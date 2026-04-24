ETV Bharat / entertainment

'SVC63': सलमान खान आणि नयनतारा दिसणार एकत्र, आगामी चित्रपटाची शूटिंग सुरू

सलमान खानच्या आगामी 'SVC63' चित्रपटाची शूटिंग सुरू झाली आहे. शूटिंग सेटवरचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे.

सलमान खान आणि नयनतारा (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 24, 2026 at 3:36 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : हिंदी चित्रपटसृष्टीचा अभिनेता सलमान खाननं नुकतेच दिग्दर्शक वामसी पैडीपल्लीच्या नवीन ॲक्शन एंटरटेनर चित्रपटाचे शूटिंग सुरू केले आहे. याची निर्मिती दिल राजू करत आहेत. या चित्रपटात साऊथ अभिनेत्री नयनतारा पहिल्यांदाच सलमान खानबरोबर दिसणार आहे. भाईजाननं त्याच्या ट्विटर अकाऊंटवर एक व्हिडिओ पोस्ट करून चाहत्यांना याबद्दल माहिती दिली आहे. अभिनेत्यानं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'आपल्याला थोडा पुढं विचार करावा लागेल, म्हणूनच मी ईदसाठी बुकिंग करत आहे. काळजी करू नका, योग्य वेळ आल्यावर मी तुम्हाला या वर्षीच्या प्रदर्शनाबद्दल सांगेन. धीर धरा... तुम्हालाही तितकाच वेळ थांबावे लागेल जितका मला लागला. तसेही, मी तुमच्यासारख्याच परिस्थितीत आहे.'

ईदच्या प्रसंगी रिलीज होईल आगामी चित्रपट : बऱ्याच काळानंतर अभिनेत्याचा ईदच्या प्रसंगी चित्रपट येत आहे. आता पुन्हा एकदा भाईजान पुढील वर्षी बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालण्यासाठी सज्ज आहे. ईदचा सण हा सलमान खानसाठी खूप विशेष राहिला आहे. 2027च्या ईदला आपल्या चाहत्यांना एक मोठी 'ईदी' देण्यासाठी अभिनेता सज्ज आहे. सध्या या चित्रपटाबद्दल सोशल मीडियावर देखील चर्चा होत आहेत. सलमाच्या या आगामी चित्रपटाचं नाव सध्यासाठी 'SVC63' असं ठेवण्यात आलं आहे. या चित्रपटाचं शीर्षक काही दिवसात प्रेक्षकांच्या समोर येईल. चित्रपटात सलमान हा ॲक्शन मोडमध्ये दिसणार आहे. दरम्यान सोशल मीडियावर व्हायरल व्हिडिओत सलमान, नयनतारा आणि चित्रपटाची टीम तिथे उपस्थित असल्याची दिसत आहे.

सलमान खानचा आगामी 'मातृभूमी' चित्रपट : सलमान खाननं त्याचा आगामी 'मातृभूमी'चे शूटिंग पूर्ण केलंय. निर्माते सध्या पोस्ट-प्रॉडक्शनच्या कामात व्यग्र असून, प्रदर्शनाची तारीख लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे. 'मातृभूमी' या चित्रपटात सलमान खान चित्रांगदा सिंगबरोबर दिसणार आहे. हा चित्रपट एका खऱ्या आयुष्यावर आधारित आहे. या चित्रपटासाठी सलमान खाननं खूप मेहनत घेतली आहे. असं म्हटलं जातं की, या चित्रपटासाठी त्यानं अनेक दिवस कसून प्रशिक्षण घेतलं, ज्या दरम्यान त्याला अनेक दुखापती झाल्या होत्या.

TAGGED:

SALMAN KHAN
SALMAN KHAN AND NAYANTHARA
ACTION MOVIE TO RELEASE ON EID
सलमान खान
UPCOMING MOVIE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.