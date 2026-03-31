साऊथ अभिनेत्री नयनतारा पहिल्यांदा सलमान खानबरोबर करणार काम, निर्मात्यांनी केला खुलासा

सलमान खानच्या आगामी चित्रपटामध्ये साऊथ अभिनेत्री नयनतारा असणार आहे. याबद्दल आता घोषणा करण्यात आली आहे.

salman khan and nayanthara
सलमान खान आणि नयनतारा (Photo - IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 31, 2026 at 4:56 PM IST

हैदराबाद : हिंदी सिनेसृष्टीतील अभिनेता सलमान खाननं सोमवार, 30 मार्च रोजी आपल्या नवीन प्रोजेक्टबद्दल घोषणा केली. याशिवाय त्यानं हा देखील खुलासा केला की, तो आगामी चित्रपट, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते चित्रपट निर्माते वामशी पैडीपल्ली आणि निर्माते दिल राजू त्यांच्याबरोबर काम करणार आहे. दरम्यान या चित्रपटाबाबत एक बातमी समोर आली आहे. निर्मात्यांनी आता चित्रपटाच्या मुख्य अभिनेत्रीचं नाव जाहीर केलंय. 31 मार्च रोजी, श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन्सनं 'SVC63' संदर्भात इंस्टाग्रामवर एक अपडेट शेअर केली. या प्रोडक्शन हाऊसनं खुलासा केला की, दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतील लेडी सुपरस्टार नयनतारा त्यांच्या आगामी चित्रपट 'SVC63'मध्ये मुख्य अभिनेत्री असेल.

नयनतारा दिसणार सलमान खानबरोबर : या प्रोडक्शन हाऊसनं नयनतारा आणि सलमान खान यांचे एक संयुक्त पोस्टर शेअर केले, यावर लिहिलंय, 'तुमचे स्वागत आहे.' या पोस्टच्या कॅप्शनमध्ये त्यांनी लिहिलं, "राणी येत आहे. अष्टपैलुत्व आणि उत्कृष्टतेचे प्रतीक असलेली नयनतारा, सलमान खान आणि वामशी पैडीपल्ली यांच्या चित्रपटात सामील होत आहे. एका खूप खास गोष्टीसाठी तुम्ही आमच्याबरोबर जोडले गेल्याचा आम्हाला सन्मान वाटतो.' सोमवारी, श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन्सनं वामशी आणि सलमान खान यांच्या चित्रपटाबद्दल तपशील उघड केला. शूटिंगबद्दल माहिती देताना त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, "सलमान खान, ज्या नावानं जगभरातील प्रेक्षकांना असंख्य आनंदाचे क्षण दिले आहेत, तो आता आपल्या लाडक्या आणि सर्वाधिक लोकप्रिय ब्लॉकबस्टर चित्रपट दिग्दर्शक वामशी पैडीपल्ली यांच्याबरोबर 'SVC63'साठी एकत्र आला आहे. सलमान खान आणि वामशी पैडीपल्ली यांच्या या चित्रपटाचे शूटिंग हे या एप्रिलमध्ये सुरू होईल... हा एक उत्तम चित्रपट असेल.'

आगामी चित्रपट : अभिनेता सलमान खान, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते दिग्दर्शक वामशी पैडीपल्ली आणि आघाडीचे निर्माते दिल राजू हे पहिल्यांदाच एकत्र काम करत आहेत. ही त्रिमूर्ती एक दमदार ॲक्शन ड्रामा सादर करेल अशी अपेक्षा आहे. शीर्षक नसलेल्या चित्रपटाचे शूटिंग एप्रिल 2026 मध्ये सुरू होईल. या प्रोजेक्टबद्दल अधिक तपशील लवकरच समोर येण्याची शक्यता आहे. सलमान खान सध्या त्याच्या आगामी युद्धपट 'मातृभूमी'मध्ये व्यग्र आहे. या चित्रपटाचं मूळ नाव 'बॅटल ऑफ गलवान' होते,मात्र नंतर ते बदलून 'मातृभूमी' ठेवण्यात आलं. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन अपूर्व लाखिया करत आहेत. या प्रोजेक्टमध्ये चित्रांगदा सिंग देखील मुख्य भूमिकेत आहे. चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीख मूळतः 17 एप्रिल निश्चित करण्यात आली होती, मात्र आता अशी बातमी आहे की, चित्रपट त्या तारखेला प्रदर्शित होणार नाही. चाहते सध्या 'मातृभूमी'च्या प्रदर्शनाच्या तारखेची वाट पाहत आहेत.

