सलमान खाननं भाऊ अरबाज खान आणि शुरा खान यांची मुलगी सिपाराच्या पहिल्या वाढदिवसाला लावली हजेरी
सलमान खानने अरबाज खान आणि शुरा खान यांची मुलगी सिपााराच्या पहिल्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित कार्यक्रमाला आवर्जून हजेरी लावली. यावेळी तो स्टायलिश अंदाज दिसला.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 6, 2026 at 10:34 AM IST
हैदराबाद : हिंदी चित्रपटसृष्टीचा सुपरस्टार सलमान खान सोमवारी रात्री मुंबईत एका खास कौटुंबिक कार्यक्रमात सहभागी झाला. हा कार्यक्रम त्याचा भाऊ अरबाज खान आणि वहिनी शुरा खान यांची मुलगी सिपारा हिच्या पहिल्या वाढदिवसाचा होता. या छोट्याशा पण खास कौटुंबिक सोहळ्यात खान कुटुंबातील अनेक सदस्य एकत्र आले होते आणि त्यांनी या चिमुकलीचा पहिला वाढदिवस भव्य पद्धतीनं साजरा केला. सिपाराचा जन्म 5 ऑक्टोबर 2025 रोजी झाला होता. आता ती एक वर्षाची झाल्यानिमित्त कुटुंबानं हा आनंद साजरा केला.
सलमान खान स्टायलिश अंदाजात पोहोचला : सलमान अतिशय स्टायलिश अंदाजात कार्यक्रमाच्या ठिकाणी पोहोचला. यावेळी त्यानं वाईन रंगाचा फुल-स्लीव्ह टी-शर्ट आणि गडद रंगाची जीन्स परिधान केली होता. तसेच नेहमीप्रमाणे गॉगल आणि ॲक्सेसरीज वापरून त्यानं आपला लूक पूर्ण केला. यावेळी सलमानचे आई-वडील, सलमा आणि सलीम खानदेखील उपस्थित होते. आजारपणातून बरे झाल्यानंतर सलीम खान पत्नीबरोबर सार्वजनिक ठिकाणी दिसले. सलमानची भावंडं सोहेल खान आणि अर्पिता खान शर्मा यांच्यासह कुटुंबातील इतर सदस्यही या सेलिब्रेशनसाठी हजर होते.
अरबाज खान आणि शुरा खान यांचं लग्न : सिपारा हे अरबाज खान आणि शुरा खान यांचे पहिले अपत्य आहे. डिसेंबर 2023मध्ये विवाहबंधनात अडकलेल्या या जोडप्यानं ऑक्टोबर 2025 मध्ये आपल्या मुलीचं स्वागत केलं. या जोडप्यानं आतापर्यंत आपल्या मुलीला चेहरा सार्वजनिक न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सलमान खानचं काम : सलमान खानबद्दल सांगायचं झालं तर, तो आपल्या घरातील सर्व पुतणे आणि भाच्यांच्या खूप जवळ आहे. घरातील मुलेही त्यांच्या काकांबद्दल तितकंच प्रेम व्यक्त करताना दिसतात. अरहान खान आणि निर्वाण खान अनेकदा सोशल मीडियावर सलमानबरोबरचे क्षण दर्शवणारे फोटो शेअर करत असतात. 'भाईजान'च्या कामाबद्दल सांगायचं झालं तर तो सध्या 'बिग बॉस' या रिअॅलिटी शोच्या विसाव्या पर्वाचे सूत्रसंचालन करत आहे. याशिवाय तो 'मातृभूमी' या चित्रपटातही झळकणार आहे.