सलमान खानचा मेहुणा अभिनेता आयुष शर्माला मिळाली धमकी, पोलिसांचा तपास सुरू
सलमान खानचा मेहुणा अभिनेता आयुष शर्माला धमकीचा ईमेल आला आहे. आता पोलिस याबाबत चौकशी करत आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 12, 2026 at 11:47 AM IST
हैदराबाद : बॉलिवूड इंडस्ट्रीमध्ये सुरक्षेबाबत चिंता निर्माण झाली असल्याचं दिसत आहे. रोहित शेट्टीच्या घरी झालेल्या गोळीबारानंतर, सुपरस्टार सलमान खानचा मेहुणा अभिनेता आयुष शर्माला बुधवारी धमकीचा ईमेल आल्याचं आता उघड झालं आहे. अभिनेता रणवीर सिंगला व्हॉट्सअॅप व्हॉइस नोटद्वारे धमकी मिळाल्याचं देखील सांगण्यात आलं होतं. या घटनांनंतर पोलिस प्रशासन या मागे कोणाचा हात असल्याचा तपास करत आहे. चित्रपटसृष्टीमध्ये सध्या चिंतेच वातावरण निर्माण झालं आहे. पोलीस सूत्रांनुसार, आयुष शर्माला ईमेल पाठवणाऱ्यानं स्वतःला लॉरेन्स बिश्नोई टोळीचा सदस्य असल्याचं सांगितलं आहे. याशिवाय अशा दाव्याला अद्याप अधिकृतपणे पुष्टी मिळालेली नाही. पोलिसांनी ईमेलची संपूर्ण सामग्री सार्वजनिक केलेली नाही. याबबात आयुष शर्मानं अद्याप कोणतीही औपचारिक तक्रार दाखल केली नाही. मात्र मुंबई पोलिसांनी स्वतःहून दखल घेतली आहे आणि तपास सुरू केला आहे.
रणवीर सिंगला : रणवीर सिंगला धमकी दिल्यानंतर लगेचच आयुषला धमकी देण्यात आली आहे. सुरुवातीच्या अहवालांनुसार, रणवीर सिंगच्या सहाय्यकाला एका अज्ञात नंबरवरून एक व्हॉट्सअॅप व्हॉइस नोट मिळाली, यानंतर त्यांना कोट्यवधी रुपयांची मागणी करण्यात आली होती. या घटनांमागे लॉरेन्स बिश्नोई टोळीचा हात असल्याचा पोलिसांना संशय आहे. आता त्यांनी कुठल्या कारणामुळं खंडणी मागितली याबद्दल काही स्पष्ट कारण समोर आलं नाही.
रोहित शेट्टीच्या घरावर गोळीबार : दरम्यान, गेल्या आठवड्यात, चित्रपट निर्माते रोहित शेट्टीच्या मुंबईतील जुहू येथील घराबाहेर गोळीबार केला गेला. यामध्ये एका अज्ञात व्यक्तीनं घराबाहेर पाच राउंड गोळीबार केला. सुदैवानं, या घटनेत कोणीही जखमी झाले नाही. यानंतर लगेच मुंबई पोलिसांनी पुण्यात पाच संशयितांना अटक केली. मंगळवारी, मुंबई पोलिसांनी रोहित शेट्टीच्या घराबाहेर झालेल्या गोळीबार घटनेत अटक केलेल्या पाच आरोपींविरुद्ध महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्याअंतर्गत (MCOCA) गुन्हा दाखल केला. आरोपींना विशेष MCOCA न्यायालयात हजर केलं गेलंय, जिथे त्यांना 17 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली. दरम्यान आयुष शर्माच्या कारकिर्दीबद्दल बोलायचं झालं तर, त्यानं 2018 मध्ये 'लवयात्री' या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलं होतं, ज्यामध्ये वारिना हुसेनची सह-अभिनय होती. अभिनेत्याचा शेवटाचा 'रुसलान' हा चित्रपट होता. हा चित्रपट 2024मध्ये आला होता.
