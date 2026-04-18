सलमान खाननं वामसीबरोबर आगामी ॲक्शन चित्रपटाच्या शूटिंगला केली सुरुवात, दाक्षिणात्य दिग्दर्शकांबरोबर अभिनेत्याचा कसा राहिला प्रवास...
सलमान खाननं 1991 साली दाक्षिणात्य चित्रपट निर्मात्यांबरोबर काम करण्यास सुरुवात केली. यानंतर त्याचे किती चित्रपट हिट आणि फ्लॉप ठरले याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 18, 2026 at 2:03 PM IST
हैदराबाद : हिंदी चित्रपटसृष्टीचा लाडका अभिनेता सलमान खानच्या चाहत्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. अभिनेताचा सोशल मीडियावर एक फोटो व्हायरल झाला आहे. यामध्ये जाहीर केलं की, तो एका चित्रपटासाठी दाक्षिणात्य चित्रपट निर्माते दिल राजू आणि वामसी पैडीपल्ली यांच्याबरोबर आगामी चित्रपटासाठी काम करणार. आनंदाची बातमी ही आहे की, या ॲक्शन ड्रामा चित्रपटाच्या शूटिंगला आज 18 एप्रिल रोजी मुंबईत सुरुवात झाली आहे. सलमाननं दाक्षिणात्य चित्रपट निर्मात्यांबरोबरची काम करण्याची ही पहिली वेळ नाही. यापूर्वी त्यानं अनेक दाक्षिणात्य दिग्दर्शकांसोबत काम केलंय. 'भाईजान'च्या अनेक चित्रपटांनी बॉक्स ऑफिसवर विशेष कामगिरी केली नाही. त्यामुळं त्याचा हा आगामी चित्रपट कारकिर्दीतील सर्वात मोठे बदल आणू शकतो, अशी अपेक्षा केली जात आहे. 'बंधन' आणि 'बॉडीगार्ड'पासून ते प्रभू देवाच्या 'वॉन्टेड'पर्यंत, अनेक चित्रपटांसाठी सलमनानं साऊथ दिग्दर्शक आणि निर्मात्यांबरोबर काम केलंय. आता, पैडीपल्लीसोबतच्या त्याच्या नवीन सहकार्याच्या निमित्तानं, दाक्षिणात्य चित्रपट निर्मात्यांसोबतच्या त्याच्या पूर्वीच्या प्रोजेक्टवर एक नजर टाकूया. तसेच, सलमान आणि राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते दिग्दर्शक वामसी बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालू शकतील की नाही, हे देखील आपण पाहणार आहोत.
दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतील सलमानच्या यशाचा आलेख : आपल्या तीन दशकांहून अधिक काळ चाललेल्या कारकिर्दीत, सलमान खाननं दाक्षिणात्य दिग्दर्शकांबरोबर 11 चित्रपटांसाठी काम केलंय. त्यापैकी त्याचे चार ब्लॉकबस्टर ठरले आहेत. यानंतर त्याचे सात चित्रपट हे फ्लॉप ठरले आहेत. सलमान खाननं दाक्षिणात्य दिग्दर्शक ए. आर. मुरुगादॉस यांच्याबरोबर 2025 साली प्रदर्शित झालेल्या 'सिकंदर' या चित्रपटात काम केलं. हा चित्रपट त्याचा फ्लॉप झाला. दाक्षिणात्य दिग्दर्शकांबरोबर सलमान खानच्या कामाची सुरुवात 1991 साली प्रदर्शित झालेल्या 'लव्ह' या रोमँटिक ड्रामानं झाली. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन तमिळ आणि तेलुगू चित्रपट निर्माते सुरेश कृष्णा यांनी केलं. हा कृष्णा यांच्या तेलुगू चित्रपट 'प्रेमा' (1989) चा अधिकृत रिमेक होता. 'लव्ह'मधील गाणी हिट झाली, पण चित्रपट फ्लॉप झाला. पुढच्या वर्षी, 1992मध्ये, सुरेश कृष्णा यांनी सलमान खान आणि करिश्मा कपूर अभिनीत 'जागृती' या चित्रपटाचे दिग्दर्शन केलं, पण हा चित्रपटही फ्लॉप झाला.
सलमानचा पहिला चित्रपट हिट : जवळपास सहा वर्षांनंतर, सलमान खान 'बंधन' (1998) या चित्रपटात दिसला, ज्यात जॅकी श्रॉफ, अश्विनी भावे आणि अभिनेत्री रंभा यांच्या भूमिका होत्या. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन तेलुगू चित्रपट निर्माते के. मुरली मोहन राव यांनी केलं होतं. 'बंधन' हा 1992च्या तमिळ चित्रपट 'पंडितुराई'चा हिंदी रिमेक होता. 'बंधन' हा सलमान खानचा एका दक्षिण भारतीय दिग्दर्शकासोबतचा पहिला यशस्वी चित्रपट ठरला. यानंतर, 2002मध्ये 'हम तुम्हारे हैं सनम' हा चित्रपट हिट झाला. बऱ्याच काळासाठी, सलमान खानला दक्षिण भारतीय दिग्दर्शकांबरोबर अनेक फ्लॉप चित्रपटांना सामोरे जावं लागलं, ज्यात 'क्योंकी' (2005) आणि 'शादी करके फस गया' (2006) यांचा समावेश होता.
एका दक्षिण भारतीय दिग्दर्शकासोबतचा सर्वात मोठा ब्लॉकबस्टर : 2000नंतर, सलमान खाननं अनेक मोठे हिट चित्रपट दिले. त्यानं 'तेरे नाम' (2003) या चित्रपटाद्वारे बॉलिवूडमध्ये मोठे पुनरागमन केलं. त्याचे 'मुझसे शादी करोगी' (2004), 'नो एंट्री' (2005) आणि 'पार्टनर' (2007) सारखे ब्लॉकबस्टर चित्रपट हिट ठरले. 2000 ते 2007 दरम्यान, सलमाननं 'फिर मिलेंगे', 'दिल ने जिसे अपना कहा', 'लकी', 'क्योंकि', 'सावन', 'बाबुल', 'जानमन', 'हॅलो', 'हीरोज' आणि 'युवराज' सारखे फ्लॉप चित्रपटही दिले. 2009 मध्ये, सलमान खाननं असं पुनरागमन केलं की, त्यानं मागं वळून पाहिलं नाही. 2009मध्ये, प्रसिद्ध नृत्यदिग्दर्शक आणि दिग्दर्शक प्रभू देवा यांनी त्याला 'वॉन्टेड' या चित्रपटात कास्ट केलं.
'वॉन्टेड' हा सलमानच्या कारकिर्दीतील सर्वात मोठ्या ब्लॉकबस्टर चित्रपटांपैकी एक आहे. हा एक ॲक्शन ड्रामा आहे, ज्यानं सलमानची एक वेगळी बाजू दाखवली. हा टॉलिवूडचा प्रिन्स महेश बाबूच्या 'पोकिरी' (2006)चा हिंदी रिमेक आहे. दोन्ही चित्रपटांनी बॉक्स ऑफिसवर असंख्य विक्रम प्रस्थापित केले. 'वॉन्टेड'च्या यशानंतर, सलमाननं मल्याळम चित्रपट निर्माता सिद्दीकबरोबर 2011 मध्ये 'बॉडीगार्ड' हा चित्रपट बनवला. 'बॉडीगार्ड' हा मल्याळम चित्रपटाचा हिंदी रिमेक आहे. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर यशस्वी ठरला.
'दबंग' फ्रँचायझी अयशस्वी ठरली : 2010मध्ये, सलमाननं अभिनव कश्यपबरोबर आणि त्याचा भाऊ अरबाज खानसोबत 2010 साली 'दबंग' आणि 'दंबग 2' (2012) बनवला. दोन्ही चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर यशस्वी ठरले. सलमाननं 'वॉन्टेड'चे दिग्दर्शक प्रभू देवा यांच्यासोबत 'दबंग 3' साठीही काम केलं. 2019 मध्ये प्रदर्शित झालेला 'दबंग 3' फ्लॉप ठरला आणि अशाप्रकारे सलमान खानच्या 'दबंग' फ्रँचायझीचा शेवट झाला. दोन वर्षांनंतर, 2021मध्ये सलमान खाननं प्रभू देवा यांच्याबरोबर 'राधे: युवर मोस्ट वॉन्टेड भाई' हा चित्रपट बनवला, हा चित्रपट फ्लॉप ठरला. 2025मध्ये प्रदर्शित झालेल्या सलमान खानच्या 'सिकंदर' या चित्रपटाकडून त्याच्या चाहत्यांना खूप अपेक्षा होत्या, पण या चित्रपटानं सलमानच्या कारकिर्दीवर ग्रहण लावलं.
सलमान खान वामसीसोबत पुनरागमन करणार का? : सलमान खान सध्या त्याच्या 'मातृभूमी' या आगामी चित्रपटाच्या प्रदर्शनाच्या तारखेची वाट पाहत आहे. हा चित्रपट मूळतः 17 एप्रिल रोजी प्रदर्शित होणार होता. नवीन प्रदर्शनाची तारीख अद्याप जाहीर केली नाही, सलमाननं वामसीसोबत एका नवीन प्रोजेक्टवर काम सुरू केलंय. या ॲक्शन-ड्रामा चित्रपटात सलमान खानबरोबर दाक्षिणात्य सुपरस्टार नयनतारा मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे. सलमान खानला या दाक्षिणात्य चित्रपट निर्मात्याबरोबर पुन्हा एकदा यश मिळवता येईल की नाही, हे पाहणे महत्वाचं ठरणार आहे. वामसीनं दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीत 'वरिशू', 'येवडू', 'महर्षी', आणि 'मुन्ना' यांसारखे हिट चित्रपट दिले आहेत.