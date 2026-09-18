चाहत्याचा पाय गाडीखाली आल्यानंतर सलमान खाननं ड्रायव्हरवर काढला राग, व्हिडिओ व्हायरल
सलमान खानचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. यामध्ये तो आपल्या ड्रायव्हरला फटकारताना दिसत आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 18, 2026 at 1:37 PM IST
हैदराबाद : मुंबईत गणेशोत्सवात सहभागी झाला असताना एका चाहत्याच्या पाय गाडीखाली आल्यानंतर अभिनेता सलमान खाननं आपल्या ड्रायव्हरला खडसावले. या घटनेचा एक व्हिडिओ समोर आला आहे, ज्यामध्ये 'भाईजान' सीटवर बसून ड्रायव्हरशी कठोरपणे बोलताना दिसत आहे. ही घटना गुरुवारी घडली आहे. दरम्यान सलमान खान यावेळी महाराष्ट्राचे मंत्री आशिष शेलार यांनी आयोजित केलेल्या गणपती उत्सवात सहभागी होण्यासाठी पोहोचला होता. आता एका क्लिपमध्ये दिसते की, गर्दीत एका मुलाला ढकलले जात असताना अभिनेता आक्षेप घेतो, नंतर त्याच्याशी बोलण्यासाठी तो थोडा वेळ थांबतो, हस्तांदोलन करतो आणि आपल्या कारमध्ये बसतो.
सलमान खाननं ड्रायव्हरला फटकारलं : आणखी एका व्हिडिओमध्ये, 'भाईजान' कारमध्ये बसलेला दिसतो, त्याच्याभोवती कडक सुरक्षा व्यवस्था आणि चाहत्यांची मोठी गर्दी आहे. ड्रायव्हरशी थोड्या संभाषणानंतर तो कारमधून बाहेर पडतो. व्हिडिओमध्ये सलमान खान कडक सुरक्षेत पोहोचताना, हात जोडून बाप्पाची प्रार्थना करताना आणि कपाळावर टिळा लावताना दिसतो. प्रार्थनेनंतर, तो आपल्या कारकडे परत जात असताना, गर्दीतून एक लहान चाहता त्याच्याजवळ आला. या झटापटीत तो मुलगा जखमी झाला.
Salman Bhai looses his cool at the driver after a fan's foot comes under the car. 🤯🔥— Mohammed Sohail ♐ (@ItsSohailM) September 18, 2026
Bhai immediately notices the situation and reacts. 🙏🏼 pic.twitter.com/QecMOSuesK
सोहेल खानच्या घरी गणपती उत्सवात हजेरी लावली : तसेच सलमान खाननं त्याचा भाऊ सोहेल खानच्या घरी गणपती उत्सवात हजेरी लावल्यानंतर लगेचच ही घटना घडली. गणपतीच्या मूर्तीच्या विसर्जनापूर्वी, त्यानं आपल्या भावंडांबरोबर आणि कुटुंबातील इतर सदस्यांसोबत पारंपरिक आरतीमध्ये भाग घेतला. या सोहळ्याच्या व्हिडिओमध्ये सलमानची बहीण अर्पिता खानचा एक आनंदी क्षणही चित्रित झाला आहे, जेव्हा तिच्या लक्षात आले की सलमान चुकीच्या पद्धतीनं आरती करत आहे आणि तिनं लगेच हस्तक्षेप करून त्याला सुधारले. सलमान हसत हसत अर्पिताच्या म्हणण्याला सहमत झाला. आरतीदरम्यान तो युलिया वंतूरसोबतही दिसला, तर अरबाज खानचा मुलगा अरहान खान गणपती विसर्जनासाठी मदत करत होता.
#SalmanKhan at #AshishShelar’s residence for #Ganapati celebrations..! 😍 pic.twitter.com/jVDxwTTuWy— Salman Khan Fan Club (@BSKFanClub) September 17, 2026
सलमान खानचा आगामी चित्रपट : यावेळी, सलमान इतर गणेश चतुर्थीच्या उत्सवांमध्येही दिसला आहे, ज्यात मुंबईतील अंबानी कुटुंबाच्या कार्यक्रमाचाही समावेश आहे, जिथे तो गणपतीची पूजा करत असल्याचा एक व्हिडिओ समोर आला आहे. तसेच कामाच्या आघाडीवर, सलमान दिग्दर्शक वामशी पैडीपल्ली यांच्याबरोबर आपल्या पुढच्या चित्रपटाची तयारी करत आहे आणि तो या चित्रपटामध्ये पहिल्यांदाच नयनतारासोबत दिसणार आहे. या प्रोजेक्टच्या आधी त्यानं वजनही कमी केलं आहे. त्याचा 'मातृभूमी: मे वॉर रेस्ट इन पीस' 2026 हा चित्रपटही रिलीज होणार आहे.