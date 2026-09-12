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सलमान खान 'रॉकस्टार' काझी तौकीरचा बनला चाहता, अभिनेत्यानं केलं गायकाचं कौतुक...

'बिग बॉस 20'चा 'फर्स्ट वीकेंड का वार' धमाकेदार होणार असून यात सलमान खान खूप मजा करणार आहे.

BIGG BOSS 20
बिग बॉस 20 (Photo - ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 12, 2026 at 5:30 PM IST

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हैदराबाद : हिंदी चित्रपटसृष्टीतील सलमान खानचा सर्वात लोकप्रिय टीव्ही रिॲलिटी शो, 'बिग बॉस सीझन 20', त्याच्या पहिल्या वीकेंड का वार एपिसोडपर्यंत पोहोचला आहे. 6 सप्टेंबर रोजी सुरू झालेल्या 'बिग बॉस 20'नं पहिल्या दिवसापासूनच प्रेक्षकांना खिळवून ठेवलं आहे. विविध क्षेत्रांतील 16 स्पर्धकांनी घरात प्रवेश केला असून ते आपापली खास कौशल्ये दाखवत आहेत. मात्र, त्यांच्यापैकी काझी तौकीर सर्वात लोकप्रिय ठरत आहे. त्यानं आपल्या 'आय ॲम अ रॉकस्टार बेब' या खास शैलीनं घरात एक वेगळेच वातावरण निर्माण केलं आहे. सलमान खानदेखील काझीचा चाहता बनला आहे. शोच्या पहिल्या 'वीकेंड का वार'मध्ये सलमान खाननं काझीचं कौतुक केलं, तसेच त्याला फटकारलेही. त्यानं इतर अनेक स्पर्धकांना रागावलं आहे

सलमान खाननं केलं काझी तौकीरचं कौतुक : निर्मात्यांनी 'बिग बॉस 20'च्या पहिल्या 'वीकेंड का वार' एपिसोडचे काही प्रोमोज प्रदर्शित केले आहेत. त्यापैकी सर्वात मनोरंजक प्रोमो तो आहे, ज्यात सलमान रॉकस्टार स्पर्धक काझी तौकीरचे कौतुक करत आहे. सलमान काझीबद्दल म्हणाला, "या घरात कितीही स्टार्स असले तरी, एकच रॉकस्टार आहे, काझी तौकीर. तू आठवडाभर गोंधळ घालत होतास." त्यानंतर सलमाननं काझीला म्हटलं, "कृपया मला हे सर्व शिकव." हे बोलल्यानंतर, काझी त्याची सिग्नेचर स्टेप करतो आणि मग सलमान घरातील सर्वांना काझीबरोबर ती स्टेप करायला सांगतो. यानंतर घरातील सदस्य या स्टेपचा खूप आनंद घेतात.

सलमाननं काझीला धडा शिकवला : सलमाननं 'वीकेंड का वार'मध्ये आधी काझीचे कौतुक केलं, यानंतर बिग बॉसशी खोटे बोलल्याबद्दल त्याला फटकारलं. आजारी असल्याचं नाटक करून काझीनं बिग बॉसची फसवणूक केली होती. वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थितीचे नाटक केल्याबद्दल सलमान काझीला रागवतो. यानंतर काझीनं माफी मागितली आणि म्हणाला की, तो फक्त मनोरंजनासाठी हे करत होता.

अमन गांधी आणि आसिफ यांच्यात झाली भांडण : प्रोमोमध्ये अमन गांधी आणि आसिफ यांच्यात शाब्दिक युद्ध होताना दिसत आहे. त्यांच्यात खूप वाद वाढला आणि भांडण थांबवण्यासाठी घरातील सदस्यांना हस्तक्षेप करावा लागला, पण त्यांच्यातील शिवीगाळ आणखी वाढली. याशिवाय सलमाननं माही विजलाही फटकारलं. माहीच्या स्वभावामुळं घरातील सदस्य नाराज आहेत. या सीझनच्या पहिल्या आठवड्यात कनिका मान, उदिती सिंग, लव गिल आणि अरिशफा खान नॉमिनेट झाले आहेत. आता पाहूया कोणता स्पर्धक एलिमिनेशनला सामोरा जातो.

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SALMAN KHAN
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