फ्लायदुबई विमान दुर्घटनेतील शौर्यपूर्ण कामगिरीबद्दल सलमान खाननं स्मित मछारचं केलं कौतुक
भारतीय पायलट स्मित मछार यांचं जगभरात कौतुक केलं जात आहे. आता त्यांचं हिंदी चित्रपटसृष्टीतील स्टार सलमान खाननेही कौतुक केलंय.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 3, 2026 at 12:37 PM IST
हैदराबाद: भारतीय पायलट स्मित मछार सध्या जगासाठी हिरो ठरले आहेत. त्यांनी हवेत 150हून अधिक प्रवाशांचे प्राण वाचवण्यासाठी आपला संपूर्ण जीव लावला. ते घटनेत गंभीर जखमी झाले असून, संपूर्ण जग त्यांच्या प्रकृती सुधारण्यासाठी प्रार्थना करत आहे. आता, सलमान खाननं फ्लायदुबईचे पायलट कॅप्टन स्मित मछार यांचे मनापासून कौतुक केलं आहे, त्यानं त्यांना हिरो असं म्हटलंय आणि त्यांच्यासोबत विमान उडवणे हा सन्मान असेल असे असंही त्यानं म्हटलं आहे. सलमाननं त्याच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर लिहिलं, 'पायलटजी, तुम्ही खूप छान काम केलं. आम्ही सर्व तुम्हाला सलाम करतो. तुमच्यासोबत विमान उडवणे हा एक आनंद असेल. शाब्बास, भावा, कॅप्टन स्मित मछार.' यापूर्वी, अनेक कलाकारांनी स्मित मच्छर यांच्या शौर्याची प्रशंसा केली आहे.
स्मित मछारवर सह-पायलटनं चाकूनं केला हल्ला : फ्लायदुबईचे विमान पाडण्याच्या कथित प्रयत्नात मछार यांच्यावर त्यांच्या सह-पायलटनं चाकूनं हल्ला केला होता. बुधवारी फ्लायदुबईचे विमान FZ1073 दुबईहून तेल अवीवला जात असताना त्यांनी आपत्कालीन संदेश पाठवला. हल्ल्यादरम्यान, विमान 34,000 फूट उंचीवरून 17,000 फुटांपेक्षा जास्त उंचीवर कोसळले, ज्यामुळं त्याला सौदी अरेबियातील तबुक येथील प्रिन्स सुलतान बिन अब्देल अझीझ विमानतळावर वळवावे लागले. विमानात 27 मुलांसह 174 प्रवासी होते. सोशल मीडियावर आलेल्या व्हिडिओंमध्ये स्मित मछार रक्तानं माखलेला, ऑक्सिजन मास्क घातलेला आणि विमानाच्या गॅलीमध्ये पाठीवर झोपलेले दिसले होते.
Kamaal kar diya pilot ji, hum sab aap ko salute karte hain will be a pleasure to fly with u.. Well done bro.. Capt #SmitMachchhar— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) October 2, 2026
स्मित मछारनं संपूर्ण प्रसंगाचे वर्णन केलं : गेल्या शुक्रवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबतच्या व्हिडिओ कॉलदरम्यान, अबू धाबीमध्ये रुग्णालयात दाखल असलेल्या स्मित मछारनं हल्ल्याचे आणि कॉकपिटचा दरवाजा उघडून मदत मागण्याच्या संपूर्ण प्रसंगाचे वर्णन केले. पंतप्रधान मोदींच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर प्रसिद्ध झालेल्या सुमारे 10 मिनिटांच्या व्हिडिओमध्ये, स्मित मछारच्या नाकात एक नळी आणि डोक्यावर आणि हातांवर पट्ट्या बांधलेल्या दिसत आहेत. आपला अनुभव सांगताना ते वारंवार अश्रू पुसत होते.
पंतप्रधान मोदींनी स्मित मछार यांच्या शौर्याची केली प्रशंसा : त्यांनी सांगितलं, 'मला माहित होतं की विमान खाली कोसळणार आहे... मी सीटवरून खाली पडलो. मी स्वतःला सांगितलं की दरवाजा तिथेच आहे, फक्त उघड. मी तसं करू शकलो आणि लोक आत आले. मी गेल्या 17 वर्षांपासून विमान चालवत आहे आणि गेल्या 11 वर्षांपासून कॅप्टन आहे. मला माहित होतं की विमान खाली कोसळणार आहे.' पंतप्रधान मोदींनी स्मित मछार यांच्या शौर्याची प्रशंसा केली आणि म्हणाले की, त्यांच्या प्रसंगावधानामुळं अनेकांचे प्राण वाचले आणि भारतीय वैमानिकांची प्रतिष्ठा जपली गेली. दरम्यान आताही या पायलटचे सोशल मीडियावर खूप कौतुक होत आहे.