पापाराझींबरोबर सलमान खाननं कापला वाढदिवसाचा केक, पनवेल फार्महाऊसवर स्टार्सनं लावली हजेरी...
बॉलिवूड अभिनेता सलमान खाननं पापाराझींबरोबर त्याच्या वाढदिवसाचा केक कापला. तसेच अभिनेत्याच्या पनवेल फार्महाऊसवर स्टार्सनं 'भाईजान'चा वाढदिवस साजरा केला.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 27, 2025 at 10:43 AM IST
मुंबई - बॉलिवूड सुपरस्टार सलमान खाननं डिसेंबर 27 रोजी त्याचा 60वा वाढदिवस धमाकेदार पद्धतीनं साजरा केला आहे.'भाईजान' त्याच्या पनवेल फार्महाऊसमधून बाहेर पडला आणि त्यानं बाहेर जमलेल्या पापाराझींबरोबर केक कट केला. आता सोशल मीडियावर काही व्हिडिओ व्हायरल झाले आहेत. यामध्ये सलमान हा पापाराझींबरोबर संवाद साधताना दिसत आहे. तसेच सलमानच्या पनवेल फार्महाऊसमधील पार्टीमध्ये इंडस्ट्रीतील अनेकजण आले होते. याशिवाय सोशल मीडियावर अनेक चाहते देखील त्यांच्या आवडत्या अभिनेत्याला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देताना दिसत आहेत.
सुपरस्टार सलमान खाननं साजरा केला वाढदिवस : सलमानच्या वाढदिवसाच्या सेलिब्रेशन पार्टीमध्ये महेंद्रसिंग धोनीसह त्याची पत्नी साक्षी आणि मुलगी झिवा यांनीही हजेरी लावली होती. तसेच पार्टीत सलमानचा भाऊ अरबाज खान त्याची पत्नी शूरा खान पुतण्या अरहान खान आणि निर्वाण खान देखील फार्महाऊसबाहेर दिसले. याशिवाय बहीण अर्पिता खान पती आयुष शर्माबरोबर हजर होती. तसेच सलमानचे पालक, सलीम खान आणि सलमा खान देखील यावेळी उपस्थित होते. पार्टीमध्ये सलमानची एक्स गर्लफ्रेंड संगीता बिजलानी देखील वाढदिवसाच्या सेलिब्रेशनसाठी आली होती.
पार्टीमध्ये स्टार्सनं लावली हजेरी : अभिनेत्याच्या वाढदिवसाच्या पार्टीमध्ये आदित्य रॉय कपूर, मनीष पॉल, हुमा कुरेशी, रकुल प्रीत सिंग,जेनेलिया डिसूजा आणि मीका सिंग यासह अनेकजण स्पॉट झाले. हा सोहळा खूप भव्य पद्धतीनं साजरा करण्यात आला. दरम्यान काही स्टार्स हे पनवेल फार्महाऊसमधील पार्टीला उपस्थित राहू शकले नाही, त्यांनी सोशल मीडियाद्वारे 'भाईजान'ला शुभेच्छा दिल्या आहेत. तसेच सलमानच्या वर्कफ्रंटबद्दल सांगायचं झालं तर पुढं तो 'बॅटल ऑफ गलवान' या चित्रपटामध्ये दिसणार आहे. त्याचा हा चित्रपट 2026मध्ये प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. चित्रपटामध्ये सलमान खान कर्नल बिकुमल्ला संतोष बाबू यांची भूमिका करणार आहे. या चित्रपटाची कहाणी भारतीय सैनिकांच्या शौर्य आणि त्यागावर आधारित आहे. या चित्रपटामध्ये सलमान खानचा एक वेगळा अंदाज चाहत्यांना पाहायला मिळणार आहे.
