पैसे उकळण्यासाठी आरोपीनं धमकीची खोटी कहाणी रचली, सलमान खान पुन्हा चर्चेत...
सलमान खानला धमकी देण्यात आली होती. हे प्रकरण खूप दिवसांपासून चर्चेत होतं. दरम्यान पैसे उकळण्यासाठी आरोपीनं धमकीची खोटी कहाणी रचल्याचं मुंबई पोलिसांनी समोर आणलंय.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 25, 2026 at 12:52 PM IST
हैदराबाद : मुंबई पोलिसांनी हिंदी चित्रपटसृष्टीतील सुपरस्टार सलमान खानला लक्ष्य करून खंडणी उकळण्याचा कट उधळून लावल्याचा दावा केला आहे. आरोपीनं बनावट व्हॉट्सॲप चॅट्सद्वारे सुपरस्टारला धमकावत असल्याचं भासवण्याचा प्रयत्न केला होता. पोलिसांनी सांगितलं की, तपासादरम्यान व्हॉट्सॲप चॅट्समध्ये विसंगती आढळली आणि सीसीटीव्ही फुटेजवरून आरोपीच्या दाव्यांना दुजोरा मिळाला नाही. त्यानंतर, पैसे उकळण्यासाठी आपण ही संपूर्ण कथा रचल्याची कबुली आरोपीनं दिली. चौकशीदरम्यान, सलमानला घाबरवून त्याच्याकडून पैसे उकळण्याच्या उद्देशानं इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचा वापर करून बनावट ओळख आणि बनावट व्हॉट्सॲप चॅट्स तयार केल्याचं आरोपीनं मान्य केलं आहेत.
पोलिसांनी केली चौकशी : पोलिसांनी सांगितलं की, आरोपीनं वांद्रे समुद्रकिनाऱ्याजवळ दोन मोबाईल फोन लपवून ठेवले होते. त्याच्याकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे नंतर हे फोन जप्त करण्यात आले. तसेच, साक्षीदारांच्या उपस्थितीत त्या कथित बनावट व्हॉट्सॲप चॅट्सचे स्क्रीनशॉट्सही जप्त करण्यात आले. तपासात असेही समोर आले की, आरोपीला बिहारमधील सिवान येथून 'फोन-पे'द्वारे सुमारे 1.30 लाख रुपये मिळाले होते आणि नंतर त्यानं वांद्रे येथील एका मनी ट्रान्सफर एजंटमार्फत ती रक्कम रोख स्वरूपात घेतली होती. आरोपीवर 'भारतीय न्याय संहिता' (BNS) च्या कलम 336(3), 351(3), 353(2), 271, 340 आणि 248 अन्वये, तसेच 'माहिती तंत्रज्ञान कायदा' (IT Act) च्या कलम 66(C) आणि 66(D) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
सलमान खानच्या कामाबद्दल : मुंबई पोलिसांनी सांगितलं की, आरोपीनं हे कृत्य एकट्यानं केलं की, या कथित बनावट धमकी आणि खंडणीच्या कटात इतर कोणी व्यक्ती किंवा टोळी सामील होती, याचा तपास सुरू आहे. दुसरीकडे, सलमान 'बिग बॉस 20'साठी सज्ज होत आहे. दरम्यान नवीन सीझनबद्दल सांगायचं झालं तर सलमान खाननं एका निवेदनात म्हटलं आहे की, 'बिग बॉसचा प्रत्येक सीझन एक नवीन खेळ, नवीन समीकरणे आणि अनपेक्षित वळणे घेऊन येतो. पण या सीझनमध्ये एक असे रहस्य दडलेले आहे, ज्यामुळं हा सीझन आपण यापूर्वी पाहिलेल्या कोणत्याही सीझनपेक्षा वेगळा ठरणार आहे. याचा पहिला संकेत आधीच देण्यात आला आहे, फक्त तुम्हाला तो बारकाईनं पाहावा लागेल. टीझर ही फक्त सुरुवात आहे आणि 'बिग बॉस हिंदी'चा 20 वा सीझन सुरू झाल्यावर प्रेक्षक जेव्हा यातील संकेत एकत्र जोडायला सुरुवात करतील, तेव्हाची उत्सुकता मला आवरत नाहीये.' दरम्यान 'बिग बॉस 20' अनेक सेलिब्रिटींचा विचार केला जात आहे. या यादीमध्ये माही विज, गीता बसरा, जन्नत जुबेर, फैसल शेख (मिस्टर फैसू), सुनील पाल, निया शर्मा, पर्ल व्ही पुरी आणि शोविक चक्रवर्ती यांचा समावेश असणार आहे. हा रिअॅलिटी शो 6 सप्टेंबर 2026 रोजी कलर्स टीव्ही आणि जिओ-हॉटस्टारवर प्रसारित होणार आहे.