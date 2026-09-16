गणेश विसर्जनादरम्यान सलमान खाननं केली उल्टी आरती; बहिणीनं लगेच केला इशारा, व्हिडिओ व्हायरल...
गेल्या मंगळवारी रात्री सोहेल खानच्या घरी गणेश विसर्जन पूजा आयोजित करण्यात आली होती. या उत्साहात सलमान खानही उपस्थित होता.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 16, 2026 at 1:16 PM IST
हैदराबाद : सुपरस्टार सलमान खान मंगळवारी गणपती विसर्जन सोहळ्यात सहभागी झाला. दरवर्षीप्रमाणेच, खान कुटुंबानं अत्यंत उत्साहानं आणि भक्तीभावानं गणपती बाप्पाला निरोप दिला. या खास प्रसंगी सलमान खानची कथित गर्लफ्रेंड युलिया वंतूरही त्याच्याबरोबर दिसली. सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या या कार्यक्रमाच्या व्हिडिओमध्ये सलमान आपल्या कुटुंबाबरोबर आरती करताना, पाहुण्यांशी संवाद साधताना दिसत आहे. याशिवाय तो मुलांबरोबर देखील वेळ घालवत आहे. दरम्यान या उत्सावात एका छोट्याशा क्षणानं सर्वांचे लक्ष वेधून घेतलंय. सलमानची बहिण अर्पिता खाननं भाईजानला आरतीची योग्य पद्धत समजावून सांगितली.
सलमान खान केली उल्टी आरती : सोहेल खानच्या घरी पोहोचल्यावर सलमानचे भव्य पद्धतीनं स्वागत करण्यात आलं होतं. त्याचा पुतण्या अरहान खाननं, त्याचं प्रवेशद्वारवर स्वागत केलं. त्यानंतर त्याची भाची आयतनं त्याला प्रेमानं मीठी मारली. त्यानंतर लगेचच, सलमाननं गणपती बाप्पाच्या आरती केली. विधीदरम्यान सलमानकडून एक छोटीशी चूक झाली, आरतीचा दिवा चुकीच्या दिशेनं फिरवत होता. यानंतर त्याची बहीण अर्पिता खाननं त्याला थांबवण्याचा प्रयत्न केला आणि तिनं "भाई" अशी हाक मारली, परंतु आजूबाजूला सुरू असलेले मंत्रोच्चार आणि गोंगाटामुळं अभिनेत्याला तिचा आवाज ऐकू आला नाही. यानंतर अर्पिता ही स्वतः पुढं आली आणि तिनं त्याला आरती करण्याची योग्य पद्धत सांगितली. बहिणीनं मार्गदर्शन केल्यावर सलमानच्या चेहऱ्यावर सुंदर हास्य उमटले.
सलमान खानचं वर्कफ्रंट : सोशल मीडियावर भावंडांमधील हा गोड क्षण लोकांना खूप आवडत आहे. दरम्यान विसर्जन सोहळ्यादरम्यान, सलमान हा कुटुंबासोबत आणि जवळच्या मित्रांबरोबर आनंदी मूडमध्ये दिसला. एका व्हिडिओमध्ये त्याची सावत्र आई हेलन आणि तिच्याबरोबर अनेक पाहुणे दिसले. यावेळी भाईजाननं पापाराझीला फोटोसाठी सुंदर पोझ दिली. गणपती विसर्जन सोहेल खानच्या इमारतीच्या आवारात पार पडले. दरम्यान याठिकाणी एक पाण्याची मोठी टाकी तयार करण्यात आली होती. गणपतीच्या मूर्तीच्या विसर्जनामध्ये अरहान खानही मदत करताना दिसला. तसेच सोहेलच्या अनेक मित्र देखील या उत्साहात सामील झाले होते. अभिनेत्याच्या कामाबद्दल सांगायचं झालं तर, तो सध्या 'बिग बॉस 20' चे सूत्रसंचालन करताना दिसत आहे. सलमान खानच्या पुढील चित्रपटाचे शीर्षक 'मातृभूमी' आहे. याव्यतिरिक्त, तो निर्माता दिल राजू यांच्याबरोबर एका चित्रपटात दिसणार आहे. वंशी पैदिपल्ली दिग्दर्शित या चित्रपटात सलमानबरोबर साऊथ अभिनेत्री नयनतारा दिसणार आहे. अभिनेत्यानं सांगितलं आहे की, हा चित्रपट 2027च्या ईदच्या निमित्तानं चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.