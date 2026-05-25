सलमान खानचे इन्स्टाग्राम अकाउंट काही काळासाठी झाले गायब, चाहते पडले गोंधळात...
बॉलिवूड सुपरस्टार सलमान खानचं इन्स्टाग्राम अकाऊंट काही काळासाठी दिसत नसल्यामुळं चाहते चिंतेत पडले. यानंतर अभिनेत्याचे अकाउंट काही मिनिटांतच पुन्हा सक्रिय झाले.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 25, 2026 at 5:13 PM IST
हैदराबाद : हिंदी चित्रपटसृष्टीतील सलमान खानचे अधिकृत इंस्टाग्राम अकाउंट सोमवार, 25 मे रोजी तात्पुरते बंद झाले होते, ज्यामुळं सोशल मीडियावर चाहत्यांमध्ये खळबळ उडाली. मिळालेल्या माहितीनुसार अभिनेत्याचे प्रोफाइल शोधणाऱ्या यूजर्सला त्याचे खाते सापडले नाही, ज्यामुळं अनेकांना त्याचे खाते हॅक झाल्याचं समजलं. सध्या अनेकांना हा प्रश्न पडत आहे, अकाउंट हटवले गेले आहे किंवा तात्पुरते निष्क्रिय केले गेले. प्रोफाइल गायब झाल्यानंतर लगेचच, सलमान खानच्या गायब झालेल्या इंस्टाग्राम खात्याचा एक स्क्रीनशॉट सोशल मीडियावर पसरू लागला. चाहत्यांनी ट्विटरवर या अचानक घडलेल्या घटनेवर चर्चा केली. सलमानचे खाते कोणत्याही प्रकारे धोक्यात आले आहे का ? याबद्दल अनेकांनी चिंता व्यक्त केली.
सलमान खानचे अधिकृत इंस्टाग्राम अकाउंट धोक्यात ? : मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, 'दबंग' अभिनेत्याचे सुमारे 30 मिनिटांसाठी गायब झाले होते. यानंतर इंस्टाग्रामवर सुमारे 30 मिनिटांनी ते खाते पुन्हा दिसू लागले. सध्या, सलमान किंवा त्याच्या टीमनं खाते गायब होण्याबाबत कोणतेही अधिकृत निवेदन जारी केलेले नाही. तांत्रिक बिघाडामुळं खाते हटवले गेले, निष्क्रिय केले गेले, की हॅकिंगच्या प्रयत्नाचा बळी ठरले, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. सलमानचे इंस्टाग्रामवर 72 दशलक्षाहून अधिक फॉलोअर्स आहेत. हा अभिनेता आपले चित्रपट, फिटनेस, वैयक्तिक क्षण आणि कुटुंबाबद्दल माहिती देण्यासाठी या प्लॅटफॉर्मचा वारंवार वापर करतो.
Salman Khan’s Instagram account briefly disappeared from social media, creating a wave of panic and curiosity among fans across platforms.— Krishana Chauhan (@Krishna48809571) May 25, 2026
As soon as users noticed that the profile of Salman Khan was not visible, discussions and speculation started spreading rapidly online.… pic.twitter.com/N21Ga00dGT
Relax guys, Salman Khan’s Instagram account is working normally now. https://t.co/QNaRG3pbRV pic.twitter.com/elljwzJqLv— 𝐀𝐚𝐝𝐢✨ (@AadiCinematics) May 25, 2026
सलमानचे सध्या दोन आगामी चित्रपट : सलमान 'मातृभूमी' आणि वामशी पैडीपल्ली यांचा एक शीर्षक नसलेला चित्रपटात दिसणार आहे. 'मातृभूमी'चे शूटिंग पूर्ण झाले असले तरी, वामशी यांचा चित्रपट अजूनही निर्मितीच्या टप्प्यात आहे. 'मातृभूमी' यावर्षी एप्रिलमध्ये प्रदर्शित होणार होता, मात्र याची डेट पुढं ढकलण्यात आली. नवीन प्रदर्शनाची तारीख अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही. हा चित्रपट 2020च्या गलवान खोऱ्यातील संघर्षाच्या सत्य घटनांवर आधारित आहे. अपूर्व लाखिया दिग्दर्शित या चित्रपटात जेन शॉ, अंकुर भाटिया आणि विपिन भारद्वाज यांच्यासह इतर कलाकारही आहेत. याव्यतिरिक्त, सलमानचा नयनतारासोबतचा आणखी एक चित्रपट निर्मितीच्या प्रक्रियेत आहे. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन वामशी पैडीपल्ली करत असून याची निर्मिती दिल राजू करत आहेत. याचे शूटिंग अधिकृतपणे एप्रिल 2026मध्ये सुरू झाले आहे.