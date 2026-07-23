पेपरफुटीबाबतच्या विद्यार्थी आंदोलनांवर सलमान खान दिली प्रतिक्रिया, समर्थन देऊन जिंकलं चाहत्यांचं मन...
सलमान खाननं पेपरफुटीबाबतच्या विद्यार्थी आंदोलनांवर एक संदेश शेअर केला आहे. यामध्ये त्यानं विद्यार्थ्यांना समर्थन दिलंय
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 23, 2026 at 11:17 AM IST
हैदराबाद: शिक्षण व्यवस्थेतील सुधारणांसाठी नवी दिल्लीत सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनावर बॉलिवूड सुपरस्टार सलमान खाननं मौन सोडले आहे. शांततापूर्ण निदर्शने करताना ज्यांना दुखापत झाली, त्यांच्याबद्दल भाईजाननं सहानुभूती व्यक्त केली. आंदोलनादरम्यान शांतता राखल्याबद्दल विद्यार्थ्यांचं त्यानं कौतुक करणारी पोस्ट त्यानं शेअर केली आहे. हे आंदोलन त्याच्या मूळ उद्देशावर केंद्रित ठेवून त्याला राजकीय वळण लागण्यापासून रोखण्याचे आवाहन सलमाननं केलंय.
NEET परीक्षा पेपरफुटीचे प्रकरण गंभीर : या मुद्द्यावर बोलताना सलमाननं NEET परीक्षा पेपरफुटीचे प्रकरण गंभीर असल्याचं आणि त्यावर त्वरित लक्ष देणे गरजेचे असल्याचं सांगितलंय. त्यानं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं,'पेपरफुटी ही अत्यंत गंभीर समस्या आहे आणि आपल्या देशातील मुले एका चांगल्या शिक्षण व्यवस्थेसाठी एकत्र आली आहेत आणि त्यांच्या पालकांनी त्यांना पाठिंबा दिला आहे, हे पाहून मला आनंद झाला.' हे आंदोलन अत्यंत शांततापूर्ण होते, त्याला हिंसक वळण लागले याचे खूप दुःखही सलमाननं व्यक्त केलंय. खाननं विद्यार्थ्यांचे कौतुकही केले आणि ते देशाचे भविष्य असल्याचे म्हणत त्यानं लिहिलं, 'त्यांनी घेतलेली भूमिका, त्यांची निष्ठा, प्रामाणिकपणा आणि कठोर अभ्यास करून स्वतःचे भविष्य तसेच एक महान आणि सुशिक्षित भारत घडवण्याची त्यांची जिद्द यांबद्दल मला खरोखरच कौतुक वाटते. हे आंदोलन किंवा हा विरोध हीच योग्य पद्धत आहे आणि विद्यार्थ्यांनी ते अत्यंत शांततेनं केले आहे. ते अत्यंत धैर्यवान आणि शूर आहेत. शिक्षणाप्रती समर्पित आणि प्रेरित असलेली ही पिढी भारताचा नक्कीच गौरव वाढवेल.'
It was such a peaceful movement, feel so sad that it had to take a violent turn. My heart goes out to the students and their families who were hurt. Paper leak is a very serious issue, and I am glad to know n see that the kids of our country have come together for a better…— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) July 22, 2026
सकारात्मक निर्णयाची आशा : दरम्यान सीजीपी संसद मोर्चादरम्यान आंदोलक आणि दिल्ली पोलीस यांच्यात संघर्ष झाला. यामध्ये अनेक पोलिसांनी विद्यार्थ्यांना मारहाण केली. आपल्या पोस्टद्वारे खान यांनी एक महत्त्वाचे आवाहन केलं, ज्याची आता ऑनलाइन मोठ्या प्रमाणावर चर्चा होत आहे. या आंदोलनाचा राजकीय फायद्यासाठी गैरवापर होऊ नये, असे अभिनेत्यानं म्हटलंय. 'हा मुद्दा विद्यार्थी आणि शिक्षण व्यवस्था यांच्यातील आहे, याचे राजकारण होऊ नये. याचे श्रेय केवळ आपल्या देशातील विद्यार्थ्यांनाच मिळाले पाहिजे. मला खात्री आहे की, सरकारही त्यांना पूर्ण पाठिंबा देईल आणि शिक्षण व्यवस्था अधिक बळकट करेल. ही सर्वांसाठीच फायदेशीर अशी स्थिती आहे. सकारात्मक निर्णयाची आशा आणि प्रार्थना करतो. शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या तुम्हा सर्वांवर ईश्वराची कृपा असो.'
शिक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित करत अभिनेत्यानं आपली सविस्तर पोस्ट संपवत लिहिल, 'शिक्षण हाच पुढचा 'ट्रेंड' आणि 'फॅशन' बनली पाहिजे आणि ती दरवर्षी अधिक लोकप्रिय आणि आकर्षक झाली पाहिजे, इतकी की परदेशातून लोक शिक्षणासाठी भारतात येतील आणि भारत एक 'एज्युकेशनल हब' बनेल.' सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर खान यांच्या या वक्तव्याला प्रामुख्यानं सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. अनेक युजर्सनी विद्यार्थ्यांना पाठिंबा दिल्याबद्दल आणि शांततापूर्ण आंदोलनाला प्रोत्साहन दिल्याबद्दल अभिनेत्याचं कौतुक केलंय. तसेच, राजकीय हस्तक्षेप टाळण्याचे आवाहन त्यानं केलंय.
'या' स्टार्सनं दिला पाठिंबा : शिक्षण व्यवस्थेतील कथित अनियमिततेबाबत उत्तरदायित्वाची मागणी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पाठिंबा देणारे हृतिक रोशननंतरचे सलमान हे आतापर्यंतचे एकमेव सुपरस्टार ठरले आहेत. यापूर्वी शबाना आझमी, नसीरुद्दीन शाह,, अनुराग कश्यप, प्रकाश राज, अरिजित सिंग, सोनाक्षी सिन्हा, अदिती राव हैदरी, वीर दास आणि इतर अनेक सेलिब्रिटींनी आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांशी एकता दर्शवली होती. आलया एफ., अमोल पराशर, गुरफतेह पीरजादा आणि इतर तरुण पिढीतील कलाकारांनी जंतरमंतर येथे प्रत्यक्ष उपस्थित राहून विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात सहभाग घेतला.
Protesters and Delhi Police clash, throw stones on each other during CJP Parliament march. #DelhiPolice #CJPProtest #JantarMantar #Parliament #SansadChalo pic.twitter.com/85YX22NwAX— ETV Bharat (@ETVBharatEng) July 20, 2026
मल्याळम आणि तमिळ चित्रपटसृष्टीतील कलाकारांनीही आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या समर्थनार्थ पुढाकार घेतला आहे. 'कॉकरोच जनता पार्टी'नं पुकारलेल्या 'चलो संसद' मोर्चादरम्यान, राजधानीतील आंदोलकांना विविध क्षेत्रांतील आणखी कलाकार आपला पाठिंबा दर्शवत आहेत. विविध परीक्षांमधील कथित अनियमिततेमुळं केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी विद्यार्थी करत आहेत.