ETV Bharat / entertainment

सलमान खानची एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अलीनं सलीम खान बरे होण्यासाठी केली प्रार्थना, पोस्ट व्हायरल...

सलमान खानची एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अलीनं आता एक पोस्ट शेअर केली आहे. यामध्ये तिनं सलीम खानच्या प्रकृतीबद्दल चिंता व्यक्त करत ते बरे होण्यासाठी प्रार्थना केली.

Salman Khan's ex-girlfriend Somi Ali posts for Salim Khan
सलमान खानची एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अलीनं सलीम खानसाठी केली पोस्ट (ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 18, 2026 at 12:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : हिंदी चित्रपटसृष्टीमधील ज्येष्ठ पटकथा लेखक सलीम खान यांची प्रकृती बिघडल्यामुळं त्यांना लीलावती रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. आता त्याचे हितचिंतक आणि जवळचे लोक ते बरे होण्यासाठी प्रार्थना करताना दिसत आहेत. मंगळवारी सकाळी त्यांची प्रकृती बिघडल्यानंतर त्यांना आयसीयूमध्ये व्हेंटिलेटरवर ठेवले गेले. आता सलीम खान यांच्या प्रकृतीबद्दल काहीही अपडेट देण्यात आली नाही.

सोमीनं शेअर केली भावनिक पोस्ट : सलीम खानचे हितचिंतक आणि जवळचे लोक त्याच्या बरे होण्यासाठी प्रार्थना करत आहेत. सलीम खान व्हेंटिलेटरवर असताना, सलमान खानची एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अलीनं त्यांच्यासाठी पोस्ट केली आहे. तिनं सलमानच्या घरी राहण्याचा काळ आठवला. तिनं लिहिलं की, त्यावेळी सलीम खान तिला मुलीसारखे वागवत असे. तिनं त्याच्या लिहिलेल्या चित्रपटांच्या कहाणीबद्दल आणि त्यांच्या प्रतिभेबद्दल कौतुक केले आहे.

सोमी अलीची पोस्ट व्हायरल : सोमी अलीनं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'सलीम खान हे रुग्णालयात दाखल झाल्याचं ऐकून माझे मन तुटले आहे. जगासाठी, ते एक दिग्गज लेखक आहेत, ज्यांनी अमिताभ बच्चनसारखे आयकॉन तयार केले आणि 'शोले' सारख्या उत्कृष्ट कृतीची सह-निर्मिती केली. माझ्यासाठी ते एका वडिलांसारखे आहे. जेव्हा मी त्यांच्या घरी राहिले, तेव्हा त्यांनी मला मुलीसारखे वागवले, माझ्याबरोबर जेवले आणि श्रद्धेबद्दल खोलवर चर्चा केली, जिथे त्यांनी सर्व धर्मांचा आदर केला आणि त्यांचे कौतुक केले गेले. त्यांनी मला शिकवले की, देव हा कट्टरतेपेक्षा मोठा आहे आणि कहाणी या नाट्यसह सत्य असल्या पाहिजेत. त्यांनी त्यांच्या प्रतिभेनं चित्रपट इतिहास निर्माण केला. मी त्यांच्या शक्ती आणि रिकवरीसाठी प्रार्थना करते. ते माझ्यासाठी खूप महत्वाचे आहे की, मी याला शब्दात व्यक्त करू शकत नाही.'

सलमानशी लग्न करू इच्छित होती : सोमी अलीनं 16 वर्षांची असताना 'मैने प्यार किया' हा चित्रपट पाहिली. यानंतर ती सलमान खानची चाहती बनली. सलमानशी लग्न करण्याचे स्वप्न घेऊन ती अमेरिकेतून भारतात आली. ती बॉलिवूडमध्ये कामाच्या शोधात होती. यावेळीच तिची भेट सलमानबरोबर झाली आणि यानंतर या दोघांचे अफेअर सुरू झाले. सोमी 1991 ते 1999 पर्यंत सलमान खानबरोबर रिलेशनशिपमध्ये होती. या काळात सोमी सलमान खानच्या घरी राहत होती. यानंतर जेव्हा सोमीला विश्वासघात झाल्याचं वाटलं, यानंतर ती भारत सोडून गेली. दरम्यान सोमीनं अनेक मुलाखतीमध्ये आरोप केले होते, की सलमाननं तिच्यावर शारीरिक हिंसाचार केला. मात्र सोमीनं कधीही सलमानच्या कुटुंबाची प्रशंसा केली आहे. याशिवाय आणखी एका मुलाखतीत सोमी म्हटलं होतं की, तिनं सलमानच्या पालकांकडून खूप काही शिकले आहे.

हेही वाचा :

  1. सलीम खान यांना रुग्णालयात करण्यात आलं दाखल, वाचा सविस्तर
  2. सलमान खान स्टारर 'बॅटल ऑफ गलवान' चित्रपटातील 'मैं हूं' गाणं रिलीज, पाहा व्हिडिओ
  3. सलमान खानचा मेहुणा अभिनेता आयुष शर्माला मिळाली धमकी, पोलिसांचा तपास सुरू

TAGGED:

SALMAN KHAN
SALMAN KHANS EX GIRLFRIEND SOMY ALI
SALIM KHAN HOSPITALIZED
सोमी अली
SALIM KHAN HEALTH

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.