'इंडियाज गॉट लॅटेंट 2'ची घोषणा झाल्यानंतर समय रैनाला रॅपर बादशाहनं दिला सल्ला...
'इंडियाज गॉट लॅटेंट 2'ची घोषणा करण्यात आली आहे. यादरम्यान रॅपर बादशाहनं समय रैनाला एक महत्वाचा सल्ला दिला आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 18, 2026 at 12:08 PM IST
हैदराबाद : फेब्रुवारी 2025मध्ये समय रैना त्याच्या 'इंडियाज गॉट लेटंट' या शोच्या वादामुळं चर्चेत होता. शोचा एक एपिसोड या वादाचे मूळ कारण होता. एका एपिसोडमध्ये, रणवीर अलाहाबादियानं पालकांबद्दल आक्षेपार्ह टिप्पणी केली होती. यानंतर रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना आणि शोमध्ये दिसणारे इतर सेलिब्रिटींवर कारवाई करण्यात आली होती. या सेलिब्रिटींना सोशल मीडियावर ट्रोल करण्यात आलं होतं. हे प्रकरण इतके वाढले की, समयनं त्याच्या प्लॅटफॉर्मवरून सर्व एपिसोड काढून टाकले. यानंतर यासाठी न्यायालयातही त्याला जावं लागलं होतं. या वादाच्या एका वर्षानंतर समय रैना प्रेक्षकांसमोर परतण्यास सज्ज आहे.
'इंडियाज गॉट लेटंट 2'ची घोषणा : अलीकडेच, नेटफ्लिक्सनं अधिकृतपणे 'इंडियाज गॉट लेटंट 2'ची घोषणा केली आहे. यानंतर यावर रॅपर बादशाहनी देखील प्रतिक्रिया दिली आहे. ओटीटी प्लॅटफॉर्म नेटफ्लिक्सनं अलीकडेच नवीन सीझनची झलक देणारा एक फोटो पोस्ट केला आहे. 'इंडियाज गॉट लेटंट'मध्ये दिसलेल्या बॉडीगार्डचा फोटो शेअर करत शोचे वाईट नजरेपासून रक्षण करण्यासाठी निंबू -मिर्ची त्यांच्या पॅन्टच्या खिशात अडकविण्यात आली आहे. तसेच इमोजीमध्येही निंबू आणि मिर्ची शेअर करत त्यांनी पोस्टमध्ये लिहिलं, 'कृपया कमेंट्समध्ये पोस्ट करा, आम्हाला त्याची गरज लागणार आहे. या पोस्टनंतर यावर लगेचच प्रतिक्रियांचा पाऊस पडला. गायक आणि रॅपर बादशाहनेही समय रैनाच्या आगामी शोच्या घोषणेनंतर प्रतिक्रिया दिली.
बादशाहनं समय रैनाला दिला सल्ला : समय रैनाच्या आगामी शो 'इंडियाज गॉट लेटंट 2'च्या घोषणेच्या पोस्टवर प्रतिक्रिया देताना, बादशाहनं एका जुन्या वादावर टोला लगावत लिहिलं, 'स्वतःसाठी एक चांगला संपादक शोध.' तसेच बादशाहची पोस्ट पाहिल्यानंतर इतर अनेक युजर्स देखील या पोस्टवर मजेशीर प्रतिक्रिया दिली आहे. दरम्यान या पोस्टवर एकानं लिहिलं,'लिंबू-मिरचीबद्दल सांगता येणार नाही, पण दृष्ट लागण्याची गोष्ट मात्र कधीच चुकली नाही.' दुसऱ्या एकानं लिहिलं, 'आता कोणाची वाईट दृष्टी या शोवर नाही गेली पाहिजे.' आणखी एकानं लिहिलं, 'टिप्पणी विभागात निंबू मिर्चीचा ट्रक उलटला आहे.'
'इंडियाज गॉट लेटंट'चा काय आहे वाद ? : फेब्रुवारी 2025मध्ये, समय रैनानं त्याच्या 'इंडियाज गॉट लेटंट' या शोचा एक एपिसोड यूट्यूबवर अपलोड केला, यात रणवीर अलाहाबादिया पॅनेलिस्ट म्हणून सहभागी झाला होता. यादरम्यान, त्यानं पालकांबद्दल एक आक्षेपार्ह टिप्पणी केली, यानंतर हा वाद हळूहळू वाढत गेला. सोशल मीडिया यूजर्सनं रणवीरसह समय रैना आणि बाकीवर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. वाद इतका वाढला की समयनं अखेरीस त्याच्या शोचे सर्व एपिसोड यूट्यूबवरून काढून टाकले, यानंतर ज्यावेळी राष्ट्रीय महिला आयोगानं याप्रकरणी हस्तक्षेप केला, त्यानंतर रणवीरनं माफी मागितली. यानंतर देखील हा वाद कमी झाला नाही. नंतर सर्वोच्च न्यायालयानं त्याला अटकेपासून अंतरिम संरक्षण दिले.
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