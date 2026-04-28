सामंथा रुथ प्रभूनं मॉडलिंग क्षेत्रात पदार्पण का केलं ? जाणून घ्या यामागील कहाणी...
सामंथा रुथ प्रभूचा 28 एप्रिल रोजी वाढदिवस आहे. या विशेष प्रसंगी तिचा संघर्ष कसा राहिला याबद्दल आम्ही तुम्हाला माहिती देणार आहोत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 28, 2026 at 1:47 PM IST
हैदराबाद : चेन्नईच्या पल्लवरममध्ये जन्मलेली सामंथा रुथ प्रभू 28 एप्रिल रोजी आपला 39वा वाढदिवस साजरा करत आहे. आता या विशेष प्रसंगी आम्ही तुम्हाला या अभिनेत्रीबद्दल अशा गोष्टी सांगणार आहोत, ज्या तुम्हाला माहित नसेल. सामंथा सुरुवातीपासून एक हुशार विद्यार्थी होती. तिचा वर्गात सातत्यानं प्रथम क्रमांक येत असत. तिला उच्च शिक्षण घेण्याची खूप इच्छा होती. मात्र तिच्या नशिबात काहीतरी वेगळेच लिहिले होते. तिला शिकविण्यासाठी तिच्या वडिलांकडे पैसे नव्हते. त्यामुळं तिला मॉडलिंग क्षेत्रात जावं लागलं. तिनं एका मुलाखतीमध्ये सांगितलं होत की, तिच्याकडे दिवसातून दोन वेळच्या जेवणाचे पैसे देखील नव्हते. कित्येक आठवडे ती दिवसातून फक्त एकच वेळ जेवत असत. जेव्हा तिची आर्थिक परिस्थिती खालावू लागली, यानंतर तिनं आपले शिक्षण सुरू ठेवण्यासाठी आणि कुटुंबाला आधार देण्यासाठी मॉडेलिंगच्या जगात प्रवेश केला. हे तिचं स्वप्न नव्हते, तर एक गरज होती.
सामंथाला मिळाली संधी : मॉडेलिंग करत असताना, प्रसिद्ध सिनेमॅटोग्राफर आणि दिग्दर्शक रवी बर्मन यांची नजर ही अभिनेत्रीवर पडली. सामंथाचा साधेपणा आणि तेज पाहून त्यांनी, तिला आपल्या चित्रपटात घेण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर 2010 रोजी तिनं 'ये माया चेसावे' या चित्रपटाद्वारे अभिनय क्षेत्रात पदार्पण केलं. तिला तिच्या पहिल्या चित्रपटानं रातोरात स्टार बनवले. यानंतर तिनं अनेक चित्रपटांमध्ये काम केलं. तिचे चित्रपट खूप गाजले आहेत.
'या' गाण्यामुळं मिळाली प्रसिद्धी : 2022-2023मध्ये तिला मायोसायटिस नावाच्या एका गंभीर ऑटोइम्यून आजाराचे निदान झालं. शारीरिक आणि मानसिक त्रास होत असताना , तिनं हार मानली नाही. तिनं काम सुरू ठेवलं. 'पुष्पा' चित्रपटातील 'ऊ अंतवा' या गाण्यानं तिला जागतिक स्तरावर ओळख मिळवून दिली. याशिवाय ती हिंदीमध्ये 'द फॅमिली मॅन 2'मध्ये दिसली आहे. तसेच तिच्याकडे सध्या 100 ते 110 कोटींची संपत्ती आहे. सामंथा रुथ प्रभूचं 2017मध्ये साऊथ स्टार नागा चैतन्यबरोबर लग्न झालं होतं. मात्र या जोडप्याचं नात फार काळ टीकू शकले नाही. त्यांनी 2021मध्ये घटस्फोट घेतला होता. आता तिनं प्रसिद्ध चित्रपट निर्माते राज निदिमोरू यांच्याबरोबर लग्न केलंय.