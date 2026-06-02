सलमान खाननं 'काला हिरण: द बॅटल फॉर लेगेसी'च्या निर्मात्यांना कायदेशीर नोटीस पाठवली...

सलमान खाननं 'काला हिरण: द बॅटल फॉर लेगेसी'च्या निर्मात्यांना कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे. सलमानच्या या कायदेशीर कारवाईवर निर्माते अमित जानी यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

सलमान खान (IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 2, 2026 at 12:37 PM IST

हैदराबाद: 'काला हिरण: द बॅटल फॉर लेगेसी'वरून एक नवीन वाद निर्माण झाला आहे. बॉलिवूड सुपरस्टार सलमान खाननं चित्रपटाच्या निर्मात्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई केली आहे. 'भाईजान'च्या टीमनं चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला स्थगिती देण्याची मागणी करत निर्मात्यांनी नोटीस पाठवली आहे. डीएसके लीगलनं अभिनेता सलमान सलीम खानच्या वतीनं कास्टिंग डायरेक्टर अक्षय पांडे यांना कायदेशीर नोटीस पाठवून 'काला हिरण' नावाच्या चित्रपटाची निर्मिती आणि प्रसिद्धी तात्काळ थांबवण्याची मागणी केली आहे. या नोटीसवर 24 एप्रिल, 2026 ही तारीख आहे.

'काला हिरण'च्या निर्मात्यांना कायदेशीर नोटीस : या नोटीसमध्ये असा आरोप करण्यात आला आहे की, हा चित्रपट अभिनेत्याच्या काळवीट शिकार प्रकरणावर आधारित आहे. या चित्रपटामुळं खानच्या प्रतिमेला हानी पोहोचू शकते, चालू असलेल्या कायदेशीर प्रक्रियेत अडथळा येऊ शकतो आणि त्याच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या हक्कांचे उल्लंघन होऊ शकते. या कायदेशीर नोटीसमध्ये असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की, काळवीट शिकार प्रकरण अद्याप राजस्थान उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे आणि या प्रकरणावर आधारित चित्रपट बनवणे हे न्यायप्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यासारखे ठरू शकते. त्यात असेही म्हटलं आहे की, या प्रकरणाचे कोणतेही चित्रण केल्यास सलमान खानवर अन्याय होऊ शकतो आणि त्याच्या निष्पक्ष सुनावणीच्या हक्काशी तडजोड होऊ शकते.

'काला हिरण'च्या निर्मात्यांवर आरोप: या नोटीसमध्ये चित्रपट निर्मात्यांवर असाही आरोप आहे की, त्यांनी अभिनेता आणि प्रोजेक्ट यांच्यात कथित संबंध जोडून सलमान खानच्या प्रसिद्धी आणि प्रतिष्ठेचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. या नोटीसमध्ये चित्रपटाला बदनामीकारक म्हटलं असून, या प्रोजेक्टचा उद्देश वाद निर्माण करणे आणि लोकांचे लक्ष वेधून घेणे हा असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या नोटीसमध्ये असा आरोप आहे की, चित्रपटात सलमान खान आणि त्याच्याशी संबंधित घटनांचे ओळखण्यायोग्य संदर्भ आहेत. अभिनेत्याच्या कायदेशीर टीमचा युक्तिवाद आहे की, त्याच्या संमतीशिवाय हे संदर्भ वापरणं हे त्याच्या व्यक्तिमत्त्वाचा हक्क, गोपनीयतेचा हक्क आणि प्रसिद्धीचा हक्क यांचं उल्लंघन ठरेल. 'उदयपूर फाईल्स' या वादग्रस्त चित्रपटानंतर, निर्माते अमित जानी आणि दिग्दर्शक भरत एस. श्रीनाते यांनी नुकताच 'काला हिरण: द बॅटल फॉर लेगेसी' नावाच्या चित्रपटाची घोषणा केल्यानं ते चर्चेत आले होते. हा चित्रपट सलमान खानच्या 1998च्या काळवीट शिकारीच्या प्रकरणावर आधारित असून, त्याच्या पोस्टरनं सोशल मीडियावर आधीच बरीच चर्चा निर्माण केली होती . निर्माते 21 जून 2026 रोजी चित्रपटाचा टीझर प्रदर्शित करण्याच्या तयारीत आहेत.

