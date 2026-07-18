सलमान खाननं एसआरए कार्यालयाला भेट देत 50हून अधिक झोपडपट्टीधारकांना दिल्या हक्काच्या घराच्या चाव्या
सलमान खाननं एसआरए कार्यालयाला भेट दिली. यानंतर त्यानं 50हून अधिक झोपडपट्टीधारकांना हक्काच्या घराच्या चाव्या दिल्या आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 18, 2026 at 10:39 AM IST
मुंबई : अभिनेता सलमान खान यानं झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण म्हणजेच एसआरए, मुंबईच्या कार्यालयाला सदिच्छा भेट दिली. यावेळी त्यानं एसआरएच्या कामकाजाची माहिती घेतली तसेच झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी राबवण्यात येत असलेल्या विविध उपक्रमांची पाहणी केली. या भेटीदरम्यान सलमान खान याच्या हस्ते एसआरएच्या अत्याधुनिक आयटी सर्व्हर रूमचे उद्घाटन करण्यात आले. एसआरएच्या कामकाजात डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी ही सर्व्हर रूम तयार करण्यात आली आहे. यामुळं विविध प्रकल्पांची माहिती, कागदपत्रे आणि इतर डेटा सुरक्षित ठेवणे तसेच त्याचे व्यवस्थापन करणे अधिक सोपे होणार आहे.
कॉफी टेबल बुकचे अनावरण : एसआरएच्या ई-गव्हर्नन्स उपक्रमांना यामुळं आणखी वेग मिळणार असून, नागरिकांशी संबंधित कामे अधिक सुलभ आणि पारदर्शक पद्धतीनं करता येणार आहेत. यावेळी सलमान खान याच्या हस्ते एसआरए कॉफी टेबल बुकचे अनावरण करण्यात आले. या पुस्तकातून एसआरएच्या कामाची माहिती, झोपडपट्टी पुनर्वसनातील यशस्वी प्रकल्प, विविध विकासकामे आणि संस्थेच्या प्रवासाची माहिती मांडण्यात आली आहे.
झोपडपट्टीधारकांना हक्काच्या घरांच्या चाव्या दिल्या : एसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांच्या उपस्थितीत सलमान खान यानं 50 हून अधिक पात्र झोपडपट्टीधारकांना त्यांच्या हक्काच्या घरांच्या चाव्या दिल्या. अनेक वर्षे पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या नागरिकांसाठी हा क्षण आनंदाचा ठरला. घराची चावी मिळाल्यानंतर लाभार्थ्यांनी शासन आणि एसआरए प्रशासनाचे आभार मानले.
जलद सेवा देण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर : झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या माध्यमातून मुंबईतील झोपडपट्टीधारकांना कायमस्वरूपी आणि सन्मानाचं घर मिळावं, यासाठी एसआरएकडून विविध प्रकल्प राबवले जात आहेत. प्रशासनातील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि नागरिकांना जलद सेवा देण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. सलमान खानच्या भेटीमुळं एसआरएच्या कामाची आणि डिजिटल उपक्रमांची चर्चा झाली. नागरिकांना चांगल्या सुविधा देणे, पुनर्वसनाची प्रक्रिया अधिक सोपी करणे आणि आधुनिक पद्धतीनं प्रशासन चालवणे यावर एसआरएकडून भर दिला जात असल्याचे यावेळी अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं. तसेच सलमानच्या वर्कफ्रंटबद्दल सांगायचं झालं तर 'टायगर वर्सेस पठाण' आणि 'दबंग 4' या चित्रपटांमध्ये तो दिसणार आहे.