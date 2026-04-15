राखी सावंतनं समय रैनावर साधला निशाना, अभिषेक आणि अमिताभ बच्चन यांच्यावर केलेल्या विनोदवर केली नाराजी व्यक्त
समय रैना आणि राखी सावंत पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. अभिनेत्री कॉमेडियनवर चांगलीचं संतापली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 15, 2026 at 10:18 AM IST
हैदराबाद : प्रसिद्ध कॉमेडियन समय रैना सध्या त्याच्या 'स्टिल अलाइव्ह' या नवीन शोमुळं चर्चेत आहे. एक तास वीस मिनिटांच्या शोमध्ये समयनं अनेक गोष्टींचा खुलासा केला की तो, 'इंडियाज गॉट लेटेंट'मुळं अडचणीत असताना राखी सावंतनं त्याला पाठिंबा दिला होता. मात्र समय रैनाच्या एका विनोदामुळं राखी सावंत आता संतापली आहे. तिनं कॉमेडियनला जाहीरपणे इशारा दिला आहे. अलीकडेच राखी सावंत 'बिग बॉस मराठी'मधून बाहेर आली आहे. यानंतर तिला जेव्हा पापाराझींनी पाहिलं, त्यावेळी तिला समय रैनाबद्दल काही प्रश्न विचारली. सुरुवातीला राखी म्हणाली, "समय माझं आयुष्य आहे. माझं मन आहे. माझा जिवलग मित्र आहे. तो फक्त मलाच इन्स्टाग्रामवर फॉलो करतो. तो एक अद्भुत व्यक्ती आहे. मी त्याला पूर्णपणे पाठिंबा देते."
समय रैनानं अभिषेक आणि अमिताभ बच्चनवर केला विनोद : यानंतर पापाराझींनी राखीला सांगितलं की, समय रैनानं त्याच्या 'स्टिल अलाइव्ह' या शोमध्ये अमिताभ बच्चन यांना ट्रोल करत म्हटलं, "तुम्ही पोलिओबद्दल इतकी जाहिरात करता, तर तुमच्या मुलाला स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यास मदत का करू शकला नाहीत?" पापाराझींनी असं सांगितल्यावर राखीला थोड वाईट वाटलं. यानंतर तिनं पापाराझींना उत्तर दिल की, "समय रैना, हे पूर्णपणे चुकीचे आहे. तुम्ही अमिताभ बच्चन यांच्याबद्दल काहीही चुकीचं बोलू शकत नाही. कारण अभिषेक बच्चन माझा आवडता अभिनेता आहेत. तो खूप चांगला अभिनेता आहेत. अमिताभ बच्चन यांच्याबद्दल पोलिओसारखे काही बोलू नका, समय रैना, नाहीतर मी तुमचा पोलखोल करेन." याशिवाय राखीनं उघड केलं की, ती समयबरोबर लवकरच काम करणार आहे.
रणवीर अलाहाबादियाबरोबर समय रैना करणार काम : याशिवाय सोशल मीडियावर 'आस्क मी एनीथिंग' सत्रादरम्यान, समय रैना हा आपल्या चाहत्यांच्या प्रश्नाची उत्तर देताना दिसला. समय रैनानं एका चाहत्याच्या प्रश्नाचे उत्तर देताना, बेअर बायसेप्स म्हणजेच रणवीर अलाहाबादियासोबतच्या सहयोगाचे संकेत देखील दिले आहेत. याशिवाय समयनं त्याच्या 'स्टिल अलाइव्ह' या शोमध्ये घोषणा केली की, तो पुढच्या महिन्यात वादग्रस्त शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट'चा दुसरा सीझन परत आणेल. याशिवाय तो शोच्या चित्रीकरणादरम्यान प्रेक्षकांचे फोन गोळा करेल आणि फिल्टरशिवाय एक शो तयार करेल, तसेच तो सेन्सॉर करून यूट्यूबवर प्रकाशित करेल. इतकेच नाही, तर त्यानं हेही उघड केलं की, तो थोडा ब्रेक घेईल आणि पुढच्या महिन्यात 'इंडियाज गॉट लेटंट सीझन 2'चे पुन्हा शूटिंग सुरू करेल.
