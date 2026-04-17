'लव्ह अँड वॉर' चित्रपट होईल 'या' दिवशी रिलीज, वाचा सविस्तर

रणबीर कपूर आणि विकी कौशल यांचा 'लव्ह अँड वॉर' चित्रपट कधी रिलीज होईल याबद्दल माहिती समोर आली आहे.

'Love & War Movie
'लव्ह अँड वॉर' चित्रपट (Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 17, 2026 at 4:03 PM IST

हैदराबाद: चित्रपट निर्माते संजय लीला भन्साळी यांनी त्यांच्या बहुप्रतीक्षित 'लव्ह अँड वॉर' या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीख जाहीर केली आहे. रणबीर कपूर, आलिया भट्ट आणि विकी कौशल अभिनीत हा चित्रपट आता 21 जानेवारी 2027 रोजी प्रजासत्ताक दिनाच्या आठवड्यात चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होत आहे. हा रोमँटिक ड्रामा अलीकडच्या काळातील सर्वाधिक अपेक्षित चित्रपटांपैकी एक आहे. आपल्या दृश्यात्मक समृद्ध कथाकथनासाठी ओळखले जाणारे भन्साळी 'लव्ह अँड वॉर'मधून एक उत्कट भावनिक गाथा सादर करेल अशी अपेक्षा केली जात आहे. हा चित्रपट हिंदीमध्ये, तसेच तमिळ आणि तेलुगूमध्ये डब केलेल्या आवृत्त्यांसह प्रदर्शित होणार आहे. यापूर्वी, हा चित्रपट 2026 मध्ये प्रदर्शित होईल अशी अपेक्षा केली जात होती. या चित्रपटाच्या निर्मितीतील समस्या आणि वेळापत्रकातील संघर्षामुळं त्याला विलंब झाला. काही महत्त्वाच्या दृश्यांचे पुनर्चित्रीकरण केले जात असल्याचेही समोर आलं होतं. यामुळं चित्रपटाचं एकूण बजेट वाढलं असल्याचं देखील सांगण्यात आलं.

रणबीर कपूर आणि विकी कौशल यांची ऑन-स्क्रीन जोडी : भन्साळी यांच्या 'सावरिया' 2007 नंतर रणबीर कपूरबरोबर आणि 'गंगुबाई काठियावाडी' 2022 नंतर आलिया भट्टसोबत पुन्हा एकत्र काम करत आहेत. या चित्रपटामुळं रणबीर कपूर आणि विकी कौशल यांची एक नवीन ऑन-स्क्रीन जोडी प्रेक्षकांना पुन्हा पाहायला मिळणार आहे. यापूर्वी या दोन्ही स्टार्सनं 'संजू' या चित्रपटामध्ये एकत्र काम केलं.

आलिया भट्ट व्यक्त केल्या भावना : आलिया भट्टनं यापूर्वी एका मुलाखतीत या चित्रपटाबद्दलचा आपला उत्साह व्यक्त करत म्हटलं होतं की, "एक प्रेक्षक म्हणून, इतक्या वर्षांनंतर त्यांना (भन्साली) आणि रणबीरला पुन्हा एकत्र काम करताना पाहण्यासाठी मी अधिक उत्सुक आहे. मी विचार करत आहे की, 'व्वा, ते कसं असेल?" आपल्या सह-कलाकारांसोबत काम करण्याबद्दल बोलताना ती पुढं म्हणाली, "मी आणि विकी पुन्हा एकत्र येत आहोत, रणबीर आणि विकीनं 'संजू'मध्ये जादू केली होती. त्यामुळं, यात अनेक जोड्या आहेत."

लव्ह अँड वॉर' चित्रपटाबद्दल : मिळालेल्या माहितीनुसार 'लव्ह अँड वॉर' चित्रपटाचे शूटिंग अजूनही सुरू आहे. क्लायमॅक्सचं शूटिंग अजून बाकी आहे आणि प्रदर्शनाची अंतिम मुदत पाळण्यासाठी टीम व्यग्र वेळापत्रकानुसार काम करत आहे. काही किरकोळ अडथळे आले असले तरी, भन्साली वेळेवर चित्रपट पूर्ण करू शकतात. जानेवारी 2024मध्ये घोषित झालेला 'लव्ह अँड वॉर' हा भन्साळींचा आतापर्यंतचा सर्वात महत्त्वाकांक्षी रोमँटिक ड्रामा मानला जातो. भव्यता, भावनिक खोली आणि दमदार स्टारकास्टमुळं हा चित्रपट 2027मध्ये एक प्रमुख चित्रपट म्हणून प्रदर्शित होण्याची अपेक्षा आहे.

