'पार्टनर' जोडी पुन्हा एकदा पडद्यावर दिसणार एकत्र ? सलमान खान आणि गोविंदा आले चर्चेत...

बिग बॉसच्या अलीकडच्या भागात सलमान खाननं संकेत दिले होते की, तो लवकरच गोविंदाबरोबर काम करू शकतो.

salman khan and govinda
सलमान खान आणि गोविंदा (सलमान खान आणि गोविंदा (POSTER))
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 28, 2025 at 1:58 PM IST

मुंबई : बॉलिवूड अभिनेता सलमान खाननं चित्रपटसृष्टीत अनेक चित्रपटांमध्ये काम केलं आहे. त्याचा चाहतावर्ग देखील खूप मोठा आहे. त्याला मोठ्या पडद्यावर पाहण्यासाठी प्रत्येकजण आतुर असतात. सलमान खान अजूनही प्रचंड लोकप्रिय आहे. आता पुन्हा एकदा 'भाईजान' त्याचा पार्टनर सह-कलाकार गोविंदाबरोबर एका चित्रपटामध्ये दिसणार आहे. या आयकॉनिक जोडीला पुन्हा एकदा पडद्यावर एकत्र पाहण्याची संधी आता प्रेक्षकांना मिळणार आहे. अलीकडेच सलमान खान आणि गोविंदा लवकरच एका नवीन प्रोजेक्टसाठी एकत्र काम करणार असल्याच्या अफवा पसरल्या होत्या.

सलमान खान आणि गोविंदाबरोबर पुन्हा दिसणार एकत्र : बिग बॉसच्या अलीकडच्या भागात सलमान खाननं लवकरच गोविंदाबरोबर काम करण्याचे संकेत दिल्यानंतर आता याबद्दल सोशल मीडियावर खूप चर्चा होत आहेत. आता सलमानच्या या विधानामुळं संपूर्ण बॉलिवूडमध्ये उत्साहाची लाट पसरली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार बॉक्स ऑफिस आणि प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करणारी ही प्रसिद्ध जोडी पुन्हा एकदा एकत्र येऊ शकते. सलमान खान आणि गोविंदा एका नवीन प्रोजेक्टसाठी एकत्र येत आहेत. हा चित्रपट सध्या त्याच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे. या चित्रपटाचं शीर्षक अद्याप निश्चित झालेले नाही. आता प्रेक्षकांना या आयकॉनिक जोडीचे शानदार पुनरागमन पाहायला मिळणार आहे.

सलमान खान आणि गोविंदाची केमिस्ट्री : सलमान खान आणि गोविंदाची जोडी त्यांची कॉमिक टायमिंग आणि सहज केमिस्ट्रीसाठी प्रसिद्ध आहे. त्यांनी यापूर्वी 'पार्टनर' चित्रपटात काम केलं आहे. या दोघांची केमिस्ट्री प्रेक्षकांना खूप आवडते. सलमान आणि गोविंदा यांचा आगामी चित्रपट लोकांच्या आठवणी पुन्हा ताज्या करणार आहे. आता हे दोन्ही स्टार्स पुन्हा एकत्र येत असल्याची बातमी समोर आल्यानंतर चाहते उत्सुक झाले आहेत. सोशल मीडियावर लोक 'पार्टनर' चित्रपटातील जुने दृश्ये शेअर करत आहेत आणि असा अंदाज लावत आहेत की 'पार्टनर २' नावाचा चित्रपट लवकरच प्रदर्शित होणार आहे. सध्या याबाबत अधिकृत पुष्टी झाली नसली तरी, या दोन्ही पॉवरहाऊस कलाकारांना पुन्हा एकत्र पाहण्याची अपेक्षा चाहते करत आहेत.

