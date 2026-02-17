सलीम खान यांना रुग्णालयात करण्यात आलं दाखल, वाचा सविस्तर

ETV Bharat / entertainment

सलीम खान यांना रुग्णालयात दाखल केलं गेलं आहे. सलमान खान हा लीलावती रुग्णालयबाहेर स्पॉट झाला आहे.

सलीम खान यांना रुग्णालयात दाखल केलं गेलं.
February 17, 2026

मुंबई : हिंदी चित्रपटसृष्टीमधील ज्येष्ठ पटकथा लेखक सलीम खान यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. त्यांना मुंबईतील लीलावती रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्याचं वृत्त समोर आलंय. सोशल मीडियावर अनेक चाहत्यांमध्ये चिंतेत वातावरण निर्माण झालं आहे. सलमान खाचे वडील हे 90 वर्षांचे आहे. याशिवाय सुपरस्टार सलमान खान देखील लीलावती रुग्णालयाच्या आवारात असल्याचा दिसला. यावेळी अभिनेता हा काळ्या रंगाचा टी-शर्ट आणि टोपीमध्ये त्याच्या सुरक्षा कर्मचाऱ्यांबरोबर होता. दरम्यान मंगळवारी सकाळी सलमान खानला रुग्णालयात पाहण्यात आले. याशिवाय सलमान व्यतिरिक्त, सलीम खानचे जावई अतुल अग्निहोत्री आणि आयुष शर्मा देखील रुग्णालयाबाहेर असल्याचे दिसले.

सलीम खान यांना रुग्णालयात करण्यात आले दाखल : खान कुटुंबाकडून अद्याप कोणतेही अधिकृत विधान जारी करण्यात आलेले नाही. सलीम खान हे हिंदी उद्योगातील सर्वात प्रभावशाली लेखकांपैकी एक आहे. त्यांनी 24 नोव्हेंबर 2025 मध्ये त्यांचा 90वा वाढदिवस साजरा केला आणि या कार्यक्रमाचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते, इंदूरमध्ये जन्मलेल्या सलीम खाननं 'जंजीर', 'शोले' आणि 'डॉन' सारख्या ब्लॉकबस्टर चित्रपटांची कहाणी लिहिली आहे. तसेच सलीम-जावेद जोडी चित्रपटसृष्टीतील सर्वात यशस्वी जोड्यांपैकी एक मानली जाते. दरम्यान सलीम खाननं प्रामुख्यानं कथा आणि पात्रे विकसित केली, तर अख्तरनं संवाद आणि पटकथा लेखनावर लक्ष केंद्रित केले होते. सलीम खान यांनी आपल्या कुटुंबाला अशा प्रकारे एकत्र ठेवले की, इंडस्ट्रीमध्ये त्यांचं नाव खूप आदरानं घेतलं जातं.

सलीम खान यांच्याबद्दल : दरम्यान सलीम खान यांनी दोनदा लग्न केले आहे. त्यांनी पहिले सुशीला चरक (ज्याला सलमा खान म्हणूनही ओळखले जाते) आणि नंतर हेलेन रिचर्डसन खानशी लग्न केलं. सलीम खान हे सलमान खान, अरबाज खान, सोहेल खान आणि अलविरा आणि अर्पिता खान यांचे वडील आहेत. सलीम खान यांनी लेखक जावेद अख्तर यांच्याबरोबर 1970च्या दशकात खूप काम केलंय. हिंदी चित्रपटसृष्टीत त्यांच्या जोडीला खूप प्रसिद्धी मिळाली होती. त्यांनी, 'शोले' चित्रपटाचं लेखन केलंय. हा भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वात मोठा चित्रपट ठरला. त्यांच्या 'दीवार', 'जंजीर' आणि 'डॉन'सारख्या चित्रपटांनी बॉक्स ऑफिसवर खूप यश मिळवले. सध्या इंडस्ट्रीमधील आणि चाहते त्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा होण्यासाठी सतत प्रार्थना करत आहेत.

