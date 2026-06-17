संचिता उगले आत्महत्या प्रकरणानंतर एक्स बॉयफ्रेंडची चॅट व्हायरल, वाचा सविस्तर...
संचिता उगले आत्महत्या प्रकरणात नवा ट्विस्ट आला आहे. अभिनेत्रीच्या एक्स बॉयफ्रेंडची चॅट सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 17, 2026 at 12:00 PM IST
हैदराबाद : टीव्ही अभिनेत्री संचिता उगलेच्या आत्महत्येच्या बातमीनं चित्रपटसृष्टीत सर्वांना हादरवून सोडले आहे. तिच्या निधनामुळं मनोरंजन विश्वात शोककळा पसरली आहे. सुरुवातीच्या बातम्यानुसार अभिनेत्रीनं आत्महत्या केली होती, मात्र घटनास्थळी कोणतीही सुसाईड नोट सापडली नाही. दरम्यान अभिनेत्रीच्या मृत्यूबाबत चर्चा सुरू असतानाच, तिचे कथित चॅट्सचे स्क्रीनशॉट्स ऑनलाइन समोर आले आहेत, ज्यामध्ये ती तिचा एक्स बायफ्रेंड उज्ज्वल शर्माशी बोलताना दिसत आहे. संचिताचे एक खाजगी चॅट सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर याबद्दल चर्चा होताना दिसत आहेत. व्हायरल पोस्टनुसार, एका चॅटमध्ये संचिता एका मैत्रिणीला सांगते, "तुला माहितीय का, मी एका 'रीडिंग'साठी (स्क्रिप्ट वाचनासाठी) आले होते आणि तिथे मुख्य अभिनेता (मेल लीड) उज्ज्वल आहे." या स्क्रीनशॉट्समध्ये एका मोठ्या संदेशाचाही समावेश आहे, जो संचितानं कथितरीत्या उज्ज्वलला पाठवला होता.
संचिता उगलेची चॅट : त्या संदेशात तिनं लिहिलं होतं, 'अरे, तू किती भयंकर माणूस आहेस, तुझ्यासारखी माणसंही असतात हे मला खरंच माहित नव्हतं. तू मला वाईट म्हटलेस, तर मी तुला सांगते—खऱ्या अर्थानं तूच वाईट आहेस.' याव्यतिरिक्त, चॅट्समध्ये संचितानं तिच्या एक्स बॉयफ्रेंडवर मुलींना घरी बोलावणे आणि त्यांच्याकडे पैशांची मागणी करणे असाही आरोप केला आहे. दुसऱ्या एका चॅटमध्ये, इतरांकडून आर्थिक मदत मागण्यावरून संचिताने उज्ज्वलवर संताप व्यक्त केला. उज्ज्वलवर टीका करताना तिनं लिहिलं, "मी कशीही असले तरी, दुसऱ्याच्या पैशांवर जगण्याइतपत माझा स्वाभिमान नक्कीच आहे, कोणाकडूनही पैसे घेण्यापेक्षा मी मरण पसंत करेन.'
संचिताची जवळची मैत्रीण इंद्राक्षी कांजीलालनं केला खुलासा : यापूर्वी, संचिताची जवळची मैत्रीण इंद्राक्षी कांजीलालनं उज्ज्वल शर्मावर अनेक धक्कादायक आरोप केले होते. माध्यमांशी बोलताना तिनं दावा केला की, संचिता अनेकदा तिच्याकडे आपल्या संघर्षाबद्दल मनमोकळेपणानं बोलायची आणि उज्ज्वल तिला मानसिक त्रास देत असल्याचं तिनं आरोप केला होता. तसेच तिनं हा खुलासा केला होता की, उज्ज्वलनं संचिताला धमकावलं होतं. ती म्हणाली, "पैसे परत करण्याऐवजी, तो संचितावर ओरडला आणि तिचा अपमान केला, इतकेच नाही तर तिला जीवे मारण्याची धमकीही दिली. या गैरवर्तणुकीमुळं तिची प्रकृती खालावू लागली, तिला नैराश्य आणि अस्वस्थतेचाही सामना करावा लागला." सध्या या आरोपांची अद्याप पुष्टी झालेली नाही आणि इंद्रक्षीनं केलेल्या या विशिष्ट दाव्यांवर उज्ज्वलनं सार्वजनिकरीत्या कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.