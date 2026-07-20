सलमान खाननं अखेर व्हायरल झालेल्या त्याच्या आरोग्याविषयीच्या अफवांवर प्रतिक्रिया दिली
सलमान खाननं सोशल मीडियावर आरोग्याविषयीच्या अफवांवर प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यानं आपल्या चाहत्यांच्या तब्येतीविषयी विचारपूस केली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 20, 2026 at 2:42 PM IST
हैदराबाद : 'स्लम रिहॅबिलिटेशन ऑथॉरिटीच्या कार्यालयात अभिनेता सलमान खाननं अलीकडेच भेट दिली होती. यानंतर त्यानं 50हून अधिक झोपडपट्टीधारकांना हक्काच्या घराच्या चाव्या दिल्या. याशिवाय त्यानं यावेळी झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी राबवण्यात येत असलेल्या विविध उपक्रमांची पाहणीही केली. तसेच या कार्यक्रमातील काही व्हिडिओ आणि फोटो पाहून अनेकजण चकित झाले आहेत. आता सलमानच्या दिसण्याबद्दल सोशल मीडियावर चर्चा होताना दिसत आहेत. अनेक यूजर्सनं 60 वर्षीय अभिनेत्याच्या आरोग्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. तर काहींनी त्याच्या दिसण्यावरून त्याची खिल्ली उडवली आहे. तसेच काहींनी त्याचे वय झाल्याचेही म्हटलंय.
यूजरनं दिली प्रतिक्रिया : एका युजरनं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'सलमान खानचं आता वय झालंय तो 60 वर्षांचा आहे. काळ कोणासाठीही थांबत नाही. एखादी व्यक्ती कितीही मोठी आयकॉनिक असली, तरी काळाचा परिणाम तिच्यावर होतोच.' दुसऱ्या एकानं म्हटलं की, 'हे पाहून खरंच वाईट वाटतं. त्याच्या डोळ्यांतूनच स्पष्ट दिसतंय की, तो किती थकलेला आणि आजारी वाटत आहे.' आणखी एकानं लिहिलं, '90 च्या दशकातील सर्व अभिनेत्यांमध्ये सलमान खानचे वय सर्वात जास्त जाणवू लागले आहे.' आता सलमनाच्या व्हायरल झालेल्या व्हिडिओवर अनेकजण आपल्या प्रतिक्रिया देत आहेत. शॉर्टकट्स आणि स्टिरॉइड्स घेतल्यावर असंच होतं, सोशल मीडियावर असं अनेकजण म्हणताना दिसत आहेत. दरम्यान एकानं असंही म्हटलं की, आगामी चित्रपटांमध्ये हा माणूस चाहत्यांची सर्वात मोठी फसवणूक करेल तो 'हेवी व्हीएफएक्स'चा वापर करून शरीरला नीट दाखवेल.
यूजरनं दिली प्रतिक्रिया : तसेच अनेकांनी अभिनेत्याला पाठिंबा दिला आहे. अनेकांनी वयावरून होणाऱ्या टीकेचा निषेध केला. एका युजरनं लिहिलं, 'सलमान खानला काहीही झालेलं नाही. हा फक्त 60 वर्षांवरील एक नागरिक आहे, ज्यानं कोणताही मेकअप केलेला नाही.' तसेच सलमान खानचा चाहतावर्ग खूप मोठा आहे. त्याचे चाहते अभिनेत्याला ट्रोल करणाऱ्यांना चांगलचं उत्तर देत आहेत. तसेच आज इंस्टाग्रामवर सलमाननं त्यांच्या चाहत्याच्या तब्येतीविषयीची विचारपूस केली. तसेच अभिनेत्याच्या आगामी चित्रपटाबद्दल सांगायचं झालं तर तो पुढं अपूर्व लाखिया दिग्दर्शित 'मातृभूमी' या चित्रपटामध्ये दिसणार आहे.