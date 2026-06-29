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370 बिर्याणी प्रकरणानंतर समय रैना अडकला वादाच्या भोवऱ्यात, हृदयविकाराचा झटक्याबद्दलचा विनोद पडला महागात

370 बिर्याणी प्रकरणानंतर समय रैनाची एक जुनी व्हिडिओ क्लिप व्हायरल झाली आहे. यामध्ये तो एका मुलाच्या वडिलांना सौम्य हृदयविकाराचा झटका आल्यानंतर आक्षेपार्ह टिप्पणी करतो.

Samay Raina
समय रैना (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 29, 2026 at 11:46 AM IST

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हैदराबाद : प्रसिद्ध कॉमेडियन समय रैना त्याच्या लोकप्रिय शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट'च्या दुसऱ्या सीझनसह परत आला आहे. पहिल्या एपिसोडमध्ये आलिया भट्ट आणि शर्वरी वाघसारख्या प्रसिद्ध सेलिब्रिटी पाहुण्या म्हणून आल्या होत्या. शोची चर्चा सुरू असतानाच, आता पुन्हा एकदा जुनी व्हिडिओ क्लिप सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे. ही व्हिडिओ क्लिप 2024मधील असून 370 बिर्याणी वादानंतर समोर आल्यानं याबद्दल देखील सोशल मीडियावर चर्चा सुरू होत आहेत. व्हायरल झालेल्या क्लिपमध्ये, समय रैनाच्या शोदरम्यान प्रेक्षकांमध्ये बसलेली एक मुलगी अचानक उठून निघून जाते. यानंतर समयला आश्चर्य होतं, तो त्या मुलीच्या बाजूला बसलेल्या प्रियकराला विचारतो की, "ती अशी अचानक का गेली?"

समय रैना पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात अडकला : यावर तो मुलगा उत्तर देतो की, "माझ्या प्रेयसीच्या वडिलांना सौम्य हृदयविकाराचा झटका आला आहे, यामुळं तिला जावं लागलं." यानंतर समय हा त्या मुलाच्या शांतपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतो, विचारतो की, तो इतका शांत कसा राहू शकतो, तो मुलीबरोबर का जात नाही. लगेचच, समय मंचावरून एक आक्षेपार्ह टिप्पणी करत म्हणतो, "तू आत्ता जाऊन रडायला होतं, तू तिला खांदा दिला तर ती तुला मान देईल." समयच्या या टिप्पणीवर उपस्थित असलेले सर्वजण हसतात, मात्र आता हे विधान त्यांच्या घशात काटा बनत आहे. या व्हिडिओबद्दल सोशल मीडियावर खूप चर्चा होताना दिसत आहे. सोशल मीडियावर समयला पुन्हा एकदा लोक ट्रोल करत आहेत.

समय झाला ट्रोल : दरम्यान हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर एका यूजर्सनं आपला संताप व्यक्त करत लिहिलं,' मुलीच्या वडिलांच्या गंभीर प्रकृतीबद्दल अशा प्रकारची असल्यानंतर देखील अशी भाषा वापरणे अत्यंत लज्जास्पद आहे.' दुसऱ्या एकानं लिहिलं, 'भयंकर... जर अशा कार्यक्रमांना लाखो व्ह्यूज मिळत असतील, तर ती आपल्यासाठी अत्यंत लज्जास्पद बाब आहे.' आणखी एकानं लिहिलं, 'मला हा शो आणि हे पुरुष अजिबात आवडत नाहीत.' सध्या सोशल मीडियावर अनेकांनी या व्हिडिओच्या पोस्टमध्ये आपली नाराजी व्यक्त केली आहे.

370 बिर्याणीचा वाद काय होता? : 370 बिर्याणीप्रकरणी सांगायचं झालं तर, स्टँड-अप कॉमेडियन प्रणित मोरेच्या शोमधील एक व्हिडिओ क्लिप अलीकडेच व्हायरल झाली होती. त्यामध्ये, हिमांशू जांगरा नावाच्या 23 वर्षीय तरुणानं एका महिलेबरोबर डेटवर गेल्याचे वर्णन केलं होतं, जिथे त्यानं तिला 370 किंमतीची चिकन बिर्याणी खाऊ घातली. यानंतर असा युक्तिवाद केला की, त्यानं पैसे खर्च केल्यामुळं त्याला त्याच्या गुंतवणुकीवर परतावा मिळाला पाहिजे. ही गोष्ट सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर सर्वत्र टीकेची झड उडली. यानंतर त्या तरुणानं सोशल मीडियाद्वारे माफी मागितली, तर कॉमेडियन प्रणित मोरेनेही माफी मागितली.

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