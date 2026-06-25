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समांथा रुथ प्रभू गरोदर असल्याची पुष्टी , अभिनेत्रीनं प्रसूती रजेची केली घोषणा

समांथा रुथ प्रभूनं तिच्या चाहत्यांना आनंदाची बातमी दिली आहे. तिनं तिच्या गरोदरपणाची पुष्टी केली आहे.

Samantha Ruth Prabhu
समांथा रुथ प्रभू (Photo - ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 25, 2026 at 11:51 AM IST

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हैदराबाद : दाक्षिणात्य सुपरहिट अभिनेत्री केली समांथा रुथ प्रभूनं अखेर चाहत्यांना आनंदाची बातमी दिली आहे. समांथानं एका कार्यक्रमात तिच्या गरोदरपणाची पुष्टी केली. पती राज निदिमोरू यांच्यासोबतच्या एका कार्यक्रमादरम्यान बेबी बंप दाखवल्यानंतर सामंथा रुथ प्रभू गरोदर असल्याच्या अफवांना नुकतीच सुरुवात झाली. अलीकडील 'मा इंटी बंगारम' हा चित्रपट यशस्वी झाला आहे. आता तिनं लगेच तिच्या गरोदरपणाच्या बातमीला दुजोरा दिला आहे. नुकत्याच झालेल्या एका फॅन इंटरॅक्शन दरम्यान, अभिनेत्रीनं मॅटर्निटी लिव्ह (प्रसूती रजा) घेण्याबद्दल बोलून या अफवेला अप्रत्यक्षपणे दुजोरा दिला. 'मा एन्टी बंगारम'च्या सक्सेस मीट दरम्यान, समांथा म्हणाली, "सॉरी मित्रांनो, फक्त थोडा ब्रेक आणि मग मी परत येईन. खरं तर, मला आता प्रसूती रजा घ्यावी लागेल, पण मी खूप खूप आनंदी आहे."

समांथा रुथ प्रभूनं शेअर केली आनंदाची बातमी : तसेच " ब्रेकनंतर तिच्या चाहत्यांसाठी एका रोमांचक प्रोजेक्टवर काम करण्याबद्दल यावेळी तिनं सांगितलं. या कार्यक्रमात अभिनेत्रीबरोबर तिचा पती देखील उपस्थित होता. आपल्या चाहत्यांना ही आनंदाची बातमी देताना समांथा खूप खुश असल्याची दिसली. अभिनेत्री तिच्या गरोदरपणाच्या पहिल्या तिमाहीत आहे. तसेच काही काळ डेटिंग केल्यानंतर, या जोडप्यानं 1 डिसेंबर 2025 रोजी लग्न केलं. राज आणि समांथा यांची जोडी अनेकांना आवडते. दरम्यान या जोडप्याचं लग्न कोईम्बतूरमधील ईशा योग केंद्रातील लिंग भैरवी मंदिरात झालेला एक भूतशुद्धी पद्धतीनं विवाह सोहळा झाला होता. तसेच 'द फॅमिली मॅन 2'च्या शूटिंगदरम्यान हे दोघेही एकामेंकांना भेटले होते. यानंतर दोघेही प्रेमात पडले.

सामांथाचा 'मा इंटी बंगारम' चित्रपटाबद्दल : तसेच सोशल मीडियावर समांथा ही आपल्या आयुष्यातील काही विशेष क्षण शेअर करत असते. दरम्यान 'मा इंटी बंगारम'ची कथा आणि पटकथा राज यांनी लिहिली आहे. वसंत मारिंगंती आणि प्रहास बोप्पुडी यांच्याबरोबर त्यांनी या चित्रपटाची सहनिर्मिती केली आहे. दरम्यान समांथाच्या या चित्रपटाला सोशल मीडियावर सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार या चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवर आतापर्यंत 46 कोटींची कमाई केली आहे. आता हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर जोरदार कमाई करत आहे.

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