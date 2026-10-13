सलमान खान करण जोहरच्या 'कॉफी विथ करण' सीझन 9मधील पहिला पाहुणा, प्रोमो झाला रिलीज...
सलमान खान करण जोहरच्या 'कॉफी विथ करण' सीझन 9मधील पहिला पाहुणा असणार आहे. आता सोशल मीडियावर एक प्रोमो रिलीज झाला आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 13, 2026 at 5:53 PM IST
हैदराबाद : प्रसिद्ध चित्रपट निर्माता करण जोहरनं त्याच्या चॅट शो, 'कॉफी विथ करण' सीझन 9 मधील पहिल्या पाहुण्याचे नाव जाहीर केलं आहे. सलमान खान त्याच्या शोमधील पहिला पाहुणा असेल. चित्रपट निर्मात्याने सोमवारी एपिसोडचा प्रोमो शेअर केला आहे. या प्रोमोत, सलमान खानला त्याच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल प्रश्न विचारताना करण दिसत आहे. नवीन प्रोमोमध्ये सुपरस्टार आणि चित्रपट निर्मात्यामधील एक मनमोकळा संवाद होताना दिसत आहे, ज्यामध्ये विनोदी गप्पा, पूर्वीच्या कार्यक्रमांमधील आठवणी आणि सलमानला अनेक वर्षांपासून विचारला जाणारा एक प्रश्न यांचा समावेश आहे.
प्रसिद्ध कमेंटचा दिला संदर्भ : करण जोहर, सलमानचे वर्णन एक "समजूतदार" व्यक्ती म्हणून करताना, त्याच्या व्हायरल झालेल्या "इट्स डन, ब्रो," या प्रसिद्ध कमेंटचा संदर्भ देतो. ही कमेंट सलमानच्या सोशल मीडिया पोस्टचा संदर्भ देते, ज्यामध्ये त्यानं जुलैमध्ये झालेल्या 'Gen-z जी' आंदोलनादरम्यान कार्यकर्त्या सोनम वांगचुकला त्यांचं उपोषण संपवण्याचे आवाहन केले होते. दरम्यान, सलमान करणला चिडवण्याची एकही संधी सोडली नाही.
'कॉफी विथ करण'मध्ये सलमानची एंट्री : जेव्हा करण 'कॉफी विथ करण' संपल्याचा उल्लेख करतो, तेव्हा अभिनेता गंमतीनं 'कॉफी विथ सलमान' सुरू करण्याचा सल्ला देतो. तो करणवर टोमणाही मारतो की, तो 'हा शेवटचा सीझन आहे' असे सांगून सेलिब्रिटींना शोमध्ये आमंत्रित करतो. मात्र, करण लवकरच आपल्या पाहुण्याला एक असा प्रश्न विचारतो, जो सर्वांचे लक्ष वेधून घेतो.
करण जोहर आणि सलमानचा संवाद : करण जोहर विचारतो, "तू अजूनही व्हर्जिन आहेस का?" सलमान, रवी किशनची नक्कल करत उत्तर देतो, "नियंत्रण ठेव, भावा, नियंत्रण ठेव." हा प्रश्न 2013मध्ये 'कॉफी विथ करण'च्या चौथ्या सीझनमध्ये सलमानच्या पहिल्या हजेरीची आठवण करून देतो. करणनं अभिनेत्याला तोच प्रश्न विचारला होता, ज्यावर सलमाननं उत्तर दिलं होतं, "हो, मी व्हर्जिन आहे," आणि तो लग्नासाठी स्वतःला जपून ठेवत असल्याचं त्यानं सांगितलं होतं. करणनं नंतर स्पष्ट केलं की सलमानचे उत्तर गंमत म्हणून होते, गंभीर नव्हते. प्रोमोमध्ये, सलमान करणच्या पहिल्या दिग्दर्शित चित्रपट 'कुछ कुछ होता है'मधील एक संस्मरणीय संवाद म्हणताना दिसतो. तो चित्रपट निर्मात्याला म्हणतो, "तुसी ना जाओ, करण."
'कॉफी विथ करण' सीझन 9 कधी होणार प्रसारित : यानंतर करण सलमानच्या शांत स्वभावाबद्दल कौतुक करतो. त्यावर अभिनेता उत्तर देतो, "मी लोकांना सल्ला दिला, आणि एका क्षणी मला स्वतःच्याच सल्ल्याचे पालन करावे लागले." 'कॉफी विथ करण' हा कार्यक्रम 2004 मध्ये स्टार वर्ल्डवर सुरू झाला. या कार्यक्रमाचे पहिले पाहुणे म्हणून करणचा जिवलग मित्र, शाहरुख खान आणि काजोल आले होते. पहिल्या सीझनमध्ये अमिताभ बच्चन त्यांचा मुलगा अभिषेक बच्चनसोबत आला होता, तर ऐश्वर्या राय बच्चन चित्रपट निर्माते संजय लीला भन्साळी यांच्यासोबत सहभागी झाली होती. आता हा कार्यक्रम त्याच्या नवव्या सीझनपर्यंत पोहोचला आहे. आता नवीन सीझन 14 ऑक्टोबरपासून जिओ हॉटस्टारवर प्रसारित होईल.