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संचिता उगलेचा केला मानसिक छळ? अभिनेत्रीला न्याय मिळण्याची वडिलांची अपेक्षा...

संचिता उगलेचे वडील आणि मावशीनं अभिनय क्षेत्राबद्दल काही कटु सत्य सांगितले आहेत. मुलीला न्याय मिळावा याबद्दल अभिनेत्रीच्या वडिलांनी मागणी केली आहे.

Sanchita Ugale Death
संचिता उगलेचं निधन (Photo - ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 16, 2026 at 5:11 PM IST

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मुंबई - नालासोपारा पूर्वेतील आचोळे गाव परिसरात राहणाऱ्या 22 वर्षीय अभिनेत्री प्रसिद्ध मराठी अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, हिंदी मालिकांमधून कमावलं होतं नावनं राहत्या घरी आत्महत्या केल्याची बात समोर आल्यानंतर अभिनय क्षेत्रात खळबळ उडाली. सध्या याप्रकरणी पोलिसांकडून तपास सुरू आहे. दरम्यान मिळालेल्या माहितीनुसार, आचोळे गावातील साई संतोषी इमारतीत राहणाऱ्या अभिनेत्री संचिता उगलेनं शनिवारी 14 जून रोजी सायंकाळी सुमारे 7 ते 8 वाजण्याच्या सुमारास घरातील बेडरूममध्ये आत्महत्या केली. तिनं घराचा दरवाजा आतून बंद करून घेतला होता. तसेच याप्रकरणी संचिता उगलेच्या कुटुंबातील आणि मैत्रिणीनं काही याप्रकरणी काही माहिती शेअर केली आहे.

संचिताची मावशीनं केला आरोप : संचिताच्या मावशीनं माध्यमांशी बोलताना अत्यंत गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांनी सांगितलं की, संचिता गेल्या 2 ते 4 महिन्यांपासून खूप चिंतेत असायची. इंडस्ट्रीमधील कोणीतरी तिला सतत मानसिक त्रास आणि टॉर्चर करत होता. "तिनं जर ही गोष्ट आधीच घरी सांगितली असती, तर आम्ही काहीतरी पाऊल उचलू शकलो असतो. पोलिसांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी आणि जो कोणी तिच्या मानसिक छळाला कारणीभूत असेल त्याला कडक शिक्षा व्हावी, जेणेकरून भविष्यात इतर कोणत्याही मुलीवर अशी वेळ येणार नाही."


"माझ्या मुलीला न्याय मिळावा!" - वडिलांचा अश्रूंचा बांध फुटला : संचिताच्या वडिलांनी अत्यंत भावूक होऊन आपल्या भावना व्यक्त केल्या. त्यांनी सांगितलं की, संचिता नेहमी आनंदी असायची, पण अचानक ती डिप्रेशनमध्ये जायची. हे लक्षात आल्यावर ते स्वतः तिच्यासोबत दररोज अप-डाऊन करायचे. त्यांनी आरोप केला की, कामाच्या ठिकाणी संचिताला पैशांच्या किंवा इतर काही कारणांमुळं सतत टॉर्चर आणि हॅमरींग (मानसिक दबाव) केले जात होते.
"माझ्या मुलीला काय त्रास होता, हे समोर आलेच पाहिजे. फक्त माझ्याच मुलीला नाही, तर देशातील सर्वच मुलींना न्याय मिळाला पाहिजे." - बोलताना वडिलांचा कंठ दाटून आला आणि त्यांना अश्रू अनावर झाले.

संचिता उगलेचं निधन (ETV Bharat)
अभिनेत्री जेसिकानं दिली प्रतिक्रिया : संचिताची सह-कलाकार जसिकानं या घटनेवर तीव्र दुःख व्यक्त केलं आहे. जसिका म्हणाली की, संचिता अत्यंत मजबूत आणि सकारात्मक विचारांची मुलगी होती. ती नेहमी सगळ्यांशी मिळूनमिसळून वागायची. तिनं असं काही पाऊल उचललं असेल यावर तिचा अजूनही विश्वास बसत नाही. संचिताच्या जाण्यानं तिच्या संपूर्ण कुटुंबाचं न भरून निघणारे नुकसान झालं आहे. पण हो, इंडस्ट्रीमधील कामाची पद्धत (Work System) नक्कीच सुधारायला हवी, जेणेकरून कलाकारांवर असा मानसिक दबाव येणार नाही."

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SANCHITA UGALE DEATH
SANCHITA UGALES HARASSMENT
SANCHITA MENTAL ABUSE
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