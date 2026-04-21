जिमशिवाय ‘मातृभूमी: मे वॉर रेस्ट इन पीस’साठी सलमान खाननं घोटवली पिळदार शरीरयष्टी!

सलमान खाननं 'मातृभूमी'साठी लडाखमध्ये जिममध्ये न जाता 45 दिवस कठोर प्रशिक्षण घेऊन आपल्या शरीरात बदल घडवला.

मातृभूमी चित्रपट (पोस्टर)
Published : April 21, 2026 at 4:13 PM IST

हैदराबाद : लडाखमधील जीवन अत्यंत कठीण आणि आव्हानात्मक मानले जाते. उंच डोंगररांगा, विरळ हवा आणि कमी ऑक्सिजन यामुळं दैनंदिन जीवनही संघर्षमय ठरते. हिवाळ्यात तापमान शून्याच्या खूप खाली घसरते, त्यामुळं जगणं अधिकच अवघड होतं. वाहतूक आणि संपर्क व्यवस्था मर्यादित असल्यानं पाणी, अन्नधान्य आणि इतर मूलभूत सुविधा मिळवण्यासाठीही मोठा आटापिटा करावा लागतो. या ठिकाणी मोठा लवाजमा घेऊन शूटिंग करणं म्हणजे एक आव्हानच. परंतु सलमान खान आणि त्याची 'मातृभूमी: मे वॉर रेस्ट इन पीस’ची टीम यांनी कठोर मेहनत घेत चित्रपटाचं शूटिंग केलंय. सलमान खान त्याच्या फिटनेस वर लक्ष ठेऊन असतो, परंतु लडाख सारख्या दुर्दम ठिकाणी जिमच्या सोयीसुविधा नसतानाही त्यानं पिळदार शरीरयष्टी कमावली आणि मेंटेन ठेवली.


'मातृभूमी: मे वॉर रेस्ट इन पीस' चित्रपटासाठी सलमान खाननं केली मेहनत : अपूर्व लाखिया यांच्या दिग्दर्शनाखाली साकारत असलेल्या 'मातृभूमी: मे वॉर रेस्ट इन पीस' या चित्रपटासाठी सलमान खाननं लडाखच्या कठीण भौगोलिक परिस्थितीत अत्यंत खडतर प्रशिक्षण घेतलं आहे. जखमा असतानाही त्यानं आपल्या फिटनेसला नव्या उंचीवर नेले आहे. सलमान खान फिल्म्सच्या निर्मितीत साकारलेला हा चित्रपट शौर्य आणि बलिदानाची प्रभावी कथा मांडणार आहे. निर्मितीशी संबंधित एका सूत्रानं सांगितलं की, “या चित्रपटासाठी सलमान खान यानं विलक्षण शारीरिक रूपांतर केलं आहे. लडाखच्या उंच प्रदेशात त्यानं कठोर प्रशिक्षण घेतलं, ज्यामध्ये जड वजनाचे व्यायाम आणि सहनशक्ती वाढवणाऱ्या कसरतींचा समावेश होता. मागील काही वर्षांत त्यानं केलेल्या सर्वांत कठीण फिटनेस दिनक्रमांपैकी हा एक असून, भूमिकेसाठी असलेली त्याची निष्ठा यामधून स्पष्ट होते. 45 दिवसांच्या लडाख शेड्यूलदरम्यान, डोंगराळ प्रदेशात जिमची सुविधा नसल्यामुळं त्याने कॅलिस्थेनिक्सवर आधारित व्यायामपद्धती अवलंबली होती.”

सलमान खाननं करून दाखवलं : सूत्रानं पुढं सांगितलं, “विशेष म्हणजे, अनेक दुखापतींचा सामना करत असतानाही सलमान हे सर्व करत होता. अशा परिस्थितीत इतक्या शिस्तबद्धतेनं आणि तीव्रतेनं प्रशिक्षण घेणं हे खरोखरच कौतुकास्पद आहे आणि हे सलमान खाननं करून दाखवलं आहे हे खरंच कौतुकास्पद आहे.” ‘मातृभूमी: मे वॉर रेस्ट इन पीस’ हा चित्रपट सलमान खान फिल्म्सच्या बॅनरखाली सलमा खान यांच्या निर्मितीत तयार होत असून, त्याचे दिग्दर्शन अपूर्व लाखिया करत आहेत. धैर्य, त्याग आणि जिद्दीची कहाणी मांडणाऱ्या या चित्रपटात चित्रांगदा सिंहची देखील महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे.

हेही वाचा :

  1. सलमान खान अभिनीत 'मातृभूमी' चित्रपटातील 'मेरा जी नहीं भरा' गाणं रिलीज
  2. 'मातृभूमी'मधील एक नवीन गाणं गुणगुणत सलमान खान, व्हिडिओ व्हायरल
  3. सलमान खान स्टारर 'मातृभूमी' हा एक सामान्य वॉरवर आधारित चित्रपट नसेल, नवीन माहिती आली समोर....

