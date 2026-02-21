ETV Bharat / entertainment

लग्नाच्या 12 वर्षांनंतर रवी दुबे आणि सरगुन मेहताच्या घरात हलणारा पाळणा?

रवी दुबे आणि सरगुन मेहता हे पालक होणार असल्याच्या बातम्या समोर आल्या आहेत.

Sargun Mehta and Ravi Dubey
रवी दुबे आणि सरगुन मेहता (Photo: Special Arrangement)
Published : February 21, 2026 at 11:30 AM IST

हैदराबाद : अभिनेता रवी दुबे आणि अभिनेत्री सरगुन मेहता हे टीव्ही इंडस्ट्रीतील सर्वात प्रसिद्ध आणि प्रिय जोडप्यांपैकी एक आहेत. हे दोन्ही स्टार्स कोणत्या ना कोणत्या कारणामुळं चर्चेत असतात. आता लग्नाच्या 12 वर्षांनंतर सरगुन आणि रवी पुन्हा एकदा गरोदरपणाच्या कथित चर्चांमुळं हायलाईट झाले आहेत. सरगुन आणि रवी दुबे यांनी 2013मध्ये लग्न केलं. यानंतर दोघांनी देखील आपल्या करिअर लक्ष केंद्रित केलं. आता हे जोडपे आपल्या पहिल्या मुलाची अपेक्षा करत आहेत. लग्नाच्या दशकाहून अधिक काळानंतर हे जोडपे पालक होणार असल्याचं म्हटलं जात आहे. दरम्यान रवी दुबे किंवा सरगुन मेहता या दोघांनीही या बातमीबद्दल पुष्टी केली नाही. दरम्यान सरगुन मेहता गर्भवती असल्याची चर्चा यापूर्वी देखील झाली होती.

रवी आणि सरगुन पालक होणार ? : रवी आणि सरगुन 'बिग बॉस 19'मध्ये त्यांच्या 'ज्युलिएट जट्ट दी' या शोच्या प्रमोशनसाठी आले होते, तेव्हाही हे जोडपे पालक होणार असल्याचा अफवा झाल्या होत्या. यानंतर या जोडप्याला रुग्णालयाबाहेर पाहिले गेले, ज्यामुळं चाहत्यांनी असा अंदाज आला की, हे स्टार्स लवकरच पालक होईल. तसेच काही दिवसांनी कळलं की, या अफवा होत्या. आता हे जोडपे पालक होणार असं समजल्यानंतर त्यांचे चाहते देखील खूप खुश झाले आहेत.

रवी आणि सरगुनची प्रेमकहाणी : दरम्यान रवी आणि सरगुनच्या प्रेमकहाणीबद्दल सांगायचं झालं तर, त्यांची पहिली भेट '12/24 करोल बाग'च्या सेटवर झाली होती. यानंतर या दोन्ही स्टार्सची प्रेमकहाणी सुरू झाली. या मालिकेत त्यांनी एका ऑनस्क्रीन जोडप्याची भूमिका केली होती. त्यानंतर दोघेही खऱ्या आयुष्यात जोडपे बनले, या दोघांनी आपले नाते बराच काळ गुप्त ठेवले होते. तसेच रवीनं 'नच बलिये 5' दरम्यान सरगुनला प्रपोज केलं आणि 7 डिसेंबर 2013 रोजी त्यांनी लग्न केलं. दरम्यान या जोडप्याच्या वर्कफ्रंटबद्दल सांगायचं झालं तर सरगुन मेहता पंजाबच्या सर्वात यशस्वी स्टारपैकी एक आहे. याशिवाय रवी दुबे देखील त्याच्या करिअरमध्ये चांगली कामगिरी करत आहे. त्यानं अनेक हिट टीव्ही शो आणि वेब सीरीज काम केलंय. आता तो रणबीर कपूर अभिनीत 'रामायण'मध्ये दिसणार आहे. या बहुप्रतीक्षित चित्रपटात तो 'लक्ष्मण'ची भूमिका करणार आहे.

