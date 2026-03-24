गुन्हा रद्द करण्याची मागणी करताना कोणताही नवा पुरावा नको, समीर वानखेडेंनी वरिष्ठांना केलेले मेसेज सध्या स्वीकारण्यास हायकोर्टाचा नकार

कॉर्डिलिया क्रुझवरील कारवाईचा सारा तपशील नियमितपणे दिल्लीतील वरिष्ठांना देत असल्याची समीर वानखेडेंची हायकोर्टात व्हॉट्सअ‍ॅपचे तपशील सादर केले आहे.

Sameer Wankhede case
समीर वानखेडे केस (ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 24, 2026 at 3:25 PM IST

मुंबई : गुन्हा रद्द करण्याची मागणी करताना कोणताही नवा पुरवा ग्राह्य धरता येणार नाही, मूळ आरोपांवरच युक्तिवाद करा असे निर्देश मंगळवारी हायकोर्टानं समीर वानखेडे यांना दिलेत. तसेच हायकोर्टात हजारो प्रकरण प्रलंबित असताना केवळ तांत्रिक मुद्यावर एखादं प्रकरण इतकी वर्ष न्यायप्रविष्ट ठेवणं, हा सर्वसामान्यांवर अन्याय आहे, असंही हायकोर्टानं नमूद केलंय. 2021 मधील कॉर्डिलिया क्रुझ प्रकरणातून बॉलिवूडचा किंग शाहरुख खानकडे लाच मागितल्याचा समीर वानखेडेंवर आरोप आहे. त्याप्रकरणात सीबीआयनं दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी समीर वानखेडेंनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली.

समीर वानखेडेंना कोणताही नवा पुरावा सादर करण्यास मनाई - कॉर्डिलिया क्रुझवरील कारवाई प्रकरणी आर्यन खानला इतर आरोपींप्रमाणेच अटक करण्यात आली होती. त्याला यात टार्गेट केलं गेलेलं नाही. आपण केवळ आपलं कर्तव्य बजावत होतो. तसेच त्या कारवाईची प्रत्येक अपडेट आपण आपल्या दिल्लीतील वरिष्ठांना व्हॉट्सअ‍ॅप आणि फोनवर नियमित देत होतो. त्याकरता आपल्या मोबाईलमधील काही स्क्रीन शॉट्स समीर वानखेडेंच्यावतीनं त्यांचे वकील आभात पोंडा यांनी मंगळवारी हायकोर्टात सादर केले. मात्र गुन्हा रद्द करण्याच्या पातळीवर हे पुरावे ग्राह्य धरता येणार नाहीत, ते खटल्या दरम्यान वापरता येऊन त्यावर दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद होऊ शकतो. त्यामुळं मूळ आरोपांवरच गुन्हा रद्द करण्याची याचिका ऐकता येईल, असं हायकोर्टानं स्पष्ट केलं. तसेच कोर्टापुढं सर्व सामान्य जनतेची इतकी प्रचंड प्रकरण प्रलंबित असताना, केवळ तांत्रिक मुद्यांवर एखादं प्रकरण इतकी वर्ष प्रलंबित ठेवणं योग्य नाही असं मत नोंदवत मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती सुमन श्याम यांनी या प्रकरणाची सुनावणी दोन आठवड्यांकरता तहकूब केलंय.

Sameer Wankhede case
समीर वानखेडे केस (ETV Bharat)
Sameer Wankhede case
समीर वानखेडे केस (ETV Bharat)

काय आहे प्रकरण - एनसीबीचे विभागीय प्रमुख असताना समीर वानखेडे यांनी 2021 मध्ये कॉर्डिलिया क्रुझवर धाड टाकली होती. या धाडीत अभिनेता शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खानलाही अटक झाली होती. याप्रकरणात आर्यनला वाचवण्यासाठी शाहरुख खानकडून 25 कोटींची लाच मागितल्याचा आरोप वानखेडे यांच्यावर असून सीबीआयनं याप्रकरणी समीर वानखेडेंविरोधात खंडणीचा गुन्हा दाखल केला आहे. हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी समीर वानखेडेंनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. गेली दोन वर्षे हे प्रकरण हायकोर्टात प्रलंबित आहे. अ‍ॅडिशनल सॉलिसटर जनरल यांना वेळ नसल्याचं सांगत सीबीआय वारंवार सुनावणी तहकूब करण्याची विनंती करत आलीय. याचा परिणाम वानखेडे यांच्या बढतीवर होत आहे, असा युक्तिवाद त्यांच्यातर्फे जेष्ठ वकील आबाद पोंडा यांनी हायकोर्टात केलाय.

समीर वानखेडेंची भूमिका काय - समीर वानखेडेंनी मात्र त्यांच्याविरोधातील सारे आरोप फेटाळून लावले आहेत. नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरोच्या विभागीय संचालक पदी असाताना आपण बॉलिवूड आणि अंमली पदार्थांचं एक मोठ कनेक्शन उडकीस आणलं होत. त्यावेळी अनेकांची चौकशी झाली होती, काहींकडे अंमल पदार्थ सापडलेही होती. त्याचकाळात मुंबईहून गोव्याला जाणाऱ्या एका क्रुझवर टाकलेल्या धाडीत आर्यन खानला अटक केल्याबद्दल आपल्याला खोट्या आरोपांत गोवण्यात आलं. आर्यनला वाचवण्यासाठी त्याचे वडील शाहरूख खानकडे आपण 25 कोटींची लाच मागितल्याचा आरोप आपल्यावर करण्यात आलाय. पुढं तडजोड करत ही रक्कम 18 कोटींवर ठरवून त्यातील 50 लाखांच पहिला हफ्ता स्वीकारल्याचाही आरोप करण्यात आलाय. मात्र मुळात आपण शाहरूखनशी कोणताही संपर्क साधलेला नाही. माझं नाव वापरून जर कोणी ही कृत्य केली असतील तर त्याला आपण जबाबदार नाही, असा दावा समीर वानखेडे यांच्यावतीनं त्यांचे वकील आभात पोंडा यांनी हायकोर्टात दावा केलाय.

आपल्याला यात राजकिय सूडातून गोवण्यात आल्याचा वानखेडेंचा दावा - आपण निष्पक्ष आणि प्रामाणिकपणे तपास केला असून आपल्यावर विविध कारणांनी दबाब टाकण्यात येत होता. आपल्याला एका राजकीय व्यक्तीकडून सतत लक्ष करण्यात आलं. आजपर्यंतच्या कारकिर्दीत आपण कधीही चुकीच वागलेलो नाही, आपल्यावरील सर्व आरोप निराधार असून आपण कोणत्याही चौकशीला समोर जायला तयार आहोत. तसेच आपल्या कुटुंबियांवर सतत आरोप केले गेले. माझे काही खासगी फोटो लिक करण्यात आले. हे सारे आरोप हे संपूर्णतः खोटे, दिशाभूल करणारे असून एनसीबीसारख्या स्वतंत्र तपास यंत्रणेची प्रतिमा मलीन करण्यासाठी आरोप केले असल्याचं एनसीबीच्यावतीनं त्यावेळी प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं होत. अधिकाऱ्यांवर खंडणीचे आरोप करून या प्रकरणातील तपासात अडथळा निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. एनसीबीच्या सर्व अधिकाऱ्यांचे सेवेतील रेकॉर्ड हे स्वच्छ प्रतिमेचे असून ते प्रामाणिकपणे आणि सचोटीनं मुंबई शहर ड्रग्समुक्त बनविण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचंही त्यावेळी एनसीबीकडून सांगण्यात आलं होत.

