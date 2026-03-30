सलमान खान, वामशी पैडीपल्ली आणि दिल राजू हे त्यांच्या आगामी 'SVC63' प्रोजेक्टच्या शूटिंगसाठी येणार एकत्र
सलमान खान, वामशी पैडीपल्ली आणि दिल राजू आता 'SVC63' प्रोजेक्टसाठी एकत्र येत आहे. या प्रोजक्टची शूटिंग लवकरच सुरू होणार आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 30, 2026 at 4:14 PM IST
हैदराबाद : हिंदी चित्रपटसृष्टीतील सुपरस्टार सलमान खाननं आज 30 मार्च रोजी आपल्या चाहत्यांना एक आनंदाची बातमी दिली आहे. अभिनेत्यानं त्याच्या आगामी प्रोजेक्टची घोषणा केली आहे. सलमान या प्रोजेक्टसाठी निर्माता दिल राजू यांच्याबरोबर काम करत आहे. राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते चित्रपट निर्माते वामशी पैडीपल्ली दिग्दर्शित एका दमदार मास एंटरटेनरसाठी ही जोडी एकत्र येत आहे. सोमवारी, सलमान खाननं त्याच्या इंस्टाग्रामवर वामशी पैडीपल्लीसोबतचा एक फोटो पोस्ट केला आणि आपल्या चाहत्यांना माहिती दिली की ते एका नवीन प्रोजेक्टवर एकत्र काम करणार आहेत. भाईजाननं पोस्टनं याला कॅप्शन दिलं ,'दिल, दिमाग, जिगर या एप्रिलमध्ये दिग्दर्शक वामशी पैडीपल्ली आणि दिल राजू यांच्यासोबत.'
सलमान खान आणि वामशी पैडीपल्ली यांच्या चित्रपटाचे शूटिंग : श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन्सनं वामशी आणि सलमान खानच्या चित्रपटाच्या शूटिंगबद्दल तपशील शेअर केला. दरम्यान या पोस्टच्या कॅप्शनमध्ये लिहिलं होतं, 'सलमान खान, एक असे नाव, ज्यानं जगभरातील प्रेक्षकांना असंख्य आनंदाचे क्षण दिले आहेत, आता आपल्याच, सर्वात लाडक्या ब्लॉकबस्टर चित्रपट निर्माते वामशी पैडीपल्ली यांच्याबरोबर SVC63साठी एकत्र आले आहेत. सलमान खान आणि वामशी पैडीपल्ली यांच्या चित्रपटाचे चित्रीकरण या एप्रिलमध्ये सुरू होत आहे... ते अप्रतिम असेल.' चित्रपट विश्लेषक तरण आदर्श यांच्या मते, सलमान खान, वामशी पैडीपल्ली आणि दिल राजू एका अॅक्शन-ड्रामासाठी एकत्र येत आहेत. अभिनेता सलमान खान, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते दिग्दर्शक वामशी पैडीपल्ली आणि आघाडीचे निर्माते दिल राजू पहिल्यांदाच एकत्र काम काम करेल. एक दमदार अॅक्शन-ड्रामा असलेल्या या शीर्षकहीन चित्रपटाचे शूटिंग एप्रिल 2026मध्ये सुरू होईल. या प्रोजेक्टबद्दल अधिक तपशील लवकरच समोर येण्याची शक्यता आहे.
वामशी पैडीपल्ली यांचं काम : वामशी प्रामुख्यानं तेलुगू आणि काही तमिळ चित्रपटांमधील कामासाठी ओळखले जातात. त्यांनी ज्युनियर एनटीआर, नागार्जुन आणि प्रभास यांसारख्या कलाकारांबरोबर चित्रपटांची निर्मिती केली आहे. त्यांच्या चित्रपट कारकिर्दीत मुन्ना (प्रभास), वृंदावनम (ज्युनियर एनटीआर), येवडू (राम चरण आणि अल्लू अर्जुन), ऊपिरी (नागार्जुन आणि कार्ती), महर्षी (महेश बाबू) आणि वारिसू (विजय) यांसारख्या चित्रपटांचा समावेश आहे. दरम्यान कामाच्या आघाडीवर, सलमान खान सध्या त्याच्या आगामी युद्धपट 'मातृभूमी'मध्ये व्यग्र आहे. या चित्रपटाचे मूळ नाव 'बॅटल ऑफ गलवान' असे होते. अपूर्व लाखिया दिग्दर्शित या चित्रपटात चित्रांगदा सिंग देखील आहे. हा चित्रपट मूळतः 17 एप्रिल रोजी प्रदर्शित होणार होता, मात्र आता तो त्या तारखेला प्रदर्शित होणार नाही, अशी माहिती समोर आली आहे. चाहते सध्या 'मातृभूमी'च्या प्रदर्शनाच्या तारखेची वाट पाहत आहेत.