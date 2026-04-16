संदीप पाठक यांचा 'अल्याड-पल्याड’मधील ‘दिल्या’ आता ‘घबाडकुंड’च्या नव्या कथेत पुन्हा अवतरतोय!
संदीप पाठक यांचा 'घबाडकुंड' हा चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. हा चित्रपट थरारक असणार आहे.
Published : April 16, 2026 at 5:20 PM IST
हैदराबाद : संदीप पाठक यांनी नाटक, दूरदर्शन आणि चित्रपट या तिन्ही माध्यमांत त्यांनी सातत्यानं प्रभावी कामगिरी केली आहे. प्रयोगशील विषयांची निवड आणि दमदार अभिनय ही त्यांच्या कारकिर्दीची खास वैशिष्ट्ये ठरली आहेत. विनोदी, गंभीर तसेच रहस्यमय व्यक्तिरेखांमध्ये त्यांनी सहज वावर दाखवला आहे. ‘अल्याड पल्याड’मधील त्यांच्या ‘दिल्या’ या भूमिकेनं प्रेक्षकांवर ठसा उमटवला. आता ते 'घबाडकुंड' या चित्रपटात एका अनोख्या पण थरारक अवतारात दिसणार आहेत.
विहिरीत दडलेलं गूढ : साचेबद्ध भूमिकांपासून दूर राहून वेगळ्या धाटणीच्या व्यक्तिरेखा साकारण्यात नाव कमावलेल्या कलाकारांमध्ये संदीप पाठक यांचा विशेष उल्लेख होतो. 'घबाडकुंड' या चित्रपटात सोन्याच्या हव्यासापोटी ते एका रहस्यमय विहिरीत उतरतात. मात्र हे सोनं नेमकं काय आहे, आणि त्या विहिरीत दडलेलं गूढ काय आहे, याचा उलगडा चित्रपटात होणार आहे. ‘दिल्या’ या त्यांच्या व्यक्तिरेखेचा नुकताच प्रदर्शित झालेला टीझर प्रेक्षकांच्या उत्सुकतेत भर घालतो, ज्यात त्यांचा अनोखा आणि हटके अंदाज पाहायला मिळतो. ‘अल्याड-पल्याड’मधील रहस्यमय घटनांमुळं प्रेक्षकांच्या लक्षात राहिलेला ‘दिल्या’ आता ‘घबाडकुंड’च्या नव्या कथेत पुन्हा अवतरतो आहे. भयानक अनुभवांनंतर गाव सोडून दुसरीकडे स्थायिक झालेल्या दिल्याची ही पुढची कहाणी अधिक गूढ आणि रोमांचक वळणं घेणार आहे. दिग्दर्शक प्रितम एस. के. पाटील यांनी या चित्रपटातून मराठीत एका नव्या ‘युनिव्हर्स’ची निर्मिती करण्याचा धाडसी प्रयत्न केला असून, निर्माते डॉ. रसिक कदम यांची साथ या प्रकल्पाला लाभली आहे.
संदीप पाठकनं केल्या भावना व्यक्त : या चित्रपटातील अनुभवाबद्दल बोलताना संदीप पाठक म्हणाले, "‘दिल्या’ ही भूमिका पुन्हा साकारताना अनेक आव्हानांना सामोरं जावं लागलं. ‘अल्याड-पल्याड’मधील प्रतिमेपेक्षा वेगळा दिल्या उभा करणं गरजेचं होतं. विशेषतः विहिरीत उतरतानाचे प्रसंग अतिशय थरारक होते. प्रत्येक दृश्यात भीती, वास्तव आणि रोमांच यांचा समतोल राखणं ही मोठी कसोटी होती. विहिरीत उतरणं म्हणजे केवळ सोन्याचा शोध नव्हता, तर अंधार, भीती आणि अनोळखी शक्तींशी सामना करण्याचा अनुभव होता. आजही त्या क्षणांची आठवण अंगावर शहारे आणते." ‘घबाडकुंड’ येत्या 19 जून रोजी प्रदर्शित होणार आहे.