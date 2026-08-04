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'बिग बॉस'च्या 20व्या सीझनमध्ये सलमान खानचा एक नवीन ट्विस्ट; कार्यक्रमाच्या प्रदर्शनाची तारीखही जाहीर....

'बिग बॉस'च्या 20व्या सीझनचा प्रोमो आता सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. यामध्ये सलमान हा नवीन ट्विस्टबद्दल बोलताना दिसत आहे.

salman khan
सलमान खान (Photo - ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 4, 2026 at 5:28 PM IST

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हैदराबाद : 'बिग बॉस'च्या 20व्या सीझनची वाट पाहणाऱ्या चाहत्यांसाठी एक मोठी बातमी आली आहे. निर्मात्यांनी या शोचा सीझनचा पहिला धमाकेदार टीझर प्रदर्शित केला आहे. या प्रोमोमध्ये सलमान खान असून तो पुन्हा त्याची होस्टची भूमिकेत परत येत आहे. यावेळी 'बिग बॉस' या शोचा सीझन हा खूप धमाकेदार असणार आहे. दरम्यान या सीझनच्या प्रदर्शनाची तारीखही जाहीर करण्यात आली आहे. होस्ट म्हणून पुनरागमनाची पुष्टी झाल्यानंतर त्याचे चाहते देखील खूप खुश झाले आहेत. तसेच प्रोमोबरोबर सीझनच्या प्रदर्शनाची तारीखही जाहीर झाली आहे.

'करण अर्जुन' कनेक्शन : टीझरमध्ये, सलमान खान घोड्यासह दमदार एन्ट्री करताना दिसतो. त्यानंतर तो त्याच्या 1995 सालच्या ब्लॉकबस्टर चित्रपट 'करण अर्जुन'मधील एक प्रसिद्ध संवाद नव्या शैलीत सादर करतो. टीझरमध्ये सलमान म्हणतो, "करण अर्जुनमध्ये जे घडलं, तेच आता 'बिग बॉस'मध्ये घडणार... तथास्तु!" यावेळी निर्मात्यांनी या सुरुवातीच्या प्रोमोमध्ये स्पर्धकांची नावे किंवा खेळाचे मुख्य नियम उघड केले नसले तरी, टीझर अशा प्रकारे डिझाइन केला आहे की, चाहते स्वतःच त्यात लपलेले संकेत शोधण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

सलमान खानचा खुलासा : सलमाननं एका अधिकृत निवेदनात म्हटलं, "बिग बॉसचा प्रत्येक सीझन एक नवीन खेळ, नवीन समीकरणे आणि आश्चर्यकारक वळणे घेऊन येत असतो. पण यावेळी, 20वा सीझन एका अशा रहस्याभोवती विणलेला आहे, जो त्याला मागील सर्व सीझनपेक्षा पूर्णपणे वेगळा आणि अद्वितीय बनवेल." दरम्यान टीझर प्रदर्शित झाल्यापासून सोशल मीडियावर चाहत्यांमध्ये तर्कवितर्क सुरू झाले आहेत. या शोमध्ये कुठले स्टार्स असणार याबद्दल काहीही उघड झालेलं नाही. बिग बॉसचा नवीन 6 सप्टेंबरला परत येत आहे. दरम्यान सलमान खान भाऊ सोहेल खानला पाठिंबा देण्यासाठी 'अलायन्स' शोमध्ये गेला होता. तसेच सलमानच्या आगामी चित्रपटाबद्दल सांगायचं झालं तर तो पुढं 'मातृभूमी' , किक 2 आणि 'SVC63' या चित्रपटांमध्ये दिसणार आहे.

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