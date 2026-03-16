'केडी: द डेव्हिल'मधील 'सरके चुनर तेरी सरके' गाण्यामुळं नोरा फतेही आणि संजय दत्त झाले ट्रोल

नोरा फतेही आणि संजय दत्त अभिनीत 'केडी: द डेव्हिल' या चित्रपटामधील 'सरके चुनर तेरी सरके' गाण्यावर आता अनेकजण टीका करत आहेत.

kd the devil
'केडी: द डेव्हिल' (पोस्टर)
Published : March 16, 2026 at 1:39 PM IST

हैदराबाद : नोरा फतेही आणि संजय दत्त स्टारर आगामी 'पॅन-इंडिया' चित्रपट 'केडी' हा खूप चर्चेत आला आहे. या चित्रपटामधील गाणं 'सरके चुनर तेरी सरके' हे आता प्रेक्षकांना काही विशेष वाटलं नाही. या गाण्यात नोरानं अनेक बॅगराऊड डान्सबरोबर खूप अश्लील डान्स केल्याचं अनेकजण सोशल मीडियावर म्हणताना दिसत आहेत. गेल्या आठवड्याच्या अखेरीस प्रदर्शित झालेल्या या गाण्याच्या प्रोमोमध्ये नोरा ही धमाकेदार लूकमध्ये असल्याची दिसत आहे. काही दिवसापूर्वी प्रोमो प्रदर्शित होताच, ज्याच्या हुक स्टेप खूप चर्चेत आल्या होत्या. या गाण्यात ती तिचा पल्लू वारंवार खाली टाकताना आणि उचलताना दिसत होती. या गाण्यामुळं सोशल मीडियावर धुमाकूळ उडला होता. हे गाणं काही तासात अनेकांनी पाहिलं होतं.

'केडी' चित्रपटामधील गाण्यावर झाली टीका :

प्रेक्षकांनी हे गाणं ऐकल्यानंतर त्यांना संपूर्ण गाण्याचे लिरिक्स आणि व्हिडिओ विचित्र वाटला. या गाण्यात संजय दत्तचा डान्स देखील अनेकांना आवडला नाही. आता सध्या सोशल मीडियावर नोरा आणि संजय दत्तला खूप ट्रोल केलं जात आहेत. दरम्यान गाण्याच्या सुरुवातीला अश्लील ग्राफिक आणि बोल वापरण्यात आले आहेत. यानंतर जसेजसे हे गाणं पुढं जाते ते आणखीच विचित्र होत जाते. या गाण्याचे बोल हे रकीब आलम यांनी लिहिले आहेत. याला अर्जुन जान्या यांनी संगीत दिलंय. आता यूट्यूबवरील गाण्याच्या लिरिकल व्हिडिओवर अनेक नकारात्मक कमेंट येत आहेत. एका व्यक्तीनं या गाण्याबद्दल लिहिलं, 'या गाण्याचे बोल खूपच स्वस्त आणि अश्लील आहेत.' दुसऱ्या एकानं लिहिलं, ' हे काय आहे? 2026 आहे, तरीही अशा प्रकारचे गाणे आणि अ‍ॅक्शन.' आणखी एकानं लिहिलं, 'आता हे सिद्ध झाले आहे की, भोजपुरी गाणी देखील यापेक्षा दर्जेदार आहेत.' याशिवाय अनेकांनी या गाण्यावर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे.

'केडी' चित्रपटाबद्दल : 'केडी: द डेव्हिल' हा चित्रपट खूप दिवसांपासून चर्चेत आहे. यात कन्नड भाषेतील अ‍ॅक्शन क्राइम ड्रामा दाखविण्यात येणार आहे. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन प्रेम यांनी केलं आहे. 'केडी: द डेव्हिल' चित्रपटात संजय दत्त, ध्रुव सरजा, शिल्पा शेट्टी आणि रेशमा ननैया यांच्या विशेष भूमिका असणार आहेत. हा चित्रपट 1970च्या दशकात घडणाऱ्या अंडरवर्ल्डमध्ये सामील असलेल्या काली नावाच्या एका गुन्हेगाराच्या कहाणीवर आधारित आहे. हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर 30 एप्रिल रोजी प्रदर्शित होणार आहे.

