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टक्कल पडल्यानंतर उपचार घेत असताना सलमान खाननं खाल्ली बिर्याणी, निर्मात्यानी केला खुलासा...

केसांचे इंजेक्शन घेत असताना सलमान खाननं बिर्याणी खाल्ल्याचा दावा एका निर्मात्यानं केला आहे.

Salma khan
सलमान खान (Photo - ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 31, 2026 at 2:56 PM IST

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हैदराबाद : हिंदी चित्रपटसृष्टीतील स्टार सलमान खान सध्या त्याच्या आगामी 'मातृभूमी' आणि 'एसव्ही 63' या चित्रपटांमुळं चर्चेत आहे. 'मातृभूमी'च्या प्रदर्शनाची तारीख अद्याप जाहीर झालेली नाही, मात्र निर्मात्यांनी पुष्टी केली आहे की, हा चित्रपट 2026 रोजी प्रदर्शित होईल. आपल्या कामाव्यतिरिक्त, अभिनेता त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळेही चर्चेत असतो. अलीकडेच, त्यानं एका कार्यक्रमाला अभिनेत्यानं हजेरी लावली होती, जिथे त्याचा लूक पाहून अनेक चाहते थक्क झाले होते. आता, चित्रपट निर्माते शैलेंद्र सिंग यांनी या 60 वर्षीय सुपरस्टारबद्दल धक्कादायक खुलासे केले आहेत. सलमानची गणना चित्रपटसृष्टीतील सर्वात देखण्या अभिनेत्यांमध्ये केली जाते. दरम्यान निर्मात्यानं सुपरस्टारच्या जीवनशैलीबद्दल एक गोष्ट शेअर केली आहे.

निर्मात्याचा धक्कादायक खुलासा : एका पॉडकास्टवर बोलताना, शैलेंद्र सिंग यांनी सलमान खानचे आरोग्य, आहार आणि केसांबद्दल धक्कादायक खुलासे केले. त्यांनी दावा केला की, जेव्हा भारतात टक्कल पडण्यावरील उपचार बेकायदेशीर होते, तेव्हा सलमाननं आपल्या घरीच हे उपचार करून घेतले होते. निर्मात्यानं दावा केला की, त्यांनी स्वतः अभिनेत्याला घरी हे उपचार करताना पाहिले आहे. निर्मात्यानं स्पष्ट केलं की, सलमान केस गळणे आणि टक्कल पडण्याच्या समस्येनं त्रस्त होता आणि त्यानं प्लेटलेट-रिच प्लाझ्मा थेरपी घेतली होती. निर्मात्यानं दावा केला की, तो एके दिवशी सलमानच्या घरी गेला होता आणि त्याला याबद्दल समजले.

सलमानच्या घरी निर्मात्याला धक्का बसला : निर्माता म्हणाला, "सलमान बिर्याणी खात होता, तेव्हा हातमोजे घातलेला एक विचित्र दिसणारा माणूस मागून आला. त्यानं एक सिरिंज काढली आणि सलमानच्या डोक्यात इंजेक्शन दिले. मला याचा धक्का बसला आणि काय चालले आहे याचा मी विचार करू लागलो." त्यानंतर सलमाननं शैलेंद्रकडे पाहिले आणि म्हणाला, "भाऊ, स्टार होण्याची एक किंमत मोजावी लागते." मग त्यानं शैलेंद्रला सांगितलं की हे सर्व केसांच्या उपचारासाठी होते. निर्मात्यानं असाही दावा केला की, त्यावेळी भारतात हे बेकायदेशीर होते. त्यानं हेही उघड केलं की अनेक स्टार्सनी हा उपचार घेतला होता.

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