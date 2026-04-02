संजय दत्त स्टारर 'आखरी सवाल'चा टीझर रिलीज, पाहा व्हिडिओ...

संजय दत्त अभिनीत 'आखरी सवाल' चित्रपट चर्चेत आहे. सध्या या चित्रपटाचं टीझर रिलीज करण्यात आलंय.

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 2, 2026 at 2:51 PM IST

हैदराबाद : अभिजीत मोहन वरांग दिग्दर्शित, संजय दत्त स्टारर 'आखरी सवाल'चा टीझर आता 2 एप्रिल रोजी प्रदर्शित करण्यात आला आहे. हा एक असा चित्रपट आहे, जो देशातील तरुणांना शतकाहून अधिक काळापासून गोंधळात टाकणारे प्रश्न विचारण्याचे धाडस करतो. राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते चित्रपट निर्माते अभिजीत मोहन वरांग दिग्दर्शित, संजय दत्त मुख्य भूमिकेत असलेल्या आणि निखिल नंदा निर्मित 'आखरी सवाल'चा टीझर आज प्रदर्शित झाला. हा टीझर या चित्रपटातील कथा दाखवत आहे. या चित्रपटात संजय दत्त मुख्य भूमिकेत आहे. याशिवाय समीरा रेड्डी, अमित साध, नमाशी चक्रवर्ती, नीतू चंद्रा आणि त्रिधा चौधरी यांच्याच्या विशेष भूमिका यात आहेत. 'आखिरी सवाल' या चित्रपटात काय दाखविलं जाणार याबद्दल प्रत्येकजण आतुर आहेत.

'आखरी सवाल' चित्रपटाचा टीझर रिलीज झाल्यानंतर चर्चेत : दरम्यान महात्मा गांधींच्या मृत्यूनंतर लादलेल्या बंदीपासून ते बाबरी मशिदीच्या विध्वंसाच्या आरोपांपर्यंत या चित्रपटात गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहे, ज्यांची उत्तरे लोक बऱ्याच दिवासांपासून शोधत आहेत. हा टीझर सध्या सोशल मीडियावर खूप चर्चेत आला आहे. याबद्दल सोशल मीडियावर अनेकजण नकारात्मक टीका करत आहेत. काहीजण या चित्रपटाला प्रोपेगेंडा चित्रपट असल्याचं म्हणताना दिसत आहेत. याशिवाय यूजर्स संजय दत्तला देखील सोशल मीडियावर ट्रोल करत आहेत.

'आखरी सवाल' चित्रपटाबद्दल : चित्रपट कधी प्रदर्शित होईल याबद्दल आता आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत. 'आखिरी सवाल' हा चित्रपट 8 मे 2026 रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. या चित्रपटामध्ये आरएसएस आणि बाबरी मशिदीवर चर्चा होणार आहे. 'आखिरी सवाल' चित्रपटाची निर्मिती निखिल नंदा आणि संजय दत्त यांनी केली आहे. या चित्रपटाचे सह-निर्माते पुनीत नंदा, डॉ. दीपक सिंग, गौरव दुबे आणि उज्ज्वल आनंद हे आहेत. कथा, पटकथा आणि संवाद उत्कर्ष नथानी यांनी लिहिली आहे. चित्रपटाला संगीत मॉन्टी शर्मा यांनी दिलंय.

