नरेन कुमार आणि महेश ज्ञानदेव कोरडे यांनी केली असून, कथा, पटकथा आणि दिग्दर्शनाची धुरा रामचंद्र अरुण गांवकर यांनी सांभाळली आहे. या चित्रपटात ऑरेंज ज्यूस गँगमधील करण सोनावणे, नील साळेकर, सौरभ घाडगे, सिद्धांत सरफरे, शुभम जाधव, तसेच पुष्कराज चिरपुटकर आणि मनमीत पेम यांच्या प्रमुख भूमिका पाहायला मिळणार आहेत. 'भूतम भयम्' हा चित्रपट येत्या 24 जुलै रोजी प्रदर्शित होत आहे.