संजय लीला भन्साळी यांच्या 'लव्ह अँड वॉर' टीमनं रणबीर कपूरचा 44वा वाढदिवस केला साजरा...
संजय लीला भन्साळी यांच्या 'लव्ह अँड वॉर' टीमनं अभिनेता रणबीर कपूरचा वाढदिवस साजरा केला आहे. त्यांची एक पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 28, 2026 at 5:33 PM IST
हैदराबाद : दिग्दर्शक, निर्माता आणि पटकथा लेखक संजय लीला भन्साळी यांचा बहुप्रतीक्षित चित्रपट, 'लव्ह अँड वॉर,' हा या वर्षातील सर्वात मोठ्या चित्रपटांपैकी एक आहे. या चित्रटामधील स्टार कास्टमध्ये मुख्य भूमिकेत रणबीर कपूर, आलिया भट्ट आणि विकी कौशल हे आहेत. या तिघांना एकत्र पाहण्यासाठी अनेकजण आतुर आहेत. संजय लीला भन्साळी यांच्या भव्य सिनेमॅटिक युनिव्हर्सनं इंडस्ट्रीतील तीन मोठे स्टार्स, पहिल्यांदाच एकत्र आणले आहे. हा चित्रपट प्रेक्षकांना एक अनोखा सिनेमॅटिक अनुभव देईल अशी अपेक्षा केली जात आहे.
स्टार्सच्या फर्स्ट लूक्सची बरीच चर्चा : या चित्रपटाचा प्रेक्षकांमध्ये आधीच प्रचंड क्रेझ निर्माण झाला आहे. अलीकडेच, निर्मात्यांनी रणबीर कपूर, आलिया भट्ट आणि विकी कौशल यांचं आकर्षक फर्स्ट-लूक पोस्टर्स प्रदर्शित केलं. यानंतर या स्टार्सच्या फर्स्ट लूक्सची बरीच चर्चा सोशल मीडियावर झाली. त्यांचा लूक हा अनेकांना आवडला. आज 28 सप्टेंबर रोजी रणबीर कपूरचा वाढदिवस साजरा केला जात आहे. त्यामुळं संजय लीला भन्साळी यांनी या अभिनेत्याचा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी चित्रपटातील संपूर्ण कलाकारांना एकत्र आणलं आहेत.
रणबीर कपूरचा वाढदिवस केला साजरा : संजय लीला भन्साळी आणि संपूर्ण टीमनं सुपरस्टारसाठी एका भव्य वाढदिवसाच्या मेजवानीचे आयोजन केलं होतं. रणबीरचा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी संपूर्ण टीम एकत्र आल्यानं, हा क्षण आणखी खास बनला. निर्मात्यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर रणबीर कपूरच्या वाढदिवसाच्या मेजवानीचे फोटो शेअर केले आहेत. यावर त्यांनी कॅप्शनमध्ये लिहिलं 'आज, फक्त प्रेम, वॉर नाही. वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा रणबीर कपूर.' या फोटोमध्ये संजय लीला भन्साळी, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट आणि विकी कौशल दिसत आहेत. या चित्रपटाची घोषणा झाल्यापासून प्रेक्षक याची कहाणी काय असेल हे जाणून घेण्यासाठी अधिक आतुर आहेत. तसेच रणबीरचा हा चित्रपट पाहण्यासाठी अनेकजण उत्सुक आहेत. संजय लीला भन्साळी दिग्दर्शित 'लव्ह अँड वॉर' चित्रपट 21 जानेवारी 2027 रोजी जगभरातील चित्रपटगृहांमध्ये हिंदी, तमिळ आणि तेलुगू भाषांमध्ये प्रदर्शित होईल.