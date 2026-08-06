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चंदीगड न्यायालयानं सलमान खान आणि त्याच्या बहिण अलविरा खान अग्निहोत्रीला फसवणुकीच्या प्रकरणात समन्स बजावला

'बीइंग ह्युमन'शी संबंधित 3 कोटी रुपयांच्या फसवणुकीच्या प्रकरणात सलमान खान आणि त्याच्या बहिणी अलविरा खान अग्निहोत्रीला समन्स बजावला गेला आहे.

Salman Khan and Alvira Khan Agnihotri
सलमान खान आणि अलविरा खान अग्निहोत्री (Photo : IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 6, 2026 at 1:41 PM IST

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हैदराबाद : चंदीगडमधील 'बीइंग ह्युमन' ज्वेलरी शोरूमशी संबंधित कथित फसवणुकीच्या प्रकरणात, जिल्हा न्यायालयानं हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेता सलमान खान, त्यांची बहीण अलविरा खान अग्निहोत्री, 'स्टाईल कोशंट ज्वेलरी प्रायव्हेट लिमिटेड'चे संचालक आणि इतर संबंधित व्यक्तींना समन्स बजावले आहे. न्यायालयानं या सर्वांना 5 ऑक्टोबर रोजी न्यायालयात हजर राहण्याचे आणि त्यांच्यावरील आरोपांबाबत आपले म्हणणे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

काय आहे प्रकरण ? : प्रकरण 2020मध्ये मणिमाजरा येथील व्यावसायिक अरुण गोयल यांनी तक्रार दाखल केल्यानंतर समोर आले. 'बीइंग ह्युमन' ब्रँडच्या दागिन्यांचे शोरूम सुरू करण्याच्या नावाखाली आपली फसवणूक झाल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे, ज्यामुळं त्यांना कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले. तक्रारदार अरुण गोयल यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी मणिमाजराच्या एनएसी (NAC) भागात सुमारे 3 कोटी रुपये खर्च करून 'बीइंग ह्युमन' ज्वेलरीचे शोरूम सुरू केले होते. यासाठी त्यांनी 'स्टाईल कोशंट ज्वेलरी प्रायव्हेट लिमिटेड'बरोबर करार केला होता आणि कंपनीने घातलेल्या सर्व अटींचे पालन केले होते. त्यांचा दावा आहे की, केवळ शोरूम उभारण्यासाठीच सुमारे 1 कोटी रुपये खर्च झाले होते, तसेच दुकानात 'बीइंग ह्युमन' ब्रँडच्या दागिन्यांचा साठाही ठेवण्यात आला होता.

अरुण गोयल यांचा आरोप : तक्रारीत असाही आरोप करण्यात आला आहे की, कंपनीशी संबंधित 6 व्यक्तींनी मोठ्या व्यावसायिक फायद्याचे आणि पूर्ण सहकार्याचे आश्वासन देऊन त्यांना या प्रकल्पात गुंतवणूक करण्यास प्रवृत्त केले होते. मात्र, शोरूम सुरू झाल्यानंतर कंपनीनं व्यवसाय चालवण्यासाठी आवश्यक असलेला पाठिंबा दिला नाही किंवा मालाचा अखंड पुरवठाही सुनिश्चित केला नाही. अरुण गोयल यांचा असाही आरोप आहे की, 'बीइंग ह्युमन' (Being Human) ब्रँडचे दागिने पुरवणारे स्टोअर फेब्रुवारी 2020 पासून बंद होते, ज्यामुळं त्यांना नवीन माल (स्टॉक) मिळू शकला नाही. मालाच्या तुटवड्यामुळं शोरूमच्या व्यवसायावर परिणाम झाला आणि त्यांना मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले.

5 ऑक्टोबरला न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश : सध्या न्यायालयानं या प्रकरणातील संबंधित सर्व व्यक्तींना समन्स बजावले असून, त्यांना 5 ऑक्टोबर रोजी न्यायालयात हजर राहण्याचे आणि आपल्या बाजूने उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पुढील सुनावणीदरम्यान न्यायालय या प्रकरणातील कार्यवाहीबाबत निर्णय घेईल.

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TAGGED:

SALMAN KHAN
SALMAN KHAN AND HIS SISTER SUMMONED
3 CRORE FRAUD CASE
सलमान खान
BEING HUMAN

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