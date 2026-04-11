सारा अर्जुननं उज्जैन येथील श्री महाकालेश्वर मंदिराला दिली भेट, व्हिडिओ व्हायरल
सारा अर्जुन उज्जैन येथील श्री महाकालेश्वर मंदिरात गेल्याचं वृत्त समजत आहे. तिचे काही फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 11, 2026 at 2:14 PM IST
हैदराबाद : आदित्य धरच्या 'धुरंधर' चित्रपटात यलिनाची भूमिका साकारणारी अभिनेत्री सारा अर्जुननं उज्जैनच्या महाकालेश्वर मंदिराला भेट दिली आहे. अभिनेत्रीचे शिव मंदिरातील फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. दरम्यान सारा अर्जुननं भस्म आरतीमध्ये भाग घेतला. यावेळी तिनं गुलाबी रंगीची साडी नेसली होती. यात ती खूप सुंदर दिसत होती. आदित्य धरच्या चित्रपटात रणवीर सिंगची पत्नी यलिनाची भूमिका साकारणाऱ्या अभिनेत्रीनं आपला अद्भुत अनुभव सांगितला. तिनं म्हटलं, "माझ्याकडे खरंच शब्द नाहीत. मला बोलावल्यासारखे वाटले आणि मी इथे आले. या जगात यापेक्षा चांगली भावना नाही. मी खूप आनंदी आहे. मला खूप आनंद होत आहे."
सारा अर्जुननं व्यक्त केल्या भावना : पुढं तिनं सांगितल की, "मी सर्वांच्या प्रगतीसाठी प्रार्थना करते." दरम्यान सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये अभिनेत्री शिव भक्तीमध्ये तल्लीन झाल्याची दिसत आहे. तसेच सारा अर्जुनला तिच्या 'धुरंधर 2' चित्रपटातील भूमिकेमुळं खूप पसंत केलं गेलं आहे. रणवीर सिंग आणि सारा अर्जुन यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला हा चित्रपट सुपरहिट झाला आहे. या चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवर धमाकेदार कमाई केली आहे. या चित्रपटानं जगभरात 1680 कोटींचा व्यवसाय केला. हा चित्रपट आताही चांगली कामगिरी बॉक्स ऑफिसवर करत आहे. 'धुरंधर 2'नं अनेक चित्रपटाचे विक्रम मोडले आहेत.
सारा अर्जुनचा प्रवास : सारा अर्जुननं बालकलाकार म्हणून सिनेसृष्टीत चित्रपट कारकिर्दीला सुरुवात केली. 'धुरंधर चित्रपटातील तिच्या कामाचं खूप कौतुक करण्यात आलं. आदित्य धर दिग्दर्शित 'धुरंधर' आणि 'धुरंधर: द रिव्हेंज' या चित्रपटांमध्ये तिनं खूप उत्तम अभिनय केला आहे. दरम्यान या चित्रपटानंतर साराला अनेक मोठ्या बजेटच्या, चित्रपटांची ऑफर आली आहेत. या यादीमध्ये अभिनेत्री मधुबालाच्या बायोपिकचा समावेश आहे. तसेच संजय लीला भन्साळी मधुबालावर बायोपिक बनवत असल्याचं समजत आहे, यामध्ये सारा अर्जुन मुख्य भूमिका साकारेल अशा बातम्या देखील समोर आल्या होत्या. मात्र याबाबत अद्याप अधिकृत पुष्टी झालेली नाही.