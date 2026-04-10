संदीप रेड्डी वांगानं 'धुरंधर 2'चं केलं कौतुक, पोस्ट शेअर करून आदित्य धरसह रणवीर सिंगवर केला प्रेमाचा वर्षाव...
दिग्दर्शक संदीप रेड्डी वांगानं आदित्य धरचा चित्रपट 'धुरंधर 2'चं कौतुक केलं आहे. त्यांनी एक सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर केली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 10, 2026 at 11:38 AM IST
हैदराबाद : दिग्दर्शक संदीप रेड्डी वांगा यांनी 'धुरंधर 2' चित्रपट पाहिला. हा चित्रपट त्यांना खूप पसंत आला आहे. त्यांनी एक पोस्ट शेअर करून यावर दिग्दर्शक आदित्य धर आणि रणवीर सिंगचं कौतुक केलंय. आता त्यांची पोस्ट सोशल मीडियावर खूप वेगानं व्हायरल झाली आहे. याशिवाय आदित्य धरनं देखील संदीप यांच्या पोस्टवर रिप्लाय दिला आहे. संदीप रेड्डी वांगा त्यांना त्याच्या स्पष्टवक्तेपणासाठी ओळखले जाते. ते आपली मते अनेक विषयांवर व्यक्त करत असतात. तसेच रणवीर सिंगच्या 'धुरंधर 2'ला सोशल मीडियावर चांगलीचं प्रसिद्धी मिळाली आहे. संदीप रेड्डी वांगा यांनी यावर आपले चित्रपटाविषयीचे मत व्यक्त करत म्हटलं, "अनेक लेखक आणि अभिनेत्यांनी प्रचाराच्या जोरावर आपले करिअर घडवले आणि त्यावेळी संपूर्ण चित्रपटसृष्टी शांत राहिली. पण आता तेच लोक 'धुरंधर 2'ची खिल्ली उडवत आहेत.' वांगा यांनी पुढं लिहिली, 'जर तुमची पहिली प्रतिक्रिया एखाद्याच्या मेहनतीची खिल्ली उडवण्याची असेल, तर तुम्हाला स्वतःला 'उदारमतवादी' म्हणवून घेण्याचा कोणताही अधिकार नाही. त्यांनी असाही प्रश्न विचारला, 'कडू सत्याला प्रचार कधीपासून म्हणायला लागलं?'
आदित्य धरने आणि संदीप रेड्डी वांगा : संदीप रेड्डी वांगा यांनी आपल्या पोस्टमध्ये रणवीर सिंग आणि आदित्य धर यांना टॅग करून त्यांचे कौतुक केले. वांगा यांनी पुढं लिहिलं, "मी काल रात्री चित्रपट पाहिला आणि तो अप्रतिम आहे. पण मला आदित्य धर आणि रणवीर सिंग यांना एक सल्ला द्यायचा आहे, तुमच्या दोघांवर पडलेली दृष्ट इतक्या सहजासहजी जाणार नाही. दृष्ट दूर करण्यासाठी केवळ लाल मिरच्या पुरेशा नाहीत, तुम्हाला संपूर्ण मैदान जाळून टाकावं लागेल.' दरम्यान सोशल मीडियावर अनेकजण पोस्ट करून संदीप यांचे कौतुक करत आहेत. याशिवाय आदित्य धरनं त्याच्या उत्तरात लिहिलं, 'तुझी सरळ आणि स्पष्टवक्ता शैली खूप आवडते. तू सत्याच्या बाजूनं उभा राहतोस आणि गरज असेल तेव्हा उघडपणे उत्तर देतोस. तुझा प्रामाणिकपणा आणि तुझ्या कामावरील आत्मविश्वास खरोखरच प्रेरणादायी आहे.'
Writers & actors built careers on propaganda, and the industry stayed quiet like cats. Now the same clan mock Dhurandhar. You don’t get to call yourself liberal if your first instinct is to Mock.— Sandeep Reddy Vanga (@imvangasandeep) April 9, 2026
Don’t know when truth started getting labeled as propaganda...... strange times.…
'भुत बंगला' रिलीजचा होईल 'धुरंधर 2'वर परिणाम : 'धुरंधर 2'न 22 दिवसांत जगभरात 1,654.23 कोटींची कमाई करून या वर्षातील सर्वाधिक कमाई करणारा चित्रपट ठरला आहे. 17 एप्रिल रोजी बॉक्स ऑफिसवर 'भुत बंगला' हा चित्रपट रिलीज होत आहे, त्यामुळं या चित्रपटाच्या कमाईवर थोडा नक्कीच फरक पडेल. रणवीरच्या या चित्रपटानं धमाकेदार कमाई करून एक विक्रम केला आहे. तसेच प्रेक्षकांना 'धुरंधर 2' खूप पसंत पडला आहे, त्यामुळं अनेकजण हा चित्रपट परत पाहण्यासाठी जात आहेत.