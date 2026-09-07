बिग बॉस 20: बादशाहसोबतच्या विभक्त होण्याबाबत ईशा रिखीनं मौन सोडले, सलमान खाननं दिला सल्ला....
'बिग बॉस 20' या शोमध्ये बादशाहसोबतच्या विभक्त होण्याबाबत ईशा रिखीनं काही गोष्टी उघडपणे सांगितल्या आहेत. यानंतर तिला सलमान खाननं सल्ला दिला आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 7, 2026 at 10:37 AM IST
हैदराबाद : पंजाबी अभिनेत्री ईशा रिखीनं 'बिग बॉस 20'च्या मंचावर रॅपर बादशाहसोबतच्या घटस्फोटाबद्दल काही गोष्टी उघड केल्या आहेत. विश्वास तुटण्यापासून ते स्वतःची ओळख गमावण्यापर्यंत, ईशानं शोमध्ये सर्वकाही मनमोकळेपणानं सांगितलं. यावेळी ती भावूक देखील झाली. वैयक्तिक आयुष्याबद्दल एक मोठा खुलासा करताना तिनं आपल्या नात्याच्या कटू अनुभव आणि ती आता तिचे जुने आयुष्य मागे सोडून पुढे जाण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं तिनं सांगितलं.
ईशा रिखीनं व्यक्त केल्या भावना : लग्नाची वेदना व्यक्त करताना ईशा म्हणाली की, तिनं ते वाचवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले होते. तिला स्थायिक व्हायचे होते आणि ती लग्नाबद्दल खूप गंभीर होती, मात्र जेव्हा नात्यात विश्वास तुटतो, तेव्हा माणूस स्वतःलाच प्रश्न विचारू लागतो की आपले कुठे चुकलो. ईशानं पुढं म्हटलं की, तिनं खूप काही सहन केलं आहे, आणि आता तिला या गोष्टी पुन्हा अनुभवायच्या नाहीत. तसेच ती कधी स्वतःच्याच आयुष्याच्या एक दुय्यम पात्र बनली हे तिला लक्षातच आलं नाही. आता तिला या संपूर्ण प्रकरणाबद्दल कोणताही पश्चात्ताप नाही.
'बिग बॉस'पासून होईल नवी सुरुवात : ईशा रिखी म्हणते की, ती 'बिग बॉस 20'च्या घरात केवळ तिच्या भूतकाळातील वेदनादायक गोष्टीपासून बाहेर पडण्यासाठी आली होती. तिला आता स्वतःची ओळख निर्माण करायची आहे, दुसऱ्या कोणाच्या नावावर अवलंबून राहायचं नाही. ईशा शोची ट्रॉफी जिंकण्यासाठी दृढनिश्चयी आहे. तिनं प्रेक्षकांना वचन दिलं आहे की, ती घरात तिचे खंबीर आणि अस्सल रूप दाखवेल. दरम्यान जेव्हा ईशा रिखी स्टेजवर भावूक होत होती, त्यावेळी शोचा होस्ट आणि सलमान खाननं तिला एक महत्वाचा सल्ला दिला. हलक्या-फुलक्या स्वरात सलमाननं ईशाला समजावून सांगितलं की, प्रेमभंग होणं ही एक सामान्य गोष्ट आहे. प्रत्येकजण ब्रेकअपचा अनुभव, घेत असतो आणि प्रत्येकजण या वेदनेमधून जात असतो. सलमान म्हणाला, "तुझ्यासमोर कोण उभं आहे ते पाहा. तुला दुःखी केल्याबद्दल कोणालाही श्रेय देऊ नकोस. समोरची व्यक्ती आधीच पुढं निघून गेली आहे, त्यामुळं तू भूतकाळ विसरून जा आणि तुझ्या आयुष्य आणि भविष्यावर लक्ष केंद्रित कर."
पाच महिन्यात घटस्फोट : बादशाह त्याच्या दुसऱ्या पत्नीपासून घटस्फोट घेणार असल्याची बातमी समोर आल्याच्या काही दिवसांतच ईशा रिखीनं 'बिग बॉस 20'मध्ये प्रवेश केला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार या दोघांचे लग्न होऊन फक्त पाच महिने झाले होते. दरम्यान या दोघांनी 1 सप्टेंबर रोजी सोशल मीडियावर एका संयुक्त निवेदनाद्वारे अधिकृतपणे विभक्त होत असल्याची घोषणा केली होती. या बातमीमुळं चाहते आणि इंडस्ट्रीतील लोकांना धक्का बसला. इतक्या कमी वेळात लग्न मोडण्याचे कारण काय हे अनेकांना जाणून घ्याचे होते. या दोघांच्या घटस्फोटाबद्दल सोशल मीडियावर खूप चर्चा झाल्या होत्या. आता ईशानं याप्रकरणी मौन सोडले आहे.
दोघांचं संयुक्त निवेदन : आपल्या विभक्त होण्याची घोषणा करताना, ईशा रिखी आणि बादशाह यांनी त्यांच्या संयुक्त निवेदनात सांगितलं होतं की, त्यांनी परस्पर संमतीनं आणि आदरानं वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी चाहते आणि माध्यमांना या कठीण काळात त्यांच्या गोपनीयतेचा आदर करण्याचं आवाहन केलं. त्यांनी हे देखील स्पष्ट केलं की, या प्रकरणावरील हे त्यांचे पहिले आणि शेवटचं अधिकृत निवेदन असेल. या जोडप्यानं लोकांना त्यांच्या नात्याबद्दल खोट्या अफवा, बनावट कथा किंवा तर्कवितर्क पसरवणे टाळण्याची देखील विनंती केली होती. सध्या ईशा रिखी आणि बादशाहचे घटस्फोटाचे प्रकरण खूप चर्चेत आहे.