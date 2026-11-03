सलमान खानने शाहरुख खानला रात्री उशिरा वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या; 'किंग' खान म्हणाला...
इन्स्टाग्रामवर सलमानने शाहरुखच्या आगामी 'किंग' (King) चित्रपटातील 'तू मिल जाये' हे गाणे शेअर केले आणि त्यासोबत एक उत्तम कॅप्शनही लिहिली.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 3, 2026 at 11:39 AM IST
नवी दिल्ली- बॉलिवूड अभिनेता शाहरुख खानने 2 नोव्हेंबर रोजी आपला वाढदिवस साजरा केला. अनेक सेलिब्रिटींनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून त्याला मनापासून वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या.इन्स्टाग्रामवर सलमाननंसुद्धा शाहरुखला शुभेच्छा दिल्यात. 'भाईजान' सलमान खानने रात्री उशिरा शाहरुखला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या, ज्याला शाहरुखनेही तितक्याच आपुलकीने उत्तर दिले. इन्स्टाग्रामवर सलमानने शाहरुखच्या आगामी 'किंग' (King) चित्रपटातील 'तू मिल जाये' हे गाणे शेअर केले आणि त्यासोबत एक उत्तम कॅप्शनही लिहिली.
शाहरुखच्या वाढदिवसानिमित्त 'किंग' चित्रपटातील एक गाणे प्रदर्शित : त्याने लिहिलं की, "वाढदिवसाच्या शुभेच्छा, शाहरुख! तू नेहमी असाच तरुण राहावा, 'द किंग' हीच माझी प्रार्थना आहे." सलमानची इन्स्टाग्राम स्टोरी पुन्हा शेअर करत शाहरुखने उत्तर दिले, "तू 'शर्टलेस' लूकबद्दल बोलला होतास म्हणून मी खास त्यासाठीच खूप मेहनत घेतली! नेहमी प्रेम असो, भावा." विशेष म्हणजे शाहरुखच्या वाढदिवसानिमित्त 'किंग' चित्रपटातील एक गाणे प्रदर्शित झाले, ज्यामध्ये त्याच्या शरीरयष्टीने (physique) आणि ॲब्सने चाहत्यांचे लक्ष वेधून घेतले.
करण जोहरनेही केली स्तुती : करण जोहरनेही सोशल मीडियावर शाहरुखचे भरभरून कौतुक केले. त्याचबरोबर 'तू मिल जाये' गाण्यात शर्टलेस अवतारात दिसलेल्या शाहरुखवर चाहत्यांनीही कौतुकाचा वर्षाव केला. परंपरेप्रमाणे शाहरुखच्या विशेष दिवशी त्याला पाहण्यासाठी त्याच्या 'मन्नत' या निवासस्थानाबाहेर चाहत्यांची मोठी गर्दी जमली होती. अनेकांनी हातात पोस्टर्स घेतली होती, अभिनेत्याच्या नावाच्या घोषणा दिल्या आणि त्याला पाहण्यासाठी संयमाने वाट पाहिली.
शाहरुखनेही चाहत्यांना निराश केले नाही : शाहरुख खान काल मुंबईतील आपल्या घराच्या बाल्कनीत आला आणि तिथे जमलेल्या अफाट जनसमुदायाला अभिवादन केले. त्याने आपली सिग्नेचर पोझ देत दोन्ही हात पसरून उभे राहण्याची स्टाईलनं चाहते भारावून गेले. तसेच शाहरुखचे दर्शन झाल्यामुळे चाहत्यांच्याही आनंदाला पारावार उरला नव्हता.