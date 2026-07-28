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वाढदिवसानिमित्त दिग्दर्शक वामसी पैडीपल्लीला मीठी मारताना दिसला सलमान खान...

साऊथ दिग्दर्शक वामसी पैडीपल्ली यांचा एक फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे, यामध्ये सुपरस्टार सलमान खान त्यांना मीठी मारताना दिसत आहे.

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सलमान खान (Photo - ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 28, 2026 at 11:30 AM IST

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हैदराबाद : हिंदी चित्रपटसृष्टीचा सलमान खान प्रसिद्ध साऊथ चित्रपट दिग्दर्शक वामशी पैडीपल्ली यांच्याबरोबर आपल्या पुढच्या चित्रपटाच्या शूटिंगमध्ये व्यग्र आहे. चित्रपटाचं नाव अद्याप जाहीर करण्यात आलं नाही, मात्र सध्या त्याला 'एसव्हीसी 63' असं म्हटलं गेलं आहे. आता, चित्रपटाच्या सेटवरील एक सुंदर फोटो समोर आला आहे. या फोटोमध्ये, सलमान दिग्दर्शकाला मीठी मारताना दिसत आहे. दिग्दर्शक वामशी यांचा वाढदिवस असल्यानं हा फोटो काढण्यात आला. सेटवर केक कापून हा सोहळा साजरा करण्यात आला. यावेळी सलमान खाननं त्यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या. दरम्यान प्रोडक्शन हाऊसनं दिग्दर्शक वामशी यांच्या वाढदिवसाचे फोटो शेअर केले आहेत. दुसरा फोटो सेटवरील आहे, जिथे केक कापण्याचा सोहळा सुरू आहे. दुसऱ्या फोटोमध्ये बारकाईने पाहिल्यास, केकवर सलमान खानचा चेहरा असल्याचा दिसत आहे. हे त्याच्या चित्रपटाचे पोस्टर किंवा फर्स्ट लूक असण्याची शक्यता आहे. तसेच केकवर एका मुलीचा चेहराही दिसत आहे. केकवरील या प्रतिमा ओळखणे थोडे कठीण आहे.

सलमान खान आणि दिग्दर्शक वामशी पैडीपल्ली यांचा फोटो व्हायरल : ही पोस्ट शेअर करताना प्रोडक्शन हाऊसनं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'टीम सलमान खान तर्फे राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते दिग्दर्शक वामशी पैडीपल्ली यांना वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. त्यांनी निर्माण केलेल्या वादळासाठी जग अजून तयार नाही.' या पोस्टवर प्रतिक्रिया देताना, अनेक युजरनं निर्मात्यांना चित्रपटाचे शीर्षक जाहीर करण्याची विनंती केली. दरम्यान सलमानच्या या चित्रपटाच्या रिलीजची अनेकजण वाट पाहात आहे. राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते वामशी दिग्दर्शित 'SVC63' हा त्याच्या कारकिर्दीतील सर्वात मोठा अ‍ॅक्शन चित्रपट असणार आहे. या चित्रपटात नयनतारा सलमानबरोबर मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे. पहिल्यांदाच अभिनेत्री सलमान खानबरोबर स्क्रिन शेअर करताना दिसणार आहे. लोक या दोघांना चित्रपटात एकत्र पाहण्यासाठी खूप उत्सुक आहेत.

सलमान खानचा आगामी चित्रपट : दरम्यान मिळालेल्या माहितीनुसार या चित्रपटाचे शूटिंग सध्या सुरू असून तो पुढील वर्षी ईदला प्रदर्शित होणार असल्याची शक्यता आहे. तसेच सलमान खानचा 'मातृभूमी' हा चित्रपटही तयार आहे. हा चित्रपट यावर्षी एप्रिलमध्ये प्रदर्शित होणार होता. मात्र शूटिंगमध्ये, काही अडचण आल्यामुळं आणि तसेच काही दृष्य पुन्हा शूट केली जात आहे. त्यामुळं रिलीज तारीख पुढं ढकलावी लागली. हा चित्रपट यावर्षी सप्टेंबरमध्ये प्रदर्शित होऊ शकतो, असं सध्या म्हणत आहेत. मात्र, निर्मात्यांनी अद्याप प्रदर्शनाची तारीख जाहीर केलेली नाही. या चित्रपटात सलमान व्यतिरिक्त चित्रांगदा सिंग आहे. या दोघांवर चित्रित झालेले एक गाणं आधीच प्रदर्शित झाले आहे.

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