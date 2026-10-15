सलमान खाननं वडील सलीम खान यांच्या 91व्या वाढदिवसानिमित शेअर केली विशेष पोस्ट...
सलमान खानचे वडील, सलीम खान यांचा 91वा वाढदिवस आहे. या विशेष प्रसंगी अभिनेत्यानं आपल्या वडिलांसाठी एक सुंदर पोस्ट शेअर केली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 15, 2026 at 12:47 PM IST
हैदराबाद : अभिनेता सलमान खाननं वडील सलीम खान यांचा 91वा वाढदिवस साजरा केला आहे. अभिनेत्यानं या विशेष प्रसंगी आपल्या वडिलांबरोबरचे फोटो शेअर केले आहेत. दरम्यान एका फोटोमध्ये सलमान त्याच्या वडिलांच्या खांद्यावर डोक टेकून असल्याचा दिसत आहे. तसेच दोघेही काउबॉय हॅट्स घालून आहेत. दरम्यान सलमाननं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'हॅलो मित्रा, 91व्या वर्षी, अजून एक दिवस, अजून एक दिवस. वडील म्हणजे वडीलच. तेच खरे मॉन्स्टर आहेत. आपल्या सर्व वडिलांमध्ये ताकद असते. मातृभूमीला सलाम. हा आणखी एक दिवस नाही, हा एक दिवस कमी झाला आहे. समजलं? देव दयाळू आहे.'
सलीम खान यांचं काम : सलीम खान हे पटकथा लेखक जावेद अख्तर यांच्यासोबतच्या भागीदारीसाठी ओळखले जातात. सलीम-जावेद म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या जोडीनं 1970च्या दशकात 'जंजीर', 'दीवार' आणि 'शोले' यांसारख्या अनेक हिंदी चित्रपटांच्या पटकथा लिहिल्या. ही भागीदारी 1980च्या दशकाच्या सुरुवातीला संपुष्टात आली, त्यानंतर दोन्ही लेखकांनी आपापल्या स्वतंत्र कारकिर्दी सुरू केल्या. सलीम हे अभिनेता सलमान खान, अरबाज खान आणि सोहेल खान यांचे वडील आहेत.
कॉफी विथ करणमध्ये सलमान : अलीकडेच, सलमान आणि करण जोहरच्या 'कॉफी विथ करण 9' या चॅट शोमध्ये पहिला पाहुणा म्हणून आला होता. या एपिसोडदरम्यान, त्यानं मुले होण्याची आपली इच्छा व्यक्त केली. जेव्हा करणनं त्याला कसा जोडीदार हवा आहे, ज्याच्यासोबत तो आपल्या भावना व्यक्त करू शकेल, या इच्छेबद्दल विचारले, तेव्हा सलमान म्हणाला, "मला भविष्यात कधीतरी मुले हवी आहेत." दरम्यान सलमान खानच्या वर्कफ्रंटबद्दल सांगायचं झालं तर अपूर्व लाखिया दिग्दर्शित चित्रांगदा सिंग अभिनीत 'मातृभूमी' या चित्रपटात मुख्य भूमिकेत अभिनेता दिसणार आहे. चित्रपटाचे प्रदर्शन लांबणीवर पडले असून, निर्मात्यांनी अद्याप नवीन प्रदर्शनाची तारीख जाहीर केलेली नाही. अभिनेता सध्या 'बिग बॉस 20'चे सूत्रसंचालनही करत आहे.